Русский проспект «Сан-Хосе» рвется в основу – положил хет-трик «Вегасу» в предсезонной игре

Перфоманс Даниила Гущина.

В НХЛ вовсю идут предсезонные матчи, в которых тренеры дают достаточно шансов проявить себя игрокам из ближайшего резерва и смотрят на них в разных ситуациях. «Сан-Хосе» приехал в «Вегас» составом, далеким от основы, но это не помешало «акулам» отгрузить семь шайб. Главным героем матча стал 20-летний Даниил Гущин – он оформил хет-трик, хотя до этой игры у него было только три матча на взрослом уровне в АХЛ.

Перед стартом сезона «Шаркс» пригласили форварда в тренировочный лагерь. Первый выставочный матч с «Анахаймом» он пропустил, но зато по-настоящему зажег в игре в ночь на субботу. Небольшой форвард (178 см, 82 кг) показал, что у него все в порядке и с талантом, и с броском:

• первый гол он забил в большинстве после идеального паса от Томаша Гертла, но и сам Гущин попал шикарно;

• если посмотреть на его вторую шайбу, то можно офигеть от того, как спокойно он оценил ситуацию и хладнокровно завершил эпизод;1

• а третий – это уже и про везение, и про скиллы. Так решать моменты, пусть даже на предсезонке – нужно быть мастером.

Кажется, про этого парня мы еще услышим в будущем.

Гущин не играл в России даже на уровне МХЛ. В 2018-м он засветился на финалах по своему году в составе ЦСКА, хотя родился в Екатеринбурге. В 2019-м Даниил поехал на ЮЧМ со старшим годом, но в сборную U18 его позвали уже из Северной Америки. Если хоккейную базу он получил на родине, то дальнейшее развитие проходило за океаном: три года в USHL – главной юниорской лиге США, где показывал неплохую результативность (36 очков в первом сезоне, 47 – во втором и 64 – в третьем).

В 2020-м «Сан-Хосе» выбрал Даниила в третьем раунде драфта под общим 76-м номером. Большую часть сезона-2021/22 он провел в лиге Онтарио за «Ниагару», и выбил там 71 (41+30) очко за 51 игру. В конце регулярки-2021/22 «акулы» дали Гущину шанс в фарм-клубе – он провел 3 матча и не набрал очков. Но надо понимать, что и «Барракуды» – один из главных аутсайдеров АХЛ.

Теперь же россиянин сделал хорошую заявку на попадание в основу «Сан-Хосе», хотя и работы для того, чтобы закрепиться в НХЛ, предстоит еще очень много.

«Вегас» – «Сан-Хосе» – 3:7 (1:1, 1:4, 1:2)

0:1 – 7 Карлссон (Майер, Гертл)

1:1 – 19 Айкел (Кессел, Теодор)

1:2 – 26 Гущин (Гертл, Майер), ГБ

1:3 – 29 Беннинг (Майер)

1:4 – 30 Гаджович

2:4 – 34 Смит (Стоун, Айкел), ГБ

2:5 – 36 Гущин (Гаджович)

3:5 – 41 Айкел (Кессел, Смит)

3:6 – 45 Гущин

3:7 – 52 Канин (Майер, Карлссон), ГБ

Вратари: Хилл 32/39 – Раймер 27/30

Фото: nhl.com