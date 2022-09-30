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МИД Канады рекомендовал игрокам уехать из КХЛ – легионер «Динамо» ответил на это покером!

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О’Делл растерзал «Амур»

На этой неделе МИД Канады рекомендовал своим гражданам покинуть территорию России и Беларуси – и такие рекомендации могли бы ударить по КХЛ, и так не особо богатой на легионеров. Сейчас здесь играют 48 канадцев – но вряд ли кто-то из них собирается уезжать. К примеру, Эрик О’Делл из «Динамо» точно не испытывает никакого дискомфорта: в четверг он выдал настоящий концерт и отгрузил четыре шайбы «Амуру»:

• за 10 секунд до первого перерыва О’Делл забросил первую, добив ее в пустые ворота – и это было только начало;

• во втором периоде форвард «Динамо» удачно бросил с неудобной, завершив собственноручно начатый эпизод. Эрик то ли случайно, то ли специально потерял равновесие в момент броска, так что на выходе получилось +10 к эффектности;

• начало третьей двадцатиминутки – вынимайте еще раз, теперь в большинстве. Эрик уже забивал по три в одном матче – дело было в 2017-м и 2019-м годах, когда он проявил снайперские скиллы в матчах с рижским «Динамо» и «Сибирью».

• но сегодня О’Делл решил твердо: «show must go on» – и воткнул четвертую, убежав «1 в 0».

«О’Делл показал, как надо использовать свои моменты. Сегодня был театр одного актера», – сказал после матча главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев, и с ним сложно не согласиться.

«У него всегда много моментов, – отметил наставник «Динамо» Алексей Кудашов. –  Сегодня и Муранов мог спокойно покер делать, но не сделал. Ожидать этого никогда нельзя. У него постоянно есть моменты – это факт.

Собирается ли кто-то уезжать? Уже с прошлого года ничего не меняется, все те же непонятные угрозы, паника. Если перевести рекомендации посольства, то они касались, по-моему, граждан, у которых двойное гражданство. Мы даже не обращаем внимание. Вроде бы, все спокойно, никаких проблем нет».

«Амур» же в этот вечер получил еще и пятую – забил Иван Муранов. В самой концовке игры вратарь хабаровчан Янис Калниньш, не дожидаясь сирены, рванул в сторону скамейки. В трансляцию не попали послематчевые рукопожатия, но, кажется, разгневанный латыш их пропустил. И понять его можно: канадский бородач легко укротил «тигров». После сегодняшней игры у Эрика 12 (8+4) очков – и вторая строчка в списке снайперов лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Динамо Москва – Амур 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Дата проведения
29 сентября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 20 О'Делл (Миронов)
2:0 – 23 О'Делл (Рашевский, Миронов)
3:0 – 42 О'Делл (Сушко, Уил)
4:0 – 56 О'Делл (Рашевский, Уил)
5:0 – 56 Муранов (Джиошвили)
Вратари: Волков 22/22 – Калниньш 28/33.

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Фото: dynamo.ru

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