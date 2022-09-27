У СКА особые отношения с «Сочи»: за три года они провели между собой 18 (!) обменов

Вы удивитесь, но КХЛ, кажется, нашла противодействие.

В конце прошлой недели в лиге состоялся обмен из разряда «к этому давно привыкли». ХК «Сочи» отдал своего первого центра и капитана Василия Глотова в СКА, получив взамен крайнего форварда Артема Федорова.

Сам по себе трейд может вызывать вопросы по своей равнозначности: Глотов моложе и позиция у него более дефицитная, а Федоров в последний год показывает какой-то сумасшедший регресс. В Питере ему давали шансы в топ-6 в первых играх, но уже к пятому матчу сезона стало понятно, что будущего в составе армейцев у него нет.

В игре с «Северсталью» Федоров вышел в первой тройке, пропустил в первой же смене и больше на льду не появлялся. Затем у него было две смены в матче с «Динамо» (16 сентября) и еще четыре – в повторной встрече с Череповцом (18 сентября). Всего после 10 матчей Артем набрал 2 (1+1) очка и «-6». Но статистика Глотова еще хуже: 0+1 и «-7» в 7 играх регулярки – хотя и в партнерах у него были далеко не Михаил Воробьев с Дмитрием Яшкиным. При этом до конца не понятно, потянет ли он в Питере.

Сомнительные обмены между СКА и «Сочи» уже давно стали обыденностью. Выяснилось, что за последние три года клубы провели между собой аж 18 сделок! Обмены были разные: игрока на игрока / нескольких игроков, спортивные права или даже на денежную компенсацию.

Питер регулярно отправляет своих игроков для получения практики в «Сочи» – и это выглядит не совсем нормально. У СКА есть свой фарм-клуб в ВХЛ – «СКА-Нева», но менеджмент клуба хочет, чтобы игроки, переросшие уровень «вышки» и не дотягивающие до уровня основы топ-клуба, получали практику в другой команде КХЛ.

Отсюда возникает логичный вопрос о целях «Сочи» в КХЛ. Играть, чтобы олимпийский дворец не простаивал и воспитывать хоккеистов для СКА? Но с этим южане справляются не совсем удачно. Тот же «Витязь», имеющий тесные связи с Питером, поставляет куда больше качественных игроков, чем «леопарды». Если посмотреть на тех, кого задействовал тренерский штаб Романа Ротенберга в этом сезоне, то через «Витязь» прошли пять игроков: Александр Самонов, Даниил Пыленков, Захар Бардаков, Данила Моисеев и Марат Хуснутдинов. Плюс есть Артем Швец-Роговой, который пока находится в списке травмированных.

2020-й: первый переход Глотова, бумеранг прав Бердина и мощный Стремвалль

7 из 18 обменов СКА и «Сочи» приходятся на 2020 год. В этих сделках оба клуба задействовали 17 игроков или спортивные права на них, а некоторые и вовсе съездили туда-обратно.

Пойдем по порядку. В июне 2020-го южане получили за права на Алтыбармакяна пятерых игроков «СКА-Невы» и Руденкова, который петербуржцам достался от «Амура» в серии сделок по сбрасыванию тяжелых контрактов – накануне жесткого потолка зарплат. В этой группе хоккеистов были и те, кто сочинцам помог.

Мироманов провел неплохой сезон с точки зрения результативности, и сразу после этого уехал в Северную Америку. Солянников поиграл не только в основе «леопардов», но и съездил на 15 игр в ВХЛ. Руденков был одним из лидеров в сезоне-2020/21, но в октябре 2021-го покинул клуб. Петьков до сих пор играет в «Сочи», а вот Кукштель и Огирчук провели в команде несколько месяцев и перед дедлайном вернулись обратно в систему СКА. Но не просто так. За них был получен Богдан Якимов.

Отдельных слов заслуживают перемещения Бердина – пасынка тогдашнего спортивного директора южан Андрея Зюзина. За него «Сочи» отдал ЦСКА права на Ивана Просветова из «Аризоны», и потом передал права на Михаила в СКА. В Питере вратарь не смог проявить себя с наилучшей стороны, и армейцы поступили по-джентльменски, вернув права сочинцам после отъезда Бердина в Северную Америку.

Того же Глотова, который сейчас совершил камбэк в СКА, «леопарды» получили за Старкова. Но куда интереснее выглядит обмен неплохого снайпера по меркам лиги – Мальте Стремвалля. За него «леопардам» дали аж трех игроков «СКА-Невы».

2021-й: запасной карман + бюджетное усиление для Питера

В 2021-м армейцы менялись с сочинцами еще чаще – 8 раз. Но и эти обмены вызывают вопросы, хотя тут на юг переезжали уже не только игроки фарм-клуба, а те, кто потерял место в составе основы СКА.

Например, «Сочи» в течение года получил вратаря Хелльберга, защитников Дыбленко, Галенюка, Паутова и форварда Морозова. И эти обмены шли не только для того, чтобы помочь южанам или дать практику игрокам – от Хелльберга и Дыбленко избавились и потому, что их контракты давили на зарплатную ведомость, не оставляя возможность для маневра. Южане же отдавали взамен и тех, кого брали раньше, и своих основных хоккеистов – Седова, Камалова, Мищенко.

Из всего разнообразия фамилий в таблице выше выделим только тех, кто до сих пор играет в составе сочинцев – это Галенюк и Николаев, плюс в ВХЛ за «Ростов» еще играет Гордин. И на этом все.

2022-й: снова права на Бердина и Алтыбармакяна, а теперь еще и Глотов

Летом 2022 года оба клуба не усердствовали. «Сочи» совершил только два обмена с Питером, чтобы забрать права на Алексея Мельничука и Андрея Алтыбармакяна, с которыми в итоге были заключены контракты. Но за них пришлось отдать права на Бердина, Морозова и, внимание, одного из самых результативных лимитчиков в сезоне-2021/22 – Кирилла Мельниченко. Сейчас он играет в «СКА-Неве» без шансов попасть в основу.

Сейчас очень забавно выглядят слова главного селекционера «Сочи» Алексея Бадюкова, сказанные им в мае 2022 года. «Наша общая задача – сделать ровную лигу с наибольшим количеством хороших команд», – сказал он. Да, это не в контексте обменов со СКА, но все равно занятно.

КХЛ в курсе ситуации и даже специально ввела аренду

В марте 2021 года у президента КХЛ Алексея Морозова спросили о странных отношениях двух клубов. «Мы все видим и анализируем. Думаю, программа аренды игроков поможет, чтобы не было, как вы говорите, определенных взаимоотношений между клубами. Но юридически это два разных юрлица, у клубов разные спонсоры, тут мы не можем повлиять», – сказал Морозов.

В какой-то степени введение аренды повлияло на снижение количества обменов между СКА и «Сочи». Много игроков отдавать нельзя – есть ограничения по возрасту, и по количеству. Да и больше двух хоккеистов из одного клуба взять в аренду нельзя. Но самое главное, что игрок не может возвращаться в тот же клуб, из которого пришел в рамках обычного обмена как минимум до 1 ноября следующего сезона – теперь невозможны истории Кукштеля и Огирчука, которые в июне пришли, а в декабре вернулись обратно.

СКА чаще всего договаривается с «Сочи», хотя есть и другие партнеры

На фоне такого количества обменов между СКА и «Сочи» интересно посмотреть, как и с кем эти клубы договаривались в целом в лиге – ведь Питер каждый год пытается сократить платежку и скидывает тяжелые контракты в другие команды. Но все равно остается явный перекос в сторону одного клуба. Да, еще с «Витязем» у армейцев дружественные отношения, но не в таком количестве, как с южанами.

В любом случае картина получается интересной. В 2020 году у СКА было 7 обменов с «Сочи» и 10 – с другими клубами. И даже сравнение по игрокам будет уместным: с южанами задействованы 17 игроков или прав на них, с остальными клубами КХЛ – 23 игрока. Похожая картина была и в 2021-м.

Зато год после нововведений КХЛ уже получается более показательным: всего 3 обмена с сочинцами, семь – с остальными клубами. Обмен со «Спартаком», когда за одного Никишина Питер отдал девятерых – тоже более-менее в рыночных условиях. Того же Стремвалля забирали за трех парней из «Невы», а за Никишина ушла неплохая молодежь.

У «Сочи» же в принципе ситуация иная. В 2020-м году было 7 обменов с Питером и еще 7 – со всеми остальными клубами. В 2021-м южане 8 раз договаривались со СКА и всего 4 – с другими командами лиги. То есть раньше вся трансферная активность южан, исключая подписания свободных агентов, велась в основном через армейский клуб.

Но руководство «леопардов» уходит от честных ответов на вопросы журналистов.

«Мы не выделяем какой-то один клуб, со всеми в хороших отношениях, и тут вопрос в том, какие варианты возникают, – объяснял Алексей Бадюков «Чемпионату» в июне 2021 года. – Ни для кого не секрет, что СКА – мощнейшая система, в которой много молодых и перспективных хоккеистов, которые хотят получить свой шанс. Если такие игроки нас устраивают, то мы всегда идем любому клубу навстречу».

Выглядят такие реплики очень странно. У «Авангарда», «Локомотива» и «Ак Барса» тоже много молодых игроков, но, по всей видимости, армейцам не особо выгодно, когда максимально дружественный клуб будет наигрывать перспективных парней для конкурентов, а не для СКА.

Что бы ни говорили руководители команд, но у «Сочи» действительно слишком тесная связь с армейцами. И радует, что лига введением аренды ограничила менеджеров в подобных сделках. Возможно, сам институт аренды – спорное явление для большой лиги, но она заметно помогла с проблемой сомнительных обменов в наших реалиях.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина