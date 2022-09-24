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СКА забил два гола за одну смену! Судьи не заметили идеальное попадание Жафярова, но потом исправились

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Илья Коновалов Илья Коновалов
Сергей Морозов судья
Сергей Юдаков
Дамир Жафяров Дамир Жафяров
Андрей Педан Андрей Педан
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Момент, в котором сразу не разобрался никто.

Питерский СКА шикарно начал чемпионат – из первых 9 матчей не проиграл ни одного. Вот и в 10-м – с московским «Динамо» – армейцы забили первыми, но этот эпизод получился очень необычным.

Если вы смотрели матч в прямом эфире, то наверняка ничего не поняли.

Армейцы активно провели концовку периода: на последней минуте организовали позиционную атаку – и Дамир Жафяров бросил по воротам с неудобной руки. Казалось, что шайба отскочила от штанги, судья сразу уверенно развел руки в стороны – гола нет.

В этой же смене через несколько секунд шайба оказалась в воротах – Андрей Педан набросил издали и удачно попал под ловушку Ильи Коновалова. Но в момент броска прозвучал свисток – а судья сразу после этого поднял руки, показал, что игра остановлена, а гол не зачитан.

Главные арбитры матча Сергей Морозов и Сергей Юдаков тут же отправились просматривать видео и потом внезапно озвучили вердикт: шайба пересекла линию ворот, хороший гол.

Все это время в трансляции крутили гол Педана, а комментаторы недоумевали: то, что шайба пересекла линию ворот, никто не сомневался, но свисток перед голом слышали все.

Диктор на арене объявил Жафярова автором гола – и это только запутало ситуацию. Но после первого периода стало ясно, что к чему: хайлайты показали, что шайба пересекла линию ворот еще после броска Дамира.

Почему об этом не объявил судья Сергей Морозов, когда озвучивал принятое решение – загадка. Но КХЛ оперативно решила проблему и на своем сайте опубликовала короткий релиз и видео с камеры над воротами.

«На 20-й минуте матча СКА – «Динамо» Москва после броска нападающего хозяев Дамира Жафярова судья видеоповторов инициировал просмотр на предмет взятия ворот. После видеопросмотра было определено, что шайба полностью пересекла линию ворот – хороший гол», – говорится в разъяснениях департамента судейства.

Фонбет Чемпионат КХЛ

СКА – Динамо Москва 1:1 (овертайм)
Дата проведения
24 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 20 Жафяров (Бардаков)
1:1 – 38 О'Делл (Менелл)

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

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