На одном коньке
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«Салават» проспал старт сезона: 5 поражений в 7 матчах. Руководство уже объясняется, но не все так плохо

Андрей Кареев Андрей Кареев
Илья Ежов Илья Ежов
Филип Ларсен Филип Ларсен
Сакари Маннинен Сакари Маннинен
Микаэль Гранлунд Микаэль Гранлунд
Теему Хартикайнен Теему Хартикайнен
Иван Дроздов Иван Дроздов
Райан Мерфи Райан Мерфи
Станислав Бочаров Станислав Бочаров
Джош Хо-Сэнг Джош Хо-Сэнг
Сергей Шмелев Сергей Шмелев
Салават Юлаев Салават Юлаев
Виктор Козлов Виктор Козлов
Ринат Баширов
Саша Хмелевски Саша Хмелевски
Хоккей Хоккей

Клуб в процессе перестройки.

Старт сезона в КХЛ получился аномальным. Если резвым началом потенциальных аутсайдеров никого не удивишь (это происходит каждый год, но к ноябрю они опускаются на привычные позиции), то результаты некоторых топ-клубов удивляют.

На Западе далеки от идеала ЦСКА и «Локомотив», а на Востоке все еще интереснее. Капитально провалился «Авангард», который взял первую победу только в седьмом матче. «Трактор» побарахтался на старте, стал находить свою игру, но нельзя сказать, что челябинцы прям излучают уверенность. «Магнитка» вроде бы вышла из пике, хотя в первых матчах ее серьезно потряхивало. «Ак Барс» берет очки, но делает это со скрипом и с нулевой реализацией большинства. Все непросто и у «Салавата Юлаева».

«Салават» был вынужден уйти в перестройку

Уфимцы не по своей воле начали серьезно меняться – они одними из первых пострадали в феврале. В самом начале плей-офф из команды уехали все легионеры, в том числе ударная финская тройка Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен, самый результативный защитник последних сезонов Филип Ларсен, основной вратарь Юха Метсола (правда, его бы на 99% все равно не оставили), а после сезона на родину отбыл и главный тренер – финн Томи Лямся. Неприятным бонусом стало решение Виктора Тихонова: завершил карьеру за несколько недель до начала сборов, хотя у него был действующий контракт с клубом.

Новым главным тренером стал помощник Лямся – Виктор Козлов, а руководители клуба Ринат Баширов и Василий Чижов провернули ряд сделок и попытались исправить ситуацию. Из того, что стало заметным сразу: «Салават» теперь не сыплет деньгами направо и налево и даже не приблизился вплотную к потолку зарплат. Возможно, по именам команда стала слабее, но и прошлый состав не проходил дальше второго раунда в последние два года.

Уфимские менеджеры собрали новую вратарскую бригаду, и на бумаге пара Андрей Кареев – Илья Ежов выглядит неплохо. Кареев стал топом в Финляндии – и это совсем не означает, что он будет солидным вратарем в КХЛ. В первых играх у него не все получается – пока 0 побед, но прямо сейчас главная проблема у юлаевцев совсем не во вратарях.

В обороне заменой Ларсену должен стать Райан Мерфи – канадец уже играл в КХЛ, ему нравится в России, а по своему функционалу он даже более сбалансированный защитник, и все равно имеет скиллы для игры в атаке. В остальном в обороне изменений не так много: ушли опытные Динар Хафизуллин и Андрей Зубарев, но и без них у «Салавата» есть семь защитников, которые будут стабильно играть в старте, и несколько парней из «Толпара» и «Тороса» в качестве ближайшего резерва.

Финских легионеров в атаке попытались заменить североамериканцами Сашей Хмелевски и Джошем Хо-Сэнгом. Они могли быть полезны как в связке, так и в разных звеньях, но в первой игре сезона Михаил Пашнин из СКА грубовато сыграл против Хо-Сэнга, из-за чего канадец получил травму и уехал на операцию. Срок восстановления – около трех месяцев.

В качестве усиления топ-6 или даже топ-9 был приглашен Станислав Бочаров. Пару лет назад он забил 20 голов в «Торпедо», но последние два сезона в «Автомобилисте», где он был в тени легионеров, получились не самыми удачными – 10 и 7 шайб. Пока и в Уфе у него идет тяжело – 1 гол в 7 матчах. Но не стоит забывать, что не идет почти у всей команды – больше одной шайбы забросили только Хмелевски и Шмелев.

Самое спорное подписание – переход Ивана Дроздова, за которого Уфа – по информации «СЭ» – отдала 50 млн «Спартаку». У него всего один результативный пас – это мало, но очевидно, что и брали его не в первую тройку и вряд ли изначально кто-то надеялся, что он будет набирать очко за игру. В остальном в линии форвардов будет делаться упор на имеющиеся кадры и местную молодежь, которая неплохо проявила себя в плей-офф после отъезда иностранцев.

Уфа завалила старт – но это не худшее начало сезона в истории

Если смотреть только на результаты, то кажется, что в первых играх регулярки «Салават» немного плывет. У команды всего две победы в основное время – над минским «Динамо» и «Трактором», и пять поражений – от СКА, «Витязя», «Спартака» и дважды от «Адмирала».

Всего уфимцы набрали 6 очков в 7 играх – но и это не самый худший старт чемпионата для «юлаевцев» в эпоху КХЛ. Сравнивать показатели прошлых лет логичнее по проценту набранных очков, потому что до сезона-2018/19 в лиге была трехочковая система. Так вот куда хуже команда стартовала два года подряд – в 2015-м при Анатолии Емелине и в 2016-м при Игоре Захаркине. Тогда «Салават» имел столько же побед на аналогичном отрезке, но процент очков был ниже.

Главная беда – в реализации моментов

В последних трех встречах уфимцы забили только два гола, а всего на старте – 13 шайб и 1,86 в среднем (пятое место с конца таблицы по обоим показателям). Казалось бы, пора говорить о каком-то кризисе, но глобально проблема только одна – с реализацией моментов.

На старте чемпионата Уфа чаще других бросает по воротам – 231 раз в сумме, в среднем – по 33 броска за игру, что достаточно много. Но при этом эффективность на очень низком уровне: до гола доведены только 5,63% бросков – хуже только «Сочи» и «Куньлунь».

В субботу в КХЛ играли «Локомотив» с «Витязем», и у ярославцев было 42 броска в створ, но по-настоящему опасных – очень мало. В случае с Уфой статистика по броскам тоже могла бы быть обманчивой – но эту гипотезу опровергает показатель ожидаемых голов (xG): «Салават» при более удачной реализации голевых моментов должен был выигрывать как минимум в пяти матчах этого сезона, а еще в двух – был бы близок к ничьей в основное время.

Пока радует подход уфимских менеджеров. Генеральный директор клуба Баширов завел телеграм-канал, где в одном из своих постов высказался о перестройке команды и объяснил общественности все сложности, о которых свойственно забывать – можете почитать здесь.

И если действительно смотреть не только на результаты, то можно убедиться, что Уфа совсем небезнадежна. Реализация рано или поздно наладится – не может же команда создавать кучу моментов и не забивать весь сезон. Создается ощущение, что руководство клуба готово ждать прогресса команды, и в данном случае это единственно верное решение – к кадровым перестановкам прибегнуть можно всегда, но пока в них нет никакого смысла. «Салават» не настолько плох, чтобы нужно было что-то менять прямо сейчас.

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