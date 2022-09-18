«Салават» проспал старт сезона: 5 поражений в 7 матчах. Руководство уже объясняется, но не все так плохо

Клуб в процессе перестройки.

Старт сезона в КХЛ получился аномальным. Если резвым началом потенциальных аутсайдеров никого не удивишь (это происходит каждый год, но к ноябрю они опускаются на привычные позиции), то результаты некоторых топ-клубов удивляют.

На Западе далеки от идеала ЦСКА и «Локомотив», а на Востоке все еще интереснее. Капитально провалился «Авангард», который взял первую победу только в седьмом матче. «Трактор» побарахтался на старте, стал находить свою игру, но нельзя сказать, что челябинцы прям излучают уверенность. «Магнитка» вроде бы вышла из пике, хотя в первых матчах ее серьезно потряхивало. «Ак Барс» берет очки, но делает это со скрипом и с нулевой реализацией большинства. Все непросто и у «Салавата Юлаева».

«Салават» был вынужден уйти в перестройку

Уфимцы не по своей воле начали серьезно меняться – они одними из первых пострадали в феврале. В самом начале плей-офф из команды уехали все легионеры, в том числе ударная финская тройка Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен, самый результативный защитник последних сезонов Филип Ларсен, основной вратарь Юха Метсола (правда, его бы на 99% все равно не оставили), а после сезона на родину отбыл и главный тренер – финн Томи Лямся. Неприятным бонусом стало решение Виктора Тихонова: завершил карьеру за несколько недель до начала сборов, хотя у него был действующий контракт с клубом.

Новым главным тренером стал помощник Лямся – Виктор Козлов, а руководители клуба Ринат Баширов и Василий Чижов провернули ряд сделок и попытались исправить ситуацию. Из того, что стало заметным сразу: «Салават» теперь не сыплет деньгами направо и налево и даже не приблизился вплотную к потолку зарплат. Возможно, по именам команда стала слабее, но и прошлый состав не проходил дальше второго раунда в последние два года.

Уфимские менеджеры собрали новую вратарскую бригаду, и на бумаге пара Андрей Кареев – Илья Ежов выглядит неплохо. Кареев стал топом в Финляндии – и это совсем не означает, что он будет солидным вратарем в КХЛ. В первых играх у него не все получается – пока 0 побед, но прямо сейчас главная проблема у юлаевцев совсем не во вратарях.

В обороне заменой Ларсену должен стать Райан Мерфи – канадец уже играл в КХЛ, ему нравится в России, а по своему функционалу он даже более сбалансированный защитник, и все равно имеет скиллы для игры в атаке. В остальном в обороне изменений не так много: ушли опытные Динар Хафизуллин и Андрей Зубарев, но и без них у «Салавата» есть семь защитников, которые будут стабильно играть в старте, и несколько парней из «Толпара» и «Тороса» в качестве ближайшего резерва.

Финских легионеров в атаке попытались заменить североамериканцами Сашей Хмелевски и Джошем Хо-Сэнгом. Они могли быть полезны как в связке, так и в разных звеньях, но в первой игре сезона Михаил Пашнин из СКА грубовато сыграл против Хо-Сэнга, из-за чего канадец получил травму и уехал на операцию. Срок восстановления – около трех месяцев.

В качестве усиления топ-6 или даже топ-9 был приглашен Станислав Бочаров. Пару лет назад он забил 20 голов в «Торпедо», но последние два сезона в «Автомобилисте», где он был в тени легионеров, получились не самыми удачными – 10 и 7 шайб. Пока и в Уфе у него идет тяжело – 1 гол в 7 матчах. Но не стоит забывать, что не идет почти у всей команды – больше одной шайбы забросили только Хмелевски и Шмелев.

Самое спорное подписание – переход Ивана Дроздова, за которого Уфа – по информации «СЭ» – отдала 50 млн «Спартаку». У него всего один результативный пас – это мало, но очевидно, что и брали его не в первую тройку и вряд ли изначально кто-то надеялся, что он будет набирать очко за игру. В остальном в линии форвардов будет делаться упор на имеющиеся кадры и местную молодежь, которая неплохо проявила себя в плей-офф после отъезда иностранцев.

Уфа завалила старт – но это не худшее начало сезона в истории

Если смотреть только на результаты, то кажется, что в первых играх регулярки «Салават» немного плывет. У команды всего две победы в основное время – над минским «Динамо» и «Трактором», и пять поражений – от СКА, «Витязя», «Спартака» и дважды от «Адмирала».

Всего уфимцы набрали 6 очков в 7 играх – но и это не самый худший старт чемпионата для «юлаевцев» в эпоху КХЛ. Сравнивать показатели прошлых лет логичнее по проценту набранных очков, потому что до сезона-2018/19 в лиге была трехочковая система. Так вот куда хуже команда стартовала два года подряд – в 2015-м при Анатолии Емелине и в 2016-м при Игоре Захаркине. Тогда «Салават» имел столько же побед на аналогичном отрезке, но процент очков был ниже.

Главная беда – в реализации моментов

В последних трех встречах уфимцы забили только два гола, а всего на старте – 13 шайб и 1,86 в среднем (пятое место с конца таблицы по обоим показателям). Казалось бы, пора говорить о каком-то кризисе, но глобально проблема только одна – с реализацией моментов.

На старте чемпионата Уфа чаще других бросает по воротам – 231 раз в сумме, в среднем – по 33 броска за игру, что достаточно много. Но при этом эффективность на очень низком уровне: до гола доведены только 5,63% бросков – хуже только «Сочи» и «Куньлунь».

В субботу в КХЛ играли «Локомотив» с «Витязем», и у ярославцев было 42 броска в створ, но по-настоящему опасных – очень мало. В случае с Уфой статистика по броскам тоже могла бы быть обманчивой – но эту гипотезу опровергает показатель ожидаемых голов (xG): «Салават» при более удачной реализации голевых моментов должен был выигрывать как минимум в пяти матчах этого сезона, а еще в двух – был бы близок к ничьей в основное время.

Пока радует подход уфимских менеджеров. Генеральный директор клуба Баширов завел телеграм-канал, где в одном из своих постов высказался о перестройке команды и объяснил общественности все сложности, о которых свойственно забывать – можете почитать здесь.

И если действительно смотреть не только на результаты, то можно убедиться, что Уфа совсем небезнадежна. Реализация рано или поздно наладится – не может же команда создавать кучу моментов и не забивать весь сезон. Создается ощущение, что руководство клуба готово ждать прогресса команды, и в данном случае это единственно верное решение – к кадровым перестановкам прибегнуть можно всегда, но пока в них нет никакого смысла. «Салават» не настолько плох, чтобы нужно было что-то менять прямо сейчас.