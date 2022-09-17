На одном коньке
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Эффективный сэйв в КХЛ: защитник «Амура» спас пустые ворота – в ответной атаке его команда забила гол

Никита Коростелев Никита Коростелев
Иван Николишин Иван Николишин
Игорь Руденков Игорь Руденков
Кэмерон Ли
Эдмонтон Эдмонтон
Патрик Штефан Патрик Штефан
Алеш Гемски Алеш Гемски
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Но игру так и не вытащили.

Календарь нового сезона составлен таким образом, что все команды Восточной конференции проводят между собой минимум по четыре матча в течение регулярки. Из-за этого «Магнитка» задержалась в Хабаровске на две игры. В предыдущем матче огненным сэйвом отметился Эдди Паскуале, а в повторной встрече произошло еще одно интересное спасение.

«Металлург» уверенно вел в счете 3:1 в конце третьего периода и за 1:50 до финальной сирены Никита Коростелев мог забивать четвертый гол в пустые ворота. Ему оставалось бросить мимо защитника «Амура» Кэмерона Ли, но канадец внезапно сложился, принял шайбу на себя и тем самым начал голевую атаку! Иван Николишин подхватил шайбу, обыгрался с Ярославом Лихачевым и потом выдал на противоположный фланг Игорю Руденкову – тот ошибок Коростелева повторять не стал и в касание зарядил мимо Паскуале.

Правда, на большее хабаровчан не хватило и игру они не спасли. После пропущенного гола «Магнитка» настолько уверенно оборонялась, что «тигры» смогли снять вратаря только на последние 18-20 секунд.

Интересно, что этот гол Руденкова теоретически могли и не засчитать. Если присмотреться, то сразу после сэйва Ли отбросил шайбу партнеру – и, похоже, сделал он это перчаткой, что судьи обычно трактуют как пас рукой. Но в любом случае получилась интересная история, хоть и хэппи-эндом для хозяев она не завершилась.

А вообще при просмотре это видео в голове сразу всплывает эпизод из 2007 года, когда Патрик Штефан из «Далласа» вообще без всякого сопротивления не смог завезти шайбу в пустые ворота, а в ответной атаке «Эдмонтон» усилиями Алеша Гемски сравнял счет.

Тогда и разница в счете была минимальной, и времени до конца игры было меньше, и сам момент выглядел более эпично. Но что-то общее с упущенным шансом Коростелева все равно есть.

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Амур – Металлург Мг 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Дата проведения
17 сентября, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Коробкин (Николаев, Маклюков)
0:2 – 32 Хохлов (Карпов, Коростелев)
1:2 – 36 Ли (Шаров, Терещенко)
1:3 – 42 Кошелев (Чибисов)
2:3 – 59 Руденков (Николишин, Лихачев)
Вратари: Аликин 28/31 – Паскуале 28/30.

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Фото: Хоккейный клуб «Амур»

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