Эффективный сэйв в КХЛ: защитник «Амура» спас пустые ворота – в ответной атаке его команда забила гол

Но игру так и не вытащили.

Календарь нового сезона составлен таким образом, что все команды Восточной конференции проводят между собой минимум по четыре матча в течение регулярки. Из-за этого «Магнитка» задержалась в Хабаровске на две игры. В предыдущем матче огненным сэйвом отметился Эдди Паскуале, а в повторной встрече произошло еще одно интересное спасение.

«Металлург» уверенно вел в счете 3:1 в конце третьего периода и за 1:50 до финальной сирены Никита Коростелев мог забивать четвертый гол в пустые ворота. Ему оставалось бросить мимо защитника «Амура» Кэмерона Ли, но канадец внезапно сложился, принял шайбу на себя и тем самым начал голевую атаку! Иван Николишин подхватил шайбу, обыгрался с Ярославом Лихачевым и потом выдал на противоположный фланг Игорю Руденкову – тот ошибок Коростелева повторять не стал и в касание зарядил мимо Паскуале.

Правда, на большее хабаровчан не хватило и игру они не спасли. После пропущенного гола «Магнитка» настолько уверенно оборонялась, что «тигры» смогли снять вратаря только на последние 18-20 секунд.

Интересно, что этот гол Руденкова теоретически могли и не засчитать. Если присмотреться, то сразу после сэйва Ли отбросил шайбу партнеру – и, похоже, сделал он это перчаткой, что судьи обычно трактуют как пас рукой. Но в любом случае получилась интересная история, хоть и хэппи-эндом для хозяев она не завершилась.

А вообще при просмотре это видео в голове сразу всплывает эпизод из 2007 года, когда Патрик Штефан из «Далласа» вообще без всякого сопротивления не смог завезти шайбу в пустые ворота, а в ответной атаке «Эдмонтон» усилиями Алеша Гемски сравнял счет.

Тогда и разница в счете была минимальной, и времени до конца игры было меньше, и сам момент выглядел более эпично. Но что-то общее с упущенным шансом Коростелева все равно есть.

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Фото: Хоккейный клуб «Амур»