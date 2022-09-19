СКА и ЦСКА серьезно поменялись летом: уехали легионеры, составы стали моложе, а суммарный опыт – меньше

На бумаге армейцы не выглядят монстрами.

Стартовавшая две недели назад регулярка КХЛ получается очень интересной. Первые игры сезона часто богаты на сенсации: эмоциональный фон у всех примерно одинаковый (1 сентября еще ни у кого нет длинных серий поражений или побед), а сил – много. Но в этом году добавились и другие причины: сразу у несколько команд проблемы с вратарями, в межсезонье уехали легионеры – и далеко не всем удалось их заменить.

Уже много сказано про «Авангард» и «Трактор», про отказавшихся от иностранцев «Ак Барс» и «Локомотив» и далее по списку. Но как-то в тени остались изменения в СКА и ЦСКА. Оба клуба потеряли в легионерской мощи и лишились нескольких опытных игроков, из-за чего стали больше привлекать молодежь.

Мы запросили в КХЛ данные о среднем возрасте команд – и внезапно выяснилось, что СКА занимает шестое место, а ЦСКА – восьмое. Получается, что моложе армейских команд только «Северсталь», «Сочи», «Торпедо», «Локомотив» и московское «Динамо». Плюс «Барыс» опережает ЦСКА.

СКА: опытная оборона, новый топ-6, более молодой костяк

Раньше в СКА был костяк из игроков старше 30 лет, но летом 8 из них покинули клуб: Ларс Юханссон (35 лет), Мэт Робинсон (36), Василий Токранов (33), Оскар Фантенберг (30), Антон Бурдасов (31), Йоонас Кемппайнен (34), Лео Комаров (35) и Евгений Тимкин (32). Бонусом и Микко Лехтонен, но ему только 28. Без контракта 30-летний Никита Гусев, хотя его возвращение в СКА вполне вероятно.

В межсезонье армейцы в хорошем смысле омолодились и взяли несколько качественных игроков в возрасте 26-29 лет. Конечно, есть и опытные парни вроде Никиты Комарова (34), Михаила Пашнина (33), Алекса Гранта (33) и Романа Рукавишникова (30). Но в то же время состав пополнили 20-летний Александр Никишин (21 ему исполнится в октябре), Марат Хайруллин (26), Дамир Жафяров, Николай Прохоркин (по 28), Дмитрий Яшкин и Артем Федоров (по 29).

Питер этими трансферами пересобрал две первые тройки, укрепил оборону опытными игроками и усилил нижние звенья крепким чекером. Плюс стоит упомянуть прогресс Александра Волкова (25 лет) и Валентина Зыкова (27), которые обычно выходят в третьем звене, но в первых матчах чемпионата набирают в среднем очко за игру и получают больше игрового времени, чем раньше. А вообще просто сравните, каким блок обороны и топ-6 СКА в матчах плей-офф-2022 с нынешним.

Прямо сейчас самые удачные ходы менеджмента СКА – приглашения Хайруллина и Никишина. Тот же Яшкин забил только дважды в шести матчах, а у Жафярова неплохие 6 (1+5) баллов, хотя наверняка от него ждут большего. Зато у Марата уже семь шайб и две передачи, с которыми он возглавляет бомбардирский список всей лиги. Никишин – в тройке лучших бомбардиров-защитников КХЛ. У него 7 (1+6) очков и средний айстайм в 22 минуты за игру.

Если анализировать результаты в первых играх, то вратарская проблема не обошла стороной армейцев. СКА зашел в сезон с парой вратарей Александр Самонов – Дмитрий Николаев, и ее сложно назвать супертоповой. К тому же Самонов получил травму во второй игре сезона. Питеру удается побеждать и с бэкапом, но как долго это продлится – вопрос.

Петербуржцы пока вообще рушат все стереотипы – вроде тех, когда после серьезных изменений в межсезонье клубы рассказывают о необходимости времени, чтобы сыграться, о долгом процессе построения команды, о ключах, которые нужно подобрать тренеру. СКА летом поменял не только игроков, но и основных помощников Романа Ротенберга, проводящего первый полноценный сезон в качестве главного тренера. Но это не помешало армейцам выиграть восемь матчей сезона из восьми и быть единственной командой, не потерявшей ни одного очка в первые две недели регулярки.

ЦСКА: точечные изменения, вратарская проблема, интересная молодежь

В ЦСКА происходят немного другие процессы. Изменений в московской команде летом было гораздо меньше, но существенные потери все равно есть. Сергей Федоров лишился ассистента (Евгений Корешков уехал как раз в СКА) и трех опытных игроков – ветерана Александра Попова (42 года), Сергея Андронова (33) и Класа Дальбека (31). А пополнили команду хоккеисты чуть-чуть помоложе – 29-летний Фредрик Клаэссон, Ярослав Дыбленко (28) и Максим Мамин (27).

На средний возраст повлияло еще и то, что тренерский штаб армейцев подключает молодежь (СКА занимается тем же, но все уже и так привыкли, что Петербург собирает интересных проспектов со всей страны). Владимир Грудинин, Матвей Гуськов, Прохор Полтапов и Тахир Мингачев не получают слишком много игрового времени, однако все равно набирают ценный опыт в основе.

Москвичи, правда, не особо стабильны на старте сезона. Команда получила громкие оплеухи от «Северстали» и «Ак Барса», но с другими соперниками справилась более-менее уверенно – что с «Магниткой» в Кубке Открытия, что с «Локомотивом», что с «Витязем», который приятно удивил всех на старте. Плюс не стоит забывать о том, что год назад команда Федорова еще тяжелее входила в сезон, но итоговый результат все помнят – в апреле взяли Кубок Гагарина.

Что касается вратарей, то у ЦСКА после отъезда в НХЛ в армию Ивана Федотова остался Адам Рейдеборн, в пару к которому был приглашен 30-летний Александр Шарыченков. Оба далеки от хороших показателей: швед пропускает в среднем 2,5 гола за игру и отражает 90,8% бросков, а у Шарыченкова цифры еще хуже – 3,38 и 87,5%.

Опыт: армейские команды далеки от лидерства, более кубковый ЦСКА

С уходом возрастных игроков, ряда легионеров и введением в состав молодых парней у армейских клубов просел суммарный опыт. Мы подсчитали, сколько игроки всех команд лиги провели матчей в регулярках КХЛ и НХЛ и отдельно – в розыгрышах Кубка Гагарина и Кубка Стэнли. Так вот по опыту в регулярных чемпионатах цифры удивляют: СКА только пятый, а ЦСКА – аж на десятой строчке.

Безусловно, ключевая часть сезона – это плей-офф, и здесь ситуация уже обратная. Московские армейцы за счет четырех финалов за последние пять лет имеют богатый опыт в кубковых матчах и по количеству игр, проведенным всеми хоккеистами в плей-офф НХЛ и КХЛ, уступают только «Ак Барсу». Питерцы, вроде бы, и доходили регулярно до финала Запада, но из-за грандиозного обновления состава летом по общему числу кубковых встреч только восьмые. Но из западных команд они все равно уступают только ЦСКА и «Локомотиву».

Несмотря на все изменения в армейских командах, скорее всего, они все равно встретятся в финале конференции. Но в этом стоит винить не лигу и даже не сами клубы. Просто конкуренты стали слабее: «Динамо» пытается найти баланс опыта и молодости, а «Локомотив» не сделал глобальных выводов после прошлого сезона – и пока игра команды далека от того, что хочет видеть Игорь Никитин. Раньше был еще и «Йокерит», но теперь команда покинула лигу, да и в плей-офф финны чаще были сладкой булочкой, чем серьезным соперником. В последнее время в топы на Западе пытается выбиться «Северсталь», но объективно Череповец очень ограничен в своих ресурсах и ему будет сложно навязать конкуренцию армейцам.

Конечно, хочется, чтобы возможности клубов были еще более равными, но в наших реалиях это, скорее, утопия. И дело не только в нефтегазовых спонсорах – при прочих равных сами игроки чаще выберут клуб из Петербурга или Москвы, чем поедут на Урал или еще дальше. Но, в любом случае, когда топ-команды по каким-то причинам перестраиваются и серьезно меняются – это идет на пользу всем.

Фото: ska.ru; cska-hockey.ru