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Самая веселая команда КХЛ прямо сейчас: 17 голов за три матча и полный состав молодых ноунеймов

КХЛ КХЛ
Илья Федотов Илья Федотов
Богдан Конюшков
Максим Федотов Максим Федотов
Егор Виноградов
Никита Шавин
Василий Атанасов
Сергей Гончарук Сергей Гончарук
Николай Коваленко Николай Коваленко
Денис Венгрыжановский Денис Венгрыжановский
Деннис Ян
Марк Марин Марк Марин
Алексей Кручинин Алексей Кручинин
Игорь Ларионов-младший Игорь Ларионов-младший
Игорь Ларионов Игорь Ларионов
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Магия Ларионова работает в «Торпедо».

Мы уже рассказывали про резкий старт Игоря Ларионова-младшего в «Торпедо», который под руководством отца в 24 года заиграл на взрослом уровне. Сын Профессора однажды сказал, что если Ларионов-старший когда-то станет главным тренером, то изменит хоккей. Кажется, у него это получается: за нижегородской командой очень интересно наблюдать, а их игра – это что-то особенное, чего в КХЛ раньше не было.

Нижегородцы провели три матча, в которых забросили поочередно 4, 6 и 7 шайб – в среднем 5,67 гола за вечер, и это какой-то космос. Но самое интересное, что в команде вообще нет звезд. «Торпедо» даже не дотягивает до пола зарплат, а средний возраст игроков составляет 25 лет 71 день – моложе только «Сочи» и «Северсталь».

На старте сезона четыре игрока дебютировали в КХЛ. Пятеро забросили первые шайбы в лиге. Голами уже успели отметиться 13 хоккеистов – то есть результат может дать любой. Из форвардов не забивали пока только четверо: Кенни Агостино (0+2), Кирилл Ураков (0+3), Андрей Белевич (1 матч, 0 очков) и Илья Федотов (2 игры, 0 очков).

Для сравнения: у «Витязя» и «Северстали» (по 15 голов в сезоне) забивали по 10 хоккеистов, у «Автомобилиста» (14) и «Магнитки» (16) – по 9, у СКА (14) – 8.

Кто эти парни, которые вместе со своим тренером ставят на уши всю лигу? Часть из них засветилась в лиге в прошлые годы. Кручинин был одним из лидеров бронзового «Трактора» образца 2018-го, Коваленко известен благодаря отцу и игре за «Локомотив» и «Ак Барс». Пайгин в прошлом сезоне был капитаном «Торпедо», но с приходом Ларионова со свитера ушла нашивка, а игровое время значительно сократилось.

Для Гончарука нынешний сезон уже третий в Нижнем. Орлов и Марин тоже играли за «Торпедо» в прошлые годы, но последний за 94 матча в команде забил лишь три гола. Сейчас же набирает очки в каждой игре, забив по голу «Магнитке» и «Амуру» – и это при скромном игровом времени (12 с половиной минут – при Дэвиде Немировски играл больше). Воронин только пришел в команду, но у него уже 338 игр в КХЛ за «Адмирал», «Медвешчак» и минское «Динамо».

Тот же Кручинин вообще приехал в «Торпедо» на просмотр, и так сильно понравился тренерскому штабу, что вместе с полноценным контрактом получил ассистентскую нашивку. И заслужил похвалу от Ларионова: «Кручинин – опытный парень, и я рад, что он обретает ту игру, которая делает его звено непредсказуемым. Как центральный нападающий он делает многие вещи, которые мне импонируют».

По остальным игрокам все еще интереснее. Про Ларионова-младшего мы писали, до этого на уровне КХЛ у него было пять матчей за «Куньлунь» и две передачи. В первой же игре за «Торпедо» – гол. Деннис Ян за последние годы провел 205 матчей в АХЛ, в Нижний его приглашали на роль лидера, и он авансы оправдывает – уже 3 гола.

Даже если вы не слишком пристально следите за «Торпедо», то все равно могли слышать про Дениса Венгрыжановского. В первые месяцы сезона-2020/21 он заскакивал в КХЛ на шесть игр и успел забить первые голы – дубль в ворота ЦСКА. Остаток чемпионата хоккеист провел в МХЛ, но даже не был близок к графику «очко за игру».

В сезоне-2021/22 его снова подняли в «Торпедо». Он попадал в заявку шесть раз, и только в трех встречах выходил на лед, суммарно проведя на площадке меньше пяти минут. Большую часть времени играл в ВХЛ, но и там без особого успеха – 8 (2+6) очков. Сейчас у него 5 (1+4) очков, и он один из лидеров бомбардирского списка команды и всей лиги.

Потенциальная звезда «Торпедо» в будущем – Василий Атанасов. 19-летний форвард в межсезонье переехал в Нижний Новгород из системы «Югры». В прошлом сезоне в МХЛ он вошел в топ-10 лучших бомбардиров лиги, а на уровне ВХЛ сыграл всего 14 матчей – в том числе 9 в плей-офф. В состав автозаводцев он ворвался ярко: первое очко уже во втором матче и первый гол – в третьем.

Самого молодого в этом списке, Егора Виноградова, к основе привлекал еще Дэвид Немировски: в январе 2022-го он сыграл около двух минут против «Нефтехимика» и чуть больше четырех – в матче со СКА. Но в первой же игре нового сезона нападающий отличился голом. И только посмотрите, как он открылся (привет защитникам «Магнитки») и насколько спокойно разобрался с вратарем. Как будто он уже несколько лет играет в этой лиге.

Виноградов при Ларионове получает 10+ минут игрового времени, периодически встает на точку – и это тот компонент, над которым ему следует поработать: всего 2 выигранных вбрасывания из 17.

Одна из самых интересных историй у Никиты Шавина. В КХЛ он начал с того, что вот так легко убирает защитника и кладет в девятку.

Пока ему немного не хватает стабильности: игровое время скачет от 4 минут до 14 в отдельно взятых матчах, но и в таком ритме он умудрился набрать 2 (1+1) очка.

Самое интересное, что в ноябре ему исполнится 21 год, но до этого лета у него было 0 матчей с мужиками. В предыдущие годы он играл только в МХЛ, и даже в команду ВХЛ его не отправляли. Более того, большую часть прошлого сезона он пропустил, сыграв суммарно в регулярке и плей-офф 21 матч.За год до этого он был только четвертым бомбардиром нижегородской молодежки. Теперь – игрок основы «Торпедо».

Из защитников выделяется Максим Федотов. Ему только 20, он дебютировал в лиге в прошлом сезоне и тогда же набрал первые очки. Но, как и большинство молодых игроков, он не получал много времени на постоянной основе и в среднем проводил на льду около 8 минут. С приходом Ларионова эта ситуация изменилась: сейчас у него уже 2 передачи в первых матчах чемпионата и наибольшее игровое время в команде – почти 22 минуты!

Отдельно стоит упомянуть 19-летнего защитника Богдана Конюшкова – он единственный, кто не набрал ни одного очка их тех, кто сыграл все матчи. Голы и передачи к нему рано или поздно придут, но вы только представьте: он третий в команде по айстайму. Ларионов доверяет ему больше, чем опытным Мишарину и Пайгину. Парню, который до этого сезона вообще не имел опыта в КХЛ и играл в ВХЛ.

Немного выбивается из общей картины Илья Федотов. Еще в 2021 году его задрафтовала «Аризона», в прошлом сезоне он чаще был с основной командой, чем в МХЛ, забил первые голы за «Торпедо», но при новом тренере ему пока не удается проявить себя. Штаб Профессора ограничивает игровое время форварда до 8 минут и после двух матчей его спустили в «Чайку», где он забил в первой же игре. Возможно, Федотов наберется уверенности в МХЛ и вернется в «Торпедо», но и без него есть много молодых парней, которые ярко начали новый сезон.

Понимание, почему в «Торпедо» так заиграли все – в том числе и молодые – дает сам Ларионов. Игрокам просто доверяют так, как ни в одном другом клубе. «Когда ты видишь творческих ребят, которые имеют понимание игры и действуют на грани риска, не хочется их ограничивать, – рассказывал Игорь Ларионов перед сезоном «Известиям». – Потому что из этого рождаются шедевры. И я говорю ребятам: «Вы получаете свободу, хочется от вас получить немножко ответственности.

Все-таки в свободе есть еще и ответственность. Ты должен ее нести. В том числе имею в виду игру в обороне. Но перекашивать сугубо на оборону и в чем-то ограничивать игроков, я не вижу смысла. Потому что у нас много молодых ребят, которые хотят играть в хоккей и проходят через ошибки. И в том числе через это происходит их становление».

После этих слов понимаешь, что в лиге действительно мало тренеров и команд, которые играют похожим образом.

Пока игра «Торпедо» вызывает восторг и завоевывает сердца, как несколько лет назад это делала «Сибирь» и как продолжает делать «Северсталь». И хочется, чтобы таких команд в КХЛ было больше. Куда приятнее смотреть матчи нижегородцев с тем же «Амуром» или «Автомобилистом», где было 6:1 и 7:3 соответственно. Потому что хоккей все-таки для болельщиков, которые идут за эмоциями, а не за скучными 1:0 или 2:1.

У Ларионова в «Торпедо» играет сын. К 24 годам у него было всего 11 матчей на взрослом уровне, но пока он в большом порядке

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Фото: hctorpedo.ru

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