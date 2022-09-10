Самая веселая команда КХЛ прямо сейчас: 17 голов за три матча и полный состав молодых ноунеймов

Магия Ларионова работает в «Торпедо».

Мы уже рассказывали про резкий старт Игоря Ларионова-младшего в «Торпедо», который под руководством отца в 24 года заиграл на взрослом уровне. Сын Профессора однажды сказал, что если Ларионов-старший когда-то станет главным тренером, то изменит хоккей. Кажется, у него это получается: за нижегородской командой очень интересно наблюдать, а их игра – это что-то особенное, чего в КХЛ раньше не было.

Нижегородцы провели три матча, в которых забросили поочередно 4, 6 и 7 шайб – в среднем 5,67 гола за вечер, и это какой-то космос. Но самое интересное, что в команде вообще нет звезд. «Торпедо» даже не дотягивает до пола зарплат, а средний возраст игроков составляет 25 лет 71 день – моложе только «Сочи» и «Северсталь».

На старте сезона четыре игрока дебютировали в КХЛ. Пятеро забросили первые шайбы в лиге. Голами уже успели отметиться 13 хоккеистов – то есть результат может дать любой. Из форвардов не забивали пока только четверо: Кенни Агостино (0+2), Кирилл Ураков (0+3), Андрей Белевич (1 матч, 0 очков) и Илья Федотов (2 игры, 0 очков).

Для сравнения: у «Витязя» и «Северстали» (по 15 голов в сезоне) забивали по 10 хоккеистов, у «Автомобилиста» (14) и «Магнитки» (16) – по 9, у СКА (14) – 8.

Кто эти парни, которые вместе со своим тренером ставят на уши всю лигу? Часть из них засветилась в лиге в прошлые годы. Кручинин был одним из лидеров бронзового «Трактора» образца 2018-го, Коваленко известен благодаря отцу и игре за «Локомотив» и «Ак Барс». Пайгин в прошлом сезоне был капитаном «Торпедо», но с приходом Ларионова со свитера ушла нашивка, а игровое время значительно сократилось.

Для Гончарука нынешний сезон уже третий в Нижнем. Орлов и Марин тоже играли за «Торпедо» в прошлые годы, но последний за 94 матча в команде забил лишь три гола. Сейчас же набирает очки в каждой игре, забив по голу «Магнитке» и «Амуру» – и это при скромном игровом времени (12 с половиной минут – при Дэвиде Немировски играл больше). Воронин только пришел в команду, но у него уже 338 игр в КХЛ за «Адмирал», «Медвешчак» и минское «Динамо».

Тот же Кручинин вообще приехал в «Торпедо» на просмотр, и так сильно понравился тренерскому штабу, что вместе с полноценным контрактом получил ассистентскую нашивку. И заслужил похвалу от Ларионова: «Кручинин – опытный парень, и я рад, что он обретает ту игру, которая делает его звено непредсказуемым. Как центральный нападающий он делает многие вещи, которые мне импонируют».

По остальным игрокам все еще интереснее. Про Ларионова-младшего мы писали, до этого на уровне КХЛ у него было пять матчей за «Куньлунь» и две передачи. В первой же игре за «Торпедо» – гол. Деннис Ян за последние годы провел 205 матчей в АХЛ, в Нижний его приглашали на роль лидера, и он авансы оправдывает – уже 3 гола.

Даже если вы не слишком пристально следите за «Торпедо», то все равно могли слышать про Дениса Венгрыжановского. В первые месяцы сезона-2020/21 он заскакивал в КХЛ на шесть игр и успел забить первые голы – дубль в ворота ЦСКА. Остаток чемпионата хоккеист провел в МХЛ, но даже не был близок к графику «очко за игру».

В сезоне-2021/22 его снова подняли в «Торпедо». Он попадал в заявку шесть раз, и только в трех встречах выходил на лед, суммарно проведя на площадке меньше пяти минут. Большую часть времени играл в ВХЛ, но и там без особого успеха – 8 (2+6) очков. Сейчас у него 5 (1+4) очков, и он один из лидеров бомбардирского списка команды и всей лиги.

Потенциальная звезда «Торпедо» в будущем – Василий Атанасов. 19-летний форвард в межсезонье переехал в Нижний Новгород из системы «Югры». В прошлом сезоне в МХЛ он вошел в топ-10 лучших бомбардиров лиги, а на уровне ВХЛ сыграл всего 14 матчей – в том числе 9 в плей-офф. В состав автозаводцев он ворвался ярко: первое очко уже во втором матче и первый гол – в третьем.

Самого молодого в этом списке, Егора Виноградова, к основе привлекал еще Дэвид Немировски: в январе 2022-го он сыграл около двух минут против «Нефтехимика» и чуть больше четырех – в матче со СКА. Но в первой же игре нового сезона нападающий отличился голом. И только посмотрите, как он открылся (привет защитникам «Магнитки») и насколько спокойно разобрался с вратарем. Как будто он уже несколько лет играет в этой лиге.

Виноградов при Ларионове получает 10+ минут игрового времени, периодически встает на точку – и это тот компонент, над которым ему следует поработать: всего 2 выигранных вбрасывания из 17.

Одна из самых интересных историй у Никиты Шавина. В КХЛ он начал с того, что вот так легко убирает защитника и кладет в девятку.

Пока ему немного не хватает стабильности: игровое время скачет от 4 минут до 14 в отдельно взятых матчах, но и в таком ритме он умудрился набрать 2 (1+1) очка.

Самое интересное, что в ноябре ему исполнится 21 год, но до этого лета у него было 0 матчей с мужиками. В предыдущие годы он играл только в МХЛ, и даже в команду ВХЛ его не отправляли. Более того, большую часть прошлого сезона он пропустил, сыграв суммарно в регулярке и плей-офф 21 матч.За год до этого он был только четвертым бомбардиром нижегородской молодежки. Теперь – игрок основы «Торпедо».

Из защитников выделяется Максим Федотов. Ему только 20, он дебютировал в лиге в прошлом сезоне и тогда же набрал первые очки. Но, как и большинство молодых игроков, он не получал много времени на постоянной основе и в среднем проводил на льду около 8 минут. С приходом Ларионова эта ситуация изменилась: сейчас у него уже 2 передачи в первых матчах чемпионата и наибольшее игровое время в команде – почти 22 минуты!

Отдельно стоит упомянуть 19-летнего защитника Богдана Конюшкова – он единственный, кто не набрал ни одного очка их тех, кто сыграл все матчи. Голы и передачи к нему рано или поздно придут, но вы только представьте: он третий в команде по айстайму. Ларионов доверяет ему больше, чем опытным Мишарину и Пайгину. Парню, который до этого сезона вообще не имел опыта в КХЛ и играл в ВХЛ.

Немного выбивается из общей картины Илья Федотов. Еще в 2021 году его задрафтовала «Аризона», в прошлом сезоне он чаще был с основной командой, чем в МХЛ, забил первые голы за «Торпедо», но при новом тренере ему пока не удается проявить себя. Штаб Профессора ограничивает игровое время форварда до 8 минут и после двух матчей его спустили в «Чайку», где он забил в первой же игре. Возможно, Федотов наберется уверенности в МХЛ и вернется в «Торпедо», но и без него есть много молодых парней, которые ярко начали новый сезон.

Понимание, почему в «Торпедо» так заиграли все – в том числе и молодые – дает сам Ларионов. Игрокам просто доверяют так, как ни в одном другом клубе. «Когда ты видишь творческих ребят, которые имеют понимание игры и действуют на грани риска, не хочется их ограничивать, – рассказывал Игорь Ларионов перед сезоном «Известиям». – Потому что из этого рождаются шедевры. И я говорю ребятам: «Вы получаете свободу, хочется от вас получить немножко ответственности.

Все-таки в свободе есть еще и ответственность. Ты должен ее нести. В том числе имею в виду игру в обороне. Но перекашивать сугубо на оборону и в чем-то ограничивать игроков, я не вижу смысла. Потому что у нас много молодых ребят, которые хотят играть в хоккей и проходят через ошибки. И в том числе через это происходит их становление».

После этих слов понимаешь, что в лиге действительно мало тренеров и команд, которые играют похожим образом.

Пока игра «Торпедо» вызывает восторг и завоевывает сердца, как несколько лет назад это делала «Сибирь» и как продолжает делать «Северсталь». И хочется, чтобы таких команд в КХЛ было больше. Куда приятнее смотреть матчи нижегородцев с тем же «Амуром» или «Автомобилистом», где было 6:1 и 7:3 соответственно. Потому что хоккей все-таки для болельщиков, которые идут за эмоциями, а не за скучными 1:0 или 2:1.

Фото: hctorpedo.ru