«Северсталь» – 🔥🔥🔥. Вытащила с 0:3 матч с «Металлургом», трижды забив при снятом вратаре (даже в овертайме!)

А «Магнитку» колбасит на старте чемпионата.

«Северсталь» начала сезон с уверенной победы в Челябинске, но затем последовало обидное поражение в Екатеринбурге. После той игры Андрей Разин пожаловался на судейство, начал приводить зарплаты соперника – и выглядело это максимально странно.

По ходу матча с «Металлургом» мысль, что тренер Череповца уже на старте сезона подстилает соломку, только укреплялась: после 40 минут финалисты-2022 спокойно вели 3:0. Более того, «Магнитка» уместила эти три гола в первые пять минут второго периода – и вратарь Дмитрий Шугаев поехал на скамейку.

Вышедший Владислав Подъяпольский подтащил в нужные моменты, а после второго перерыва «Северсталь» начала чудеса (конечно, не без помощи соперника, который удалялся и давал шанс).

• На 44-й минуте «Северсталь» забила первую. В атаке с ходу Игорь Гераськин выкатил шайбу под бросок Даниилу Вовченко, который от всей души зарядил в дальний угол – 3:1.

• При игре в большинстве за 9 (!) минут до конца третьего периода Разин снял вратаря и выпустил Ивана Емеца шестым полевым. Тот приехал на пятак и забил вторую.

• А на последней минуте основного времени счет стал равным. При игре 5-на-5 Череповец снова выпустил шестого полевого. Гераськин выдал зрячую диагональ через своих и чужих на дальнюю штангу – леворукий Петунин отправил шайбу в сетку.

• В овертайме Разин снова пошел на риск и заменил вратаря полевым. Первая попытка завершилась опасным броском Вовченко, но на вбрасывание тренеры «Северстали» не стали оставлять четверых и вернули вратаря в рамку. Зато потом снова выпустили четвертого – и угадали: Петунин без всяких проблем подправил шайбу на пятаке после паса Кирилла Пилипенко – 4:3!

Этим вечером оставалась одна интрига: запишут ли победу Подъяпольскому? Обычно в случае замены вратаря этот пункт ставят тому киперу, при котором была заброшена победная шайба. Но «Северсталь» забивала решающий гол с пустыми воротами, да и вообще три из четырех оформила без вратаря. В итоге Владислав остался без победы в личной статистике.

«У ребят есть пример перед глазами – человек, который сидел в нашей раздевалке, перешел в вашу раздевалку и получает в 10 раз больше, чем у нас. Я сказал: выходите. Доказывайте. Может на следующий год у вас такая зарплата будет. Вышли и откусили свое», – продолжил финансовую тему Андрей Разин после победного матча. Зато честно объяснил, как мотивирует команду.

«Магнитка» же тяжело входит в сезон, хотя и продолжает играть в беззаботный хоккей. Только результата все нет: 3 очка в 6 матчах – и пока это далеко не тот «Металлург», который играл в финале Кубка Гагарина. Дальше по календарю у команды Ильи Воробьева домашняя встреча с «Амуром» – и это хороший соперник для того, чтобы наконец выиграть без лишних нервов и добавить в уверенности.

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Фото: VK/hcseverstal