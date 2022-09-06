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«Северсталь» – 🔥🔥🔥. Вытащила с 0:3 матч с «Металлургом», трижды забив при снятом вратаре (даже в овертайме!)

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Даниил Вовченко Даниил Вовченко
Игорь Гераськин Игорь Гераськин
Иван Емец Иван Емец
Дмитрий Шугаев Дмитрий Шугаев
Владислав Подъяпольский Владислав Подъяпольский
Александр Петунин Александр Петунин
Северсталь Северсталь
Эдди Паскуале Эдди Паскуале
Кирилл Пилипенко
Андрей Разин Андрей Разин
Металлург Мг Металлург Мг
Илья Воробьев Илья Воробьев
Хоккей Хоккей

А «Магнитку» колбасит на старте чемпионата.

«Северсталь» начала сезон с уверенной победы в Челябинске, но затем последовало обидное поражение в Екатеринбурге. После той игры Андрей Разин пожаловался на судейство, начал приводить зарплаты соперника – и выглядело это максимально странно.

По ходу матча с «Металлургом» мысль, что тренер Череповца уже на старте сезона подстилает соломку, только укреплялась: после 40 минут финалисты-2022 спокойно вели 3:0. Более того, «Магнитка» уместила эти три гола в первые пять минут второго периода – и вратарь Дмитрий Шугаев поехал на скамейку.

Вышедший Владислав Подъяпольский подтащил в нужные моменты, а после второго перерыва «Северсталь» начала чудеса (конечно, не без помощи соперника, который удалялся и давал шанс).

• На 44-й минуте «Северсталь» забила первую. В атаке с ходу Игорь Гераськин выкатил шайбу под бросок Даниилу Вовченко, который от всей души зарядил в дальний угол – 3:1.

• При игре в большинстве за 9 (!) минут до конца третьего периода Разин снял вратаря и выпустил Ивана Емеца шестым полевым. Тот приехал на пятак и забил вторую.

• А на последней минуте основного времени счет стал равным. При игре 5-на-5 Череповец снова выпустил шестого полевого. Гераськин выдал зрячую диагональ через своих и чужих на дальнюю штангу – леворукий Петунин отправил шайбу в сетку.

• В овертайме Разин снова пошел на риск и заменил вратаря полевым. Первая попытка завершилась опасным броском Вовченко, но на вбрасывание тренеры «Северстали» не стали оставлять четверых и вернули вратаря в рамку. Зато потом снова выпустили четвертого – и угадали: Петунин без всяких проблем подправил шайбу на пятаке после паса Кирилла Пилипенко – 4:3!

Этим вечером оставалась одна интрига: запишут ли победу Подъяпольскому? Обычно в случае замены вратаря этот пункт ставят тому киперу, при котором была заброшена победная шайба. Но «Северсталь» забивала решающий гол с пустыми воротами, да и вообще три из четырех оформила без вратаря. В итоге Владислав остался без победы в личной статистике.

«У ребят есть пример перед глазами – человек, который сидел в нашей раздевалке, перешел в вашу раздевалку и получает в 10 раз больше, чем у нас. Я сказал: выходите. Доказывайте. Может на следующий год у вас такая зарплата будет. Вышли и откусили свое», – продолжил финансовую тему Андрей Разин после победного матча. Зато честно объяснил, как мотивирует команду.

«Магнитка» же тяжело входит в сезон, хотя и продолжает играть в беззаботный хоккей. Только результата все нет: 3 очка в 6 матчах – и пока это далеко не тот «Металлург», который играл в финале Кубка Гагарина. Дальше по календарю у команды Ильи Воробьева домашняя встреча с «Амуром» – и это хороший соперник для того, чтобы наконец выиграть без лишних нервов и добавить в уверенности.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Металлург Мг – Северсталь 3:4 (0:0, 3:0, 0:3, 0:1)
Дата проведения
6 сентября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Карпов (Голдобин, Хохлов)
2:0 – 22 Майе (Яковлев, Юров)
3:0 – 26 Кошелев ()
3:1 – 44 Вовченко (Гераськин, Пилипенко)
3:2 – 52 Емец (Гуслистов, Петунин)
3:3 – 60 Петунин (Гераськин, Тимашов)
3:4 – 63 Петунин (Пилипенко, Пресс)
Вратари: Паскуале 33/37 – Подъяпольский 7/7, Шугаев 14/17.

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Фото: VK/hcseverstal

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