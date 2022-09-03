«Очень приятно, царь», Жеглов и Шарапов. Вратарь «Витязя» нанес любимое советское кино на шлем

Необычный подход к дизайну.

Вратарская экипировка – один из видов хоккейного искусства и отражение индивидуальности человека. Кипер «Витязя» Игорь Сапрыкин к изготовлению нового шлема подошел творчески и пополнил список интересных и нестандартных решений в этом вопросе.

Игорь оформил маску в стиле советского кино и отразил на ней много всего. Одна из топовых фишек – фраза из культового фильма «Место встречи изменить нельзя» от героя Станислава Садальского Кости Сапрыкина: «Нет у вас методов против Сапрыкина!». Рядом же красуются портреты Глеба Жеглова и Володи Шарапова.

На второй стороне – знаменитая фраза «Очень приятно, царь» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», там же изображены фотографии других главных героев фильма.

Мы узнали у Игоря, почему он использовал эти фразы в дизайне шлема и как родилась сама концепция.

«После удачных игр мне говорили: «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина», – рассказал вратарь «Витязя» Sports.ru. – Мне это запомнилось. Фразу «Очень приятно, царь» использовали болельщики на моих фото. Друзья неоднократно обращали внимание на мое положение в воротах, что также послужило использованию цитаты из кино – отсюда пришла вся задумка».

Сапрыкину – 30 лет, и на шлеме он использует отсылки к советскому кино, а не к голливудским героям и картинам. Мы уточнили, откуда пошла любовь к отечественным картинам.

«Возможно, как у многих в детстве, с новогоднего просмотра «Ирония судьбы, или С легким паром!», далее «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Джентльмены удачи». Вот так фильм за фильмом начал смотреть советское кино. Достаточное количество советских фильмов готов пересматривать и по сей день, испытываешь положительные, теплые эмоции», – объяснил Игорь.

Вообще надо признать, что вратари «Витязя» здорово поработали над своей экипировкой. Пару недель назад подмосковная команда показала, в какой амуниции будет играть другой кипер – Дмитрий Шикин. Победитель МЧМ-2011 подошел к вопросу креативно: сделал щитки с русской народной росписью, а вратарский блин украсил щитом. На выходе получилось очень круто!

Сложно сказать, как парни выступят в сезоне, но в плане экипировки оба вратаря «Витязя» уже показали высший класс.

Другие киперы из КХЛ тоже не отстают. Ярослав Озолин из «Нефтехимика» использовал панораму нижнекамского завода, вшитую в логотип клуба на боковой стороне шлема.

Интересная маска получилась у Александра Самонова из СКА. На его шлеме – силуэты петербургских достопримечательностей, логотип клуба талисман армейцев по бокам, и ленточка с датой 07.09.11 на тыльной стороне.

Прилично заморочился с дизайном шлема Денис Костин из «Сибири». Под решеткой – стена, с одной стороны – большой логотип клуба, с другой – клубный талисман Снеговик на болиде Формулы-1. Секрет прост: Денис активно интересуется автогонками, поэтому и отразил свое хобби на шлеме.

Необычным образом разукрасил маску вратарь «Магнитки» Эдвард Паскуале. Сразу видно, что канадец фанатеет от кантри, поэтому нанес изображения музыкальных исполнителей. Плюс клубный логотип и четырехлистный клевер, символизирующий надежду, веру, любовь и удачу. На тыльной стороне все по классике – имена членов семьи.

Александр Шарыченков из ЦСКА оформил свой шлем традиционно для армейских вратарей – с использованием звезд и названия клуба. Правда, вратарь пошел еще дальше и изобразил коня.

Стильная работа получилась у Джереми Смита из «Куньлуня». Драконы, иероглифы, сочетание красного, золотого и серебристого – выглядит очень здорово и нестандартно.

Шлем вратаря «Сибири» Антона Красоткина получился сдержанным и без излишеств, но зато имеет очень стильный блокер и щитки. Немаловажный момент – цвета на экипировке не сильно отличаются от цветовой гаммы свитера. Хотя интересно взглянуть на них и с домашней формой.

Самый необычный комплект этого сезона – у Тимура Билялова из «Ак Барса». Шахматка, пиксели, лапа барса на «блине» и ловушке, эмблема на щитках, и вообще вся экипировка выполнена в едином стиле. Тимур точно будет выделяться на фоне остальных.

В целом же вратарская форма – это красиво. И хочется, чтобы клубы больше подсвечивали экипировку своих вратарей. Там всегда есть много интересного.

Фото: vk.com/hcvityaz, телеграм-каналы «Нефтехимика», СКА, «Сибири», «Металлурга», ЦСКА, «Куньлуня», «Ак Барса»