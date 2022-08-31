На одном коньке
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50 лучших легионеров в истории КХЛ

Стаффан Крунвалль Стаффан Крунвалль
Филип Ларсен Филип Ларсен
Корбан Найт Корбан Найт
Яркко Иммонен Яркко Иммонен
Крис Ли Крис Ли
Юусо Хиетанен Юусо Хиетанен
Дастин Бойд Дастин Бойд
Ник Бэйлен Ник Бэйлен
Линден Вей Линден Вей
Джастин Азеведо Джастин Азеведо
Кевин Дэллман Кевин Дэллман
Юха Метсола Юха Метсола
КХЛ КХЛ
Ян Коварж Ян Коварж
Маттиас Вейнхандль Маттиас Вейнхандль
Карел Рахунек Карел Рахунек
Микко Коскинен Микко Коскинен
Патрик Херсли Патрик Херсли
Джефф Плэтт Джефф Плэтт
Дэн Секстон Дэн Секстон
Марцел Госса Марцел Госса
Якуб Коварж Якуб Коварж
Сами Леписто Сами Леписто
Майкл Гарнетт Майкл Гарнетт
Брэндон Боченски Брэндон Боченски
Тони Мортенссон Тони Мортенссон
Линус Умарк Линус Умарк
Линус Виделль Линус Виделль
Максим Тэлбот Максим Тэлбот
Яромир Ягр Яромир Ягр
Теему Хартикайнен Теему Хартикайнен
Каспарс Даугавиньш Каспарс Даугавиньш
Даррен Дитц Даррен Дитц
Дмитрий Яшкин Дмитрий Яшкин
Ян Марек Ян Марек
Нико Капанен Нико Капанен
Ларс Юханссон Ларс Юханссон
Йозеф Вашичек Йозеф Вашичек
Стефан Да Коста Стефан Да Коста
Патрик Торесен Патрик Торесен
Петри Веханен Петри Веханен
Мэтт Эллисон Мэтт Эллисон
Йори Лехтеря Йори Лехтеря
Брайан О'Нилл Брайан О'Нилл
Петри Контиола Петри Контиола
Карри Ряме Карри Ряме
Найджел Доус Найджел Доус
Роман Червенка Роман Червенка
Сакари Маннинен Сакари Маннинен
Войтек Вольски Войтек Вольски
Мэт Робинсон Мэт Робинсон
Хоккей Хоккей

Только топовые иностранцы: Ягр, Вашичек, Доус и другие.

1 сентября стартует 15-й сезон КХЛ. За прошедшие годы в лиге было очень много ярких иностранных игроков, который оставили свой след, поэтому мы составили топ-50 лучших легионеров в истории КХЛ.

Подобные рейтинги – очень субъективная вещь. Каждый может собрать топ-25/50/100 и каждый будет прав со своими аргументами. При составлении нашего топа мы учитывали игроков, проведших в лиге два и более полных сезона. Поэтому локаутных звезд здесь не будет, как не будет и глыб вроде Иржи Гудлера или покойного Павола Демитры. Мы даже прокатили Микко Лехтонена, который разрывал в «Йокерите», но по факту провел в лиге только один полный сезон.

Оценивалось все в совокупности – статистические показатели, продолжительность выступлений в лиге и вклад в игру в целом. В общем, поехали!

В КХЛ стало в два раза меньше легионеров. Половина оставшихся – канадцы, из Европы едут единицы

Самый интригующий переход лета: Хо-Сэнг сравнивал себя с Макдэвидом, брал номер Лемье, не заиграл в Швеции, но все еще считается талантом

Важная проблема российского хоккея – центральные нападающие: мало звезд, но даже они не умеют играть на вбрасываниях

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