Только топовые иностранцы: Ягр, Вашичек, Доус и другие.

1 сентября стартует 15-й сезон КХЛ. За прошедшие годы в лиге было очень много ярких иностранных игроков, который оставили свой след, поэтому мы составили топ-50 лучших легионеров в истории КХЛ.

Подобные рейтинги – очень субъективная вещь. Каждый может собрать топ-25/50/100 и каждый будет прав со своими аргументами. При составлении нашего топа мы учитывали игроков, проведших в лиге два и более полных сезона. Поэтому локаутных звезд здесь не будет, как не будет и глыб вроде Иржи Гудлера или покойного Павола Демитры. Мы даже прокатили Микко Лехтонена, который разрывал в «Йокерите», но по факту провел в лиге только один полный сезон.

Оценивалось все в совокупности – статистические показатели, продолжительность выступлений в лиге и вклад в игру в целом. В общем, поехали!