У хоккейной «Сибири» проблемы с ареной: не успевают в срок и просят еще денег. Вице-премьер России раскритиковал регион и запросил проверку

Дмитрий Чернышенко очень недоволен.

Две самые актуальные хоккейные стройки в России прямо сейчас – новые арены в Новосибирске и Омске. Оба стадиона должны были принять молодежный чемпионат мира в декабре 2022-го, но ИИХФ перенесла сам турнир в Канаду, а сборную отстранила от международных соревнований.

С тех пор внимания к строительству стало заметно меньше – хотя в самих регионах это все еще очень важные темы: оба ледовых дворца должны стать домашними для клубов КХЛ – «Сибири» и «Авангарда». Но уже сейчас понятно, что сезон-2022/23 команды начнут не на них. И если у Омска все вроде под контролем (просто первый месяц будут играть на выезде и 1 октября дебютируют на «G-Drive Арене»), то новосибирскому клубу пока неясно, когда перевозить вещи из ЛДС на новое сооружение.

Новости о переносах сроках сдачи стадиона «Сибири» появлялись и раньше, но казалось, что после отмены МЧМ в России на строителей уже не давят даты старта турнира и нет необходимости во что бы то ни стало возводить объект как можно раньше – например, ради тестовых мероприятий и подготовки всех систем к молодежному турниру. К тому же не шла речь, что клуб сыграет тут в сентябре.

Вот только у вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко другое мнение. Накануне он приехал с визитом в Новосибирск и достаточно жестко высказался о ходе строительства.

«Ровно год назад на этой площадке нам было дано обещание, что объект будет сдан в сентябре 2022 года, – приводит слова Чернышенко ТАСС. – На сегодняшний день строительная готовность ледовой арены – не более 70%. В какой-то момент на стройке случилось расслабление. Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы».

При этом Чернышенко отметил, что срок отставания составляет 78 дней, и поручил провести служебную проверку по поводу причин удорожания строительства. Ее результаты должны представить правительству до 15 сентября – похоже, администрацию региона ждут горячие недели.

Когда чиновник говорил об увеличении сметы, то подразумевал, что Новосибирская область для завершения строительства запрашивает даже не миллионы, а миллиарды рублей. Но его в первую очередь разочаровывают причины удорожания строительства.

«Я могу понять, когда дело в санкциях и удорожании материалов. В этих случаях правительство всегда старается идти навстречу субъекту. Но дополнительно сумма в связи с конструктивными изменениями проекта на его завершающей стадии – не принимается», – сказал Чернышенко.

Для понимания картины: изначально стоимость строительства по планам должна была составить 10 млрд рублей, к началу 2022 года она выросла до 13 млрд (только стадион, весь проект – до 22,5 млрд). Та же арена в Омске тоже подорожала: еще в ноябре 2020 года стало известно, что на нее будет выделено 12 млрд вместо запланированных 10.

Если продолжить сравнение двух арен, то надо признать, что обе стройки в неравных условиях. В Омске одним из заказчиков выступает «Газпромнефть», поэтому председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов от лица клуба и спонсора постоянно мониторил все этапы строительства и мог как-то повлиять на подрядчиков и поставщиков. В Новосибирске все гораздо сложнее. Там арена строится за счет бюджетных средств, а руководство «Сибири» при всем желании никак не может участвовать в строительстве, поставках оборудования и других процессах.

«Ну, не достроена. Но у нас есть своя арена качественная, – философски ответил гендиректор клуба Кирилл Фастовский в интервью «Матч ТВ». – Это просто будет вторая, гораздо новее и лучше. Мы находимся в ожидании и не страдаем от того, что арена не достроена в срок. Мы свое дело делаем, и к арене не имеем никакого отношения. Готовимся к сезону.

Мы не обсуждаем эти вещи [с правительством]. Правительство области ведет все работы, а мы готовимся к сезону. Нам вообще не до этого. Мы же сделали глобальный капремонт своего ледового дворца».

Что касается конкретных сроков сдачи новой арены в Новосибирске, то новости – чаще негативные – по этой теме появлялись постоянно. Еще до начала стройки, в 2017 году, полпред президента РФ Сергей Меняйло прямо высказался о невыполнении поручения Владимира Путина: «Заявились на молодежный чемпионат мира по хоккею здесь, в Новосибирске. Для этого надо построить ледовый дворец спорта, попросили – президент дал поручение, а строительство объекта еще не началось».

Дальше хронология событий выглядела так. В 2018-м было объявлено о проведении МЧМ-2023 в Новосибирске (если помните, Омск добавился позже), но строительство началось только осенью 2019 года. Потом была пандемия, из-за чего все процессы пошли с задержкой. В августе 2021-го министр строительства области Иван Шмидт заявил о серьезном отставании от графика, не называя конкретных цифр. Вскоре Чернышенко приехал на строительную площадку и дал поручение губернатору Новосибирской области Андрею Травникову взять стройку под личный контроль. В декабре 2021 года глава региона доложил о полугодовом отставании от сроков, но через полтора месяца вице-губернатор Роман Теленчинов сказал, что арена будет введена в эксплуатацию в срок – 1 октября 2022 года.

Однако потом стройкой уже заинтересовалась прокуратура – и не только региональная, а и федеральная: с проверкой приехал замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Подрядчик сообщил, что оборудование прибывает в Новосибирск с задержкой, поэтому сдача объекта сдвигается еще на месяц. Но Демешина такой аргумент не порадовал.

«Что нас настораживает: готовность в графике имеет предпосылки к нарушению его реализации, – приводил слова замгенпрокурора ТАСС. – После того как прокурор области реагировал в начале года, график сдачи работ сдвинулся на 4,4%. Мы с вами понимаем, что 69,4% меньше 70%, строительной готовности, в которой мы убедились, явно недостаточно, чтобы все красивые графики, которые у нас пока к 1 октября, были реализованы».

Что интересно, Омск свою стройку начал заметно позже – летом 2020-го, но на октябрь 2022-го в арене уже запланировано несколько мероприятий: матч-открытие дворца – с той же «Сибирью», ледовое шоу Авербуха и концерт «Ленинграда» – у всех этих событий уже четкие даты и проданные абонементы.

Конечно, рано или поздно арену в Новосибирске достроят, но с таким положением дел был риск, что стройка затянется как минимум до 2023 года. Хоть в июле и начали заливать лед на основной площадке, но готовность в 70% и почти трехмесячное отставание от графика все равно намекали на проблемы со сроками. В любом случае губернатора и его команду пошевелили точно не зря – теперь хотя бы появляется надежда, что первый матч на новой арене «Сибирь», как и планировалось изначально, сыграет в сезоне-2022/23.

Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)