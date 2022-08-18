Наконец-то громкая сенсация на МЧМ-2022! Чехия в четвертьфинале выбила действующего чемпиона – США

До этого чехи выиграли только один матч в группе.

МЧМ-2022 до сегодняшнего дня проходил откровенно скучно. В России к нему интерес заметно снизился по понятным причинам, в Канаде же зрители собираются только на матчи своей сборной, хотя и эти 3-5 тысяч на огромной арене «Эдмонтона» – капля в море. В целом, без российской команды спортивная составляющая немного просела: когда не участвует одна сборная из топ-6 – уровень конкуренции сразу падает.

В таком унылом режиме прошел групповой этап. В нем был ровно один неожиданный результат – и тот в последний игровой день. Латвия, которую позвали на турнир вместо российской молодежки, внезапно прибила чехов, добыв первую победу на МЧМ в элитном дивизионе! Таким образом она прошла в плей-офф и не пустила туда словаков, которые остались без нескольких лидеров – в том числе трех первораундников драфта-2022 (Славковски, Немец и Мешар).

В остальном же сенсациями не пахло.

Зато плей-офф, результаты которого, казалось бы, легко спрогнозировать, начался с бомбы: Чехия обыграла США – действующего чемпиона, пусть и формально.

Начало складывалось в пользу американцев: после удачного рикошета от борта на 13-й минуте Логан Кули открыл счет.

Но еще до перерыва Ян Мышак его сравнял, а в середине второго периода чехи забили дважды за три минуты. Сначала Петр Хаузер каким-то лазерным броском поразил ворота США:

После этого Матьяш Шаповалив забил третий гол – и в этом эпизоде, кажется, есть вина вратаря (можете заценить полный обзор ). Американцы в третьем периоде попытались отыграться и при игре «5 на 4» затолкали одну шайбу, но за полторы минуты до финальной сирены чехи закатили в пустые ворота – 4:2.

Этот успех чехов – безусловно, главная сенсация всего турнира, и вряд ли будет круче. На групповом этапе МЧМ-2022 они выступали посредственно. После волевой победы над Словакией в первом туре (5:4) команда взяла только одно очко (поражение по буллитам от финнов – 3:4Б), а затем бесславно отлетела от канадцев (1:5) и тех самых латышей (2:5) – и опустилась на четвертую строчку. Это гарантировало им попадание в 1/4 на лучшую сборную группы B – американскую.

И в итоге команда Радима Рулика в полуфинале! Это всего второй выход Чехии в эту стадию с 2005-го. Кстати, с того года она медали на МЧМ и не брала, хотя играла в 2018-м в матче за третье место с США.

У американцев же на групповом этапе проблем не было: четыре победы с разницей шайб – 22:4. Даже в заключительной игре со шведами США вели 3:0 и только в последние 10 минут матча позволили шведам забить два гола. Немцев, швейцарцев и австрийцев они вынесли максимально уверенно – 5:1, 7:1 и 7:0 соответственно. Никто не ожидал, что плей-офф ограничится для команды одним матчем. Американцы вполне могли претендовать на победу в турнире, но в итоге во второй раз за последние семь лет вылетели в четвертьфинале.

Сборной Чехии теперь предстоит полуфинал с канадцами, вторую пару составили финны и шведы. И хорошо, что хотя бы одну сенсацию на этом скомканном и своеобразном турнире мы увидели – иначе МЧМ получился бы совсем скучным и предсказуемым. А теперь, может, и чехи сподобятся на еще один подвиг. Хотя даже если возьмут бронзу – это будет настоящим успехом для них.

МЧМ-2022

1/4 финала

Фото: Gettyimages.ru/Codie McLachlan