Легендарного Гретцки ждет суд на 10 млн из-за жвачки: говорил, что благодаря ей он быстро сбросил вес

Очень мутная история.

В США всплыл очередной судебный иск против звезды – но на этот раз хотя бы без обвинений в сексуальном насилии. Легендарному Уэйну Гретцки и его жене Джанет вменяется мошенничество и введение в заблуждение. Иск на кругленькую сумму – от Гретцки хотят получить более 10 млн долларов.

Предмет спора очень странный – жвачка. Вернее, ложная информация о ее полезном действии со стороны Гретцки.

В 2014 году истец Стивен Спаркс придумал натуральную жевательную резинку, используемую для контроля веса. Он назвал ее OMG (Overeating Management Gum) и создал компанию BuChew, с помощью которой продвигал ее в массы и продавал. В 2017 году Спаркс нанял жену Гретцки, чтобы она стала представителем продукта.

В иске говорится о том, что Джанет пригласила Уэйна для поддержки в продвижении жевательной резинки – и в 2018-м Гретцки якобы утверждал, что ежедневно использовал жвачку и что ему нравился ее вкус. Позднее он заявил, что благодаря ей сбросил 35 фунтов (почти 16 кг) за 6-8 недель. В своем иске Спаркс утверждает, что в 2020 году Великий в разговоре с ним признался, что на самом деле не терял вес с помощью жвачки, но остальным инвесторам он эту информацию не повторил.

По мнению истца, Гретцки намеренно солгал о пользе жевательной резинки, чтобы поднять стоимость акций компании, которые он якобы тайно купил через членов семьи. Спаркс указал, что ничего не подозревал о лжи со стороны Гретцки и реинвестировал полученные деньги в компанию. В итоге стоимость компании значительно снизилась, а создатель жвачки потерял деньги и остался с миллионными убытками.

Стивен считает, что Гретцки с женой вступили в сговор, чтобы сместить его с должности директора компании BuChew. При этом, по его словам, новые руководители компании получили указание не упоминать имя Гретцки для продвижения продукта. Поэтому теперь Спаркс обвиняет Уэйна и его супругу в мошенничестве и преднамеренной лжи, а также требует от них более 10 млн. В иске он указал, что Гретцки еще должен компенсировать гонорар адвокатам в размере 500 тысяч долларов плюс 10% годовых.

Знаменитый хоккеист, его жена и их адвокат еще не высказались на эту тему, но пока все выглядит очень мутной историей. Интересно, куда это все завернет дальше, но сразу вспоминается тема с обвинениями владельца «Эдмонтона» Дэрила Каца в сексуальных связях с несовершеннолетней балериной, когда через несколько недель все претензии к нему были сняты. Нельзя исключать, что и в этой ситуации все пойдет по похожему сценарию.

Фото: globallookpress.com/Brent Perniac/AdMedia