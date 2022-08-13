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МЧМ-2022 проходит при пустых трибунах. Похоже, ИИХФ снова жестко облажалась

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Катастрофа с посещаемостью.

МЧМ-2022 остается без должного внимания не только в России, но и в Канаде. Болельщикам не зашла идея проведения перенесенного турнира в августе. Уже сыграны 11 из 20 матчей группового этапа – и суммарно они собрали чуть больше 10 тысяч зрителей. Данные по игре Австрия – Швеция отсутствуют, но очевидцы говорят, что на арене было до 200 человек. При этом Roger Place в Эдмонтоне, где проходят все игры турнира, вмещает 18500 зрителей – то есть в сумме на 11 матчах народу было меньше, чем может принять арена на одной игре.

Напомним, как вообще получилось так, что МЧМ перенесли на лето. Изначально турнир стартовал в традиционное время – конце декабря, но тогда куча игроков, тренеров и представителей команд заразились новым штаммом коронавируса «омикрон», а ИИХФ не придумала ничего умнее, чем выписывать технические поражения тем командам, в которых есть хотя бы один положительный тест. Это превратилось в фарс, поэтому турнир был просто приостановлен.

Затем было принято еще одно специфическое решение. ИИХФ аннулировала результаты состоявшихся матчей и, видимо, из-за обязательств перед спонсорами провести турнир во что бы то ни стало перенесла МЧМ-2022 на август.

Даже состоявшиеся матчи отмененного МЧМ в декабре собрали больше зрителей, хотя в тот период все равно действовали коронавирусные ограничения. Сейчас их нет, как и не было три года назад в 2019-м, когда турнир прошел в канадских Ванкувере и Виктории. Мы собрали цифры посещаемости в первых 10 матчах МЧМ-2019 и сравнили с текущими. Разрыв просто сумасшедший.

В целом причин такой низкой посещаемости много, и все они в совокупности дают такие отвратительные цифры. Даже сложно выделить какую-то одну, ставшую решающим фактором. Они накопились как снежный ком и привели к тому, что команды играют практически при пустых трибунах. Если матчи с участием канадской сборной собирают 2-3 тысячи болельщиков, то на остальные игры приходят до тысячи зрителей.

Август – не самое традиционное время для хоккея. Вероятно, президент ИИХФ Люк Тардиф руководствовался, в первую очередь, занятостью арены в Эдмонтоне, когда принимал решение о переносе турнира на лето. Наверное, у ИИХФ был должок перед Эдмонтоном и Hockey Canada за МЧМ-2021 в «пузыре» и за отменный МЧМ-2022, поэтому другие города даже не рассматривались. Но сейчас уже понятно, что перенос на август с точки зрения зрительского интереса никакой пользы не принес.

В Эдмонтоне не самое длинное лето, а местные жители очень ценят теплые дни и предпочитают проводить свободное время на воздухе, а не в закрытом помещении. Да и периодичность имеет значение – по обе стороны океана МЧМ ассоциируется с новогодними праздниками, в августе же турнир совсем лишен этой атмосферы.

Нельзя не отметить и ситуацию с Hockey Canada, которая погрязла в секс-скандалах и обвинениях игроков молодежных сборных разных лет в изнасилованиях. И дело не только в самих инцидентах, но и в том, как организация из них выкручивалась. У канадской федерации был специальный фонд, из которого жертвам насилия выплачивались круглые суммы, чтобы они отзывали свои иски и претензии.

Во многом из-за методов решения этих проблем в Канаде произошел большой скандал. В организации уже меняется руководство, а спонсоры массово отказались от сотрудничества – в том числе, поддержки МЧМ. В числе ушедших компаний – банк Scotiabank, корпорация Canadian Tire (владеет сетью хозяйственных магазинов), телекоммуникационная компания TELUS, нефтяная компания Imperial Oil и сеть закусочных Tim Hortons.

Даже на бортах арены в Эдмонтоне сейчас беда с рекламой. Там продвигаются только официальное приложение ИИХФ и швейцарские часы Tissot (постоянный спонсор ИИХФ). Остальное пространство заполнено стилизованным кленовым листом, который используется на логотипе турнира.

Еще одна проблема – цены на билеты и время начала матчей хозяев команды. На матчи сборной Канады на групповом этапе билеты на места в первом ярусе на закруглениях и за воротами стоят 134 канадских доллара, а в центре – уже 180. При этом игры сборной Канады в будние дни начинаются в 16:00 по местному времени. И здесь стоит передать очередной привет организаторам. На остальные встречи цены пониже – 48,5 долларов (за воротами), 68,5 (на закруглениях) и 88,5 (в центре). Только спрос на билеты все равно низкий.

По посещаемости еще бьют отсутствие звезд, несколько ярких игроков на турнир не приехали. Да, у канадцев есть Коннор Бедард и Мэйсон Мактавиш, но нет Оуэна Пауэра и Шейна Райта. Словаки приехали без своих главных звездочек и двух первых номеров последнего драфта – Юрая Слафковски и Шимона Немеца. У американцев нет Мэттью Бенирса. Для нас же самое главное, что нет сборной России. Так или иначе, игры с участием российской команды все равно добавили бы интриги и популярности турниру. Тем более, в нашей молодежке всегда есть за кем посмотреть.

Вот и получается, что ряд нелогичных решений и ошибок со стороны руководства ИИХФ привели к зрительскому фиаско. Что касается хоккея, то пока все тоже без сенсаций и очень предсказуемо, поэтому на выходе имеем весьма посредственный турнир. И самое печальное, что без сборной России подобным может стать и МЧМ-2023.

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Фото: eastnews.ru/Jason Franson/The Canadian Press via AP; globallookpress.com/Joel Marklund

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