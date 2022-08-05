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В КХЛ стало в два раза меньше легионеров. Половина оставшихся – канадцы, из Европы едут единицы

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Грустная статистика.

Геополитическая ситуация в мире продолжает влиять на все сферы. Спорт и хоккей в частности – не исключение. 

В последние дни клубы КХЛ публикуют в соцсетях посты о легионерах, которые присоединились к команде. Если раньше сам факт приезда иностранцев был обыденностью и зачастую они начинали сборы вместе с командой, то сейчас все изменилось: выдача виз усложнилась, прилететь в Россию можно, но не напрямую, а с пересадками, и самое главное – игроки уже не так охотно едут в КХЛ. Даже с действующими контрактами.

Мы подсчитали количество легионеров в российских клубах КХЛ прямо сейчас – и сравнили это с прошлыми сезонами. Брать все команды было бы не совсем правильно: «Барыс», «Динамо» Минск и «Куньлунь» не скованы ограничениями – и могут звать сколько угодно иностранцев (как и ушедшие рижское «Динамо» и «Йокерит»). .

В общей сложности контракты имеют 54 иностранца, четверо из них – Даррен Дитц, Джесси Блэкер, Виктор Сведберг и Кертис Волк – с гражданством Казахстана, поэтому легионерами в КХЛ не считаются. Но мы их все равно учли в таблице – ведь был прецедент, когда натурализованный американец Ник Бэйлен отказался ехать в «Трактор». К тому же, по сути, перечисленные игроки – тоже легионеры, в межсезонье они живут в западном мире и, кроме паспорта Казахстана или Беларуси, их с этими странами ничего не связывает.

В прошлые сезоны российские клубы стабильно удерживали планку в 105 легионеров – их количество снизилось почти в 2 раза. И по итогу здесь две стороны медали. Сейчас клубы подключат больше парней из своих команд ВХЛ и МХЛ, и мы потенциально можем увидеть новых интересных игроков. Но при этом уровень лиги определенно снизится.

Интересно, что в Западной конференции иностранцев в полтора раза меньше, чем на Востоке. В клубах Запада подписаны пока всего 20 игроков и ни одна из команд не заполнила легионерскую квоту. А один из хоккеистов – латыш Микс Индрашис в России играть не планирует и, имея действующий контракт со «Спартаком», подписал соглашение с немецким клубом. «Локомотив» входит в сезон вообще чисто русским составом. Вообще если б лига уже сейчас приняла лимит в три легионера, который должен появиться с сезона-2023/24, то все клубы Запада без проблем бы в него вписались.

На Востоке с легионерами ситуация получше – их в общей сложности 34. Два клуба заполнили все позиции – это «Адмирал» и «Автомобилист». Еще у трех команд – «Авангарда», «Магнитки» и «Амура» – заняты по четыре места. «Ак Барс» сделал ставку на россиян и отказался от легионеров, а «Трактор» пока имеет одного иностранца – финна Теему Пулккинена.

Главный тренд этого лета – в КХЛ неохотно едут европейцы. Если не сказать, что практически вообще не едут. Больше половины от общего числа легионеров – североамериканцы. В сравнении с прошлыми сезонами число канадцев и американцев осталось прежним, но количество игроков из Европы просело. Исключение разве что – словаки и представители других стран вроде Франции, Германии, Латвии.

На шведов, финнов, чехов и латышей оказывается серьезное давление на родине. Шведские СМИ вовсю хейтят каждого игрока, кто собирается в КХЛ. Якоб Лилья, например, придумал историю, что хотел расторгнуть контракт, но у него нет денег на компенсацию. Семья Фредрика Клаэссона из ЦСКА живет в Канаде, поэтому в какой-то степени ему проще было принять решение о переезде в Россию: «Это было непростое решение с точки зрения политики. Но все мои друзья и моя семья поддержали меня. Я понимаю, что многие удивились, когда подписал контракт и приехал играть сюда. Моя семья сейчас в Канаде, но, надеюсь, родные приедут сюда, как только это будет возможно».

У латышей запрет на игру в КХЛ установлен на законодательном уровне. В апреле были приняты поправки в «Закон о спорте», согласно которым тренерам, игрокам и сотрудникам из Латвии нельзя работать в российских и белорусских клубах. Тех, кто нарушит закон, пожизненно отстранят от выступлений за сборную.

Финны законы не меняли, а спокойно объявили на сайте федерации, что игроки из России не будут вызываться в сборную в следующем сезоне. В итоге на это наплевал только один хоккеист, которого и так прокатывали мимо Евротуров и ЧМ в последние годы – Теему Пулккинен, он будет единственным финном в КХЛ в сезоне-2022/23.

Чехи официально никому ничего не запрещали, но по высказываниям Гашека понятно, что там будут не особо рады игрокам, которые свяжут свое будущее с КХЛ.

При этом североамериканское общество оказывается самым адекватным в нынешней ситуации. Там прекрасно понимают, что каждый имеет право зарабатывать деньги, где он хочет. Поэтому ни о каком давлении в Канаде на своих игроков речи не идет. Американцам, если не считать политиков, тоже по большей части все равно, куда едут их хоккеисты. В этом вопросе все зависит от самих игроков – готовы ли они поехать в КХЛ или нет. Кто-то не хочет ассоциировать себя с Россией и едет в европейские лиги, кому-то совсем на это наплевать.

В отдельных случаях вмешиваются родственники игроков. Некоторые занервничали еще во время плей-офф, как, например, родные Эрика О’Делла. Но впоследствии все убедились, что в России можно спокойно играть в хоккей, поэтому форвард вернулся в «Динамо». Исключение – Даниэль Одетт: его отец настоял на том, чтобы игрок расторг с «Витязем» соглашение, о подписании которого было объявлено в мае.

Всего в межсезонье контракты с клубами расторгли 17 легионеров – шесть чехов, пять финнов, три шведа, два американца и один канадец. Сильнее всех пострадал «Трактор», который так и не смог найти полноценную замену ушедшим лидерам и продолжает шерстить рынок. В «Автомобилисте» словно изначально понимали, что с финнами придется расстаться и готовы были к этому. СКА со своими тремя составами тоже не особо почувствовал потерю легионеров. Тот же «Авангард», потеряв одного Шимона Грубеца (Каски и Покка свинтили еще во время плей-офф), так и не смог закрыть вратарский вопрос.

До начала сезона чуть меньше месяца и наверняка какие-то подписания еще будут. Нет сомнений, что сейчас основной приоритет для клубов в поиске игроков – Северная Америка. Другой момент, что немалый процент хоккеистов из АХЛ предпочитают небольшой контракт в НХЛ поездке в Россию. Так или иначе, качество легионеров понемногу будет снижаться, но даже без таких иностранцев было бы еще хуже.

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Фото: ska.ru; globallookpress.com/Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Федоренко

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