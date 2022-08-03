Швед Лилья говорит, что не хотел ехать в Россию, но у него нет денег на расторжение контракта. Кажется, эти слова только для своих

В «Динамо» не слышали о его желании.

1 августа московское «Динамо» объявило о подписании двухлетнего контракта со шведским нападающим Якобом Лильей. Все было как обычно: бело-голубые красиво намекнули на переход в соцсетях, потом сообщили о трансфере официально и добавили комментарий генерального менеджера Алексея Сопина. В клубе были довольны подписанием, отметили снайперские качества шведа, навыки игры в большинстве, работоспособность и все в таком духе.

Лилья провел два сезона в «Барысе», где действительно показал задатки снайпера. Год назад Якоб забросил 20 шайб и стал лучшим по этому показателю в казахстанской команде, в прошлом сезоне забил 16 и был вторым. Причем при игре «5 на 5» он решал чаще, чем в большинстве, и был лидером команды по голам в равных составах. По игровому времени среди форвардов он тоже оставался в топе и стабильно проводил на льду по 18-20 минут. На бумаге подписание Лильи выглядит усилением для московского клуба.

Но вместе с новостью о переходе Якоба в «Динамо» вышло его интервью шведскому Expressen. И в нем есть несколько интересных мест.

«Я подписал контракт в начале февраля, – рассказал Лилья. – И ясно дал понять, что хочу его расторгнуть. Был шанс, что это произойдет. Я разговаривал с клубом в Швейцарии, который пытался выкупить контракт. Шведские «Мальме» и «Линчепинг» тоже пытались решить эту проблему. Я лично не могу позволить себе заплатить компенсацию. Это будет стоить больше денег, чем у меня есть».

Сразу возникает вопрос: а зачем «Динамо» игрок, который хотел выкупить свой контракт? При этом клуб, судя по заявлению генерального менеджера, вполне рассчитывает на Лилью и его игровые качества. То есть, на бело-голубых эти разговоры о расторжении никак не подействовали, и они верят, что получили хорошего хоккеиста, который точно приедет и усилит помолодевшую команду.

«Не хочется много комментировать интервью, на которое вы ссылаетесь, отмечу только, что нам понятна природа высказываний игрока, – сказал Алексей Сопин в интервью Sports.ru. – Все должны понимать, что ребята-легионеры в своих странах сейчас находятся под большим давлением. На этом я хотел бы поставить точку.

Что касается контракта – диалог с представителем хоккеиста проходил в открытом и конструктивном ключе, о желании разорвать отношения нам не сообщалось. Относительно мотивации Якоба – мы приглашали его в качестве одного из лидеров команды, на данный момент он не дает повода усомниться в себе, своем профессионализме. Все идет так, как было запланировано. Лилья в ближайшие дни будет в Москве и присоединится к «Динамо».

Со слов менеджера получается, что никаких обсуждений на тему расторжения между игроком и клубом не было в принципе. И все эти заявления Якоба в шведских СМИ – не более чем желание в непростой ситуации снять с себя ответственность за то, что он поедет играть в КХЛ.

В интервью Лильи еще интересна фраза про контракт, подписанный аж в начале февраля. Скорее всего, это была предварительная договоренность. КХЛ не зарегистрировала бы документ, подписанный в течение прошлого сезона – это прямое нарушение регламента, Лилья в феврале был игроком «Барыса». На соглашении в графе «дата» наверняка стоит 1 августа или в крайнем случае 31 июля.

Теперь интересно дождаться приезда Лильи в КХЛ и посмотреть, что он ответит, когда журналисты спросят у него о желании разорвать контракт.

Что касается общественного порицания в Швеции, то там действительно осуждают игроков за их рвение ехать в Россию, а в прессе за это критиковали агента Алешу Пилко, который в последние годы считается главным поставщиком качественных легионеров в лигу. На данный момент контракты с клубами КХЛ имеют всего пять шведов. Кроме Лильи в этом списке Адам Рейдеборн и Фредрик Классон из ЦСКА, Робин Пресс из «Северстали» и Юхан Маттссон из «Автомобилиста». Плюс есть еще Виктор Сведберг, но он оформлен в лиге как гражданин Казахстана.

Историю Лильи можно поставить в один ряд с переходами латышей Микса Индрашиса в «Спартак» и Яниса Калниньша в «Амур». Индрашис сначала отмалчивался, потом заявил, что не поедет в Россию, и в итоге с действующим контрактом в КХЛ заключил соглашение в Германии. По этому поводу будет разбирательство в ИИХФ.

Калниньш же спокойно объяснил свою позицию. «Это непопулярное решение, но я принял его, потому что играть осталось не так долго, – сказал вратарь. – Это был лучший вариант для моей семьи, когда я думал о жизни после хоккея. Знаю, какая реакция может быть у людей, и как ее повернут медиа. Каждый из нас живет своей жизнью и принимает решения, которые лучше всего подходят, для себя и своей семьи».

Калниньшу до сих пор вставляют палки в колеса: Федерация хоккея Латвии не одобряет его трансфер в «Амур», но это уже отдельная история.

Якоб Лилья, кажется, выбрал другой путь. Нет ничего постыдного в том, что человек едет зарабатывать деньги для своей семьи и своего будущего. Видимо, на фоне сильного общественного давления швед решил, что лучше остаться в выгодном положении дома, а что будет в России – это уже другой вопрос. Хотя на выходе все стороны в плюсе: Лилья отмазался на родине, «Динамо» получило легионера с опытом игры в КХЛ, а для лиги в принципе хорошо, что иностранные игроки продолжают приезжать в Россию.

Фото: hcbarys.kz; РИА Новости/Владимир Федоренко; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Jonas Ljungdahl/Keystone Press Agency