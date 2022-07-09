Четверо наших в «Каролине» (а когда-то не выбирали 17 лет), швед Суздалев из Хабаровска и канадец Жилкин из Москвы. Второй день драфта НХЛ-2022

Наших в итоге – 23.

В Монреале завершился драфт НХЛ-2022. Парней из России оказалось и не много, и не мало – учитывая обстоятельства, даже неплохо. Год назад было больше (29), а два года назад – столько же (23). Так что в НХЛ, может, и боялись драфтовать наших парней, но свои страхи перебороли.

В первом раунде мы увидели, как «Анахайм» изменил отношение к русским игрокам, а во второй день больше всех удивила «Каролина». С нее и начнем.

Русская «Каролина»

Только вдумайтесь: «Харрикейнс» потратили больше половины своих пиков на игроков из России – четыре из семи. Причем они не выбирали в первом раунде, а во втором взяли Глеба Трикозова из «Авангарда», в третьем – Александра Перевалова из «Локо», в пятом – Владимира Грудинина из ЦСКА, а в седьмом – Александра Пелевина из «Торпедо». И вообще ни одного канадца!

Скаутом «Каролины» по России уже третий год работает Олег Смирнов. Вряд ли его имя вам о чем-то говорит. До 16 лет он играл на юниорском уровне в школе «Динамо», затем работал в профсоюзе игроков КХЛ, а сейчас помогает «Харрикейнс» находить талантливых парней в России. Разумеется, не он принимает решение, кого выбирать, но то, что эти парни попали на карандаш к «ураганам» и в конечном итоге дошли до драфта – точно его заслуга.

И тут интересно вот что: за первые двадцать лет после переезда из Хартфорда, с 1997 по 2017 годы, «Каролина» взяла на драфте только одного русского игрока – Игоря Князева, который так до НХЛ и не доехал. В 2018-м под вторым номером «ураганы» выбрали Андрея Свечникова, и началось! За последние четыре года «Каролина выбрала аж 11 российских игроков!

Большинство наших играют в России

Интересно, что 19 из 23 наших хоккеистов с этого драфта в прошлом сезоне выступали в России – Данила Юров пусть мало, но играл в КХЛ, Иван Мирошниченко и Никита Евсеев большую часть времени провели в ВХЛ, остальные были в числе лидеров своих команд в МХЛ.

Только Павел Минтюков (10-й пик), Всеволод Комаров (134), Максим Барбашев (161) и Кирилл Кудрявцев (208) играли в Канаде. Как видим, нет никаких проблем выйти на драфт, играя в российских лигах. При этом выступления в канадских юниорских лигах реально не дает особых преимуществ – все, кроме Минтюкова, были выбраны в пятом раунде и ниже.

Легионеры Суздалев и Жилкин

Еще два игрока этого драфта родились в России, но имеют гражданства других стран. В третьем раунде «Вашингтон» взял шведа Александра Суздалева – сына хоккеиста с мячом Анатолия Суздалева. Александр родился в Хабаровске, начинал заниматься хоккеем в Красноярске, где играл отец, а в 7-летнем возрасте вместе с родителями переехал в Швецию. У Суздалева-младшего был выбор – играть за шведскую сборную или за российскую. В 2019-м он выступил на неофициальном турнире в составе сборной России, ездил на сборы с ЦСКА, но в итоге все же вернулся в Швецию и теперь играет за ее сборные.

Даниил Жилкин тоже получал хоккейное образование в России – до 2014 года он играл за московские школы ЦСКА и «Янтарь». Затем для него нашелся вариант в Торонто, он переехал с мамой и старшей сестрой в Канаду, а младший брат и отец оставались в России. Впоследствии семья воссоединилась, а Жилкин получил гражданство и сыграл за канадскую сборную в 2021 году на ЮЧМ. Теперь его зовут Дэнни, но русские корни дают о себе знать: Жилкин ориентируется на Евгения Кузнецова.

«Думаю, что у нас одинаковые способности по скорости и мастерству, и игре на обеих сторонах площадки», – считает Дэнни. Возможно, однажды у него будет шанс сыграть против Кузнецова. Под 77-м номером Жилкина задрафтовал «Виннипег».

«Ванкувер» взял еще одного Элиаса Петтерссона

«Кэнакс» не щадят ни болельщиков, ни журналистов. Их выбор в третьем раунде ввели в легкий ступор всех, кто следил за драфтом. Под 80-м пиком они выбрали Элиаса Петтерссона – полного тезку форварда, который уже играет в команде. Отличаются только позиция – сейчас задрафтован защитник – и возраст (нападающий на пять с половиной лет старше). Самое забавное, что они даже внешне чем-то похожи.

Теперь осталось найти вратаря Элиаса Петтерссона, чтоб окончательно всех запутать (к счастью, единственный известный вратарь с таким именем уже закончил карьеру).

Проспект «Сиэтла» борется с проблемой аутизма

«Кракены» под 68-м номером выбрали защитника Тая Нелсона. Он уже известен тем, что привлекает внимание к проблеме аутизма. Близкий друг его семьи страдает аутизмом, а его сестра учится в университете, который готовит специалистов для работы с детьми-аутистами.

«Моя цель – собрать деньги и привлечь внимание к тем, у кого есть эта проблема, – рассказывал Нелсон. – В настоящее время этой теме не хватает финансирования. Я хочу помочь избавиться от клейма, связанного с аутизмом».

Сын теннисиста и сосед Марко Росси

«Канадиенс» под 75-м выбором взяли австрийца Винценца Рорера. Его отец – теннисист Штефан Лохбихлер, занимавший 141-ю строчку в рейтинге ATP и выигравший ATP Challenge в Сан-Паулу в 1989 году. Винценц какое-то время шел по стопам отца и даже стал победителем национального юниорского чемпионата Австрии, но затем сосредоточился на хоккее. Возможно, влияние на него оказал его сосед и товарищ – нападающий «Миннесоты» Марко Росси, которого «Уайлд» выбрали под общим 9-м номером в 2020 году.

Звездные родственники

Все заметили, что на этом драфте выбрали сына Василия Кошечкина – Максима Майорова под 147-м пиком взял «Даллас». Ровно 20 лет назад «Тампа» драфтовала самого Кошечкина, но он так и не сыграл в Америке, зато стал топ-вратарем в России. Интересно, как будет развиваться карьера его сына. Также был задрафтован брат форварда «Сент-Луиса» Ивана Барбашева Максим – права на него в концовке пятого раунда закрепили за собой «Рейнджерс».

Еще из интересного – «Лос-Анджелес» под 51-м номером выбрал Джека Хьюза, сына генерального менеджера «Монреаля» Кента Хьюза. Незадолго до драфта он пообещал, что не возьмет сына под первым раундом, а тот в ответ написал: «Большая ошибка».

На этом драфте (как, впрочем, и на любом другом) хватает сыновей известных в прошлом игроков:

• Матиас Хэвелид (45-й пик, выбран «Сан-Хосе) – сын Никласа Хэвелида, олимпийского чемпиона-2006, отыгравшего 628 матчей в НХЛ за «Анахайм», «Атланту» и «Нью-Джерси»

• Гарретт Браун (99, «Виннипег») – сын Кертиса Брауна (736 игр в НХЛ, в основном, за «Баффало»)

• Матс Линдгрен (106, «Баффало») – имеет двойное гражданство (Канада/Швеция), сын шведа Матса Линдгрена (387 матчей НХЛ, в основном, за «Айлендерс»)

• Джориан Донован (136, «Оттава») – сын Шона Донована, чемпиона мира-1997 и финалиста Кубка Стэнли-2004 (951 матч в НХЛ); сейчас Донован-старший работает в «Оттаве» тренером по развитию игроков

• Зэм Плант (150, «Питтсбург») – сын Дерека Планта (450 игр в НХЛ), обладателя Кубка Стэнли-1999. Забавно, что Плант-отец почти всю энхаэловскую карьеру провел в «Баффало», а кубок взял с «Далласом», выиграв в финале как раз у «Сэйбрс».

• Давид Шпачек (153, «Миннесота») – сын Ярослава Шпачека (880 матчей в НХЛ), олимпийского чемпиона-1998, бронзового призера ОИ-2006 и трехкратного чемпиона мира (1999, 2001, 2005)

Бонус: Кристиан Кайру, брат Джордана Кайру из «Сент-Луиса», ушел в «Даллас» под 50-м пиком.

И еще немного фактов:

• Наибольшее число игроков выбраны из хоккейной лиги Онтарио – 35.

• «Колорадо» имел всего два драфт-пика в шестом и седьмом раундах – это наименьшее число выборов на одном драфте за последние 39 лет.

• На этом драфте зафиксирован самый поздний первый выбор вратаря за последние шесть лет («Баффало» выбрал Топиаса Лейнонена под 41-м номером).

• Россиянин Кирилл Долженков стал самым тяжелым игроком драфта – его вес 107 кг.

• Представительство по странам: Канада – 89, США – 48, Швеция – 27, Россия – 23, Финляндия – 14, Чехия – 9, Словакия – 6, Латвия – 3, Австрия и Германия – по 2, Беларусь и Швейцария – по 1.

Фото: East News/Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP, Bruce Bennett/Getty Images/AFP; hamiltonbulldogs.com; mhl.hawk.ru; globallookpress.com/Spp-Jp/Keystone Press Agency