Два словака на вершине, новый русский в «Вашингтоне», новый Кучеров в «Тампе». Главные сюжеты первого раунда драфта-2022

А Романов теперь в «Айлендерс».

В Монреале прошел первый раунд драфта НХЛ, и есть ощущение, что его будут вспоминать еще спустя много лет. Имена игроков из первой пятерки до драфта легко прогнозировались, но точный порядок не угадал никто.

В первый день выбрали троих наших, а еще один оказался участником удивительного путешествия 13-го пика.

Словаки – под первым и вторым пиками. Как Овечкин и Малкин в 2004-м

«Монреаль» вплоть до дня драфта всячески давал понять, что не решил, кого будет выбирать под первым номером. Разговоры шли, в основном, про канадца Шейна Райта, которому отдавали первую строчку большинство аналитиков, и словака Юрая Слафковски. Самые смелые аккуратно допускали, что «Канадиенс» могут перехитрить всех и взять американца Логана Кули.

«Монреаль», на домашней арене которого и проходит драфт, в итоге выбрал не канадца, а словака – и в каком-то смысле это все же сенсация. В тот момент показали Райта, и он, в целом, реагировал достойно, аплодировал Слафковски, но явно думал, что раз он не первый, то будет вторым. А не тут-то было.

«Нью-Джерси» под вторым номером взял еще одного словака – защитника Шимона Немеца. Перед драфтом ему пророчили место в пятерке, но на уровне 4-5-го пика. Это второй случай в истории драфтов, когда первыми выбирают двух европейцев из одной страны – в 2004 году так взяли Александра Овечкина и Евгения Малкина.

Кстати, «Монреаль» позже под 26-м номером взял еще одного словака, форварда Филипа Мешара. На дистанции это может помочь в адаптации обоим. Понятно, что Слафковски – уже звезда, и он будет готов играть в НХЛ прямо в следующем сезоне. Мешару же понадобится какое-то время, чтобы выйти на этот уровень. Но в любом случае, это хороший месседж от клуба первому номеру драфта: парень, ты здесь будешь не один.

Фаворит выбран только четвертым

Да-да, тот самый парень, который хоть и с оговорками считался будущим первым номером драфта, стал не вторым и даже не третьим. «Аризона» тоже прокатила Райта и взяла американского центра Логана Кули, который как раз был на этом месте в большинстве преддрафтовых рейтингов.

В итоге Шейн достался «Сиэттлу» под четвертым номером и со сцены выжигал взглядом столик с представителями «Монреаля».

«Да, будет больше мотивации, – сказал Райт журналистам. – Я всегда сам себя мотивирую, внутренне подталкиваю вперед. Но это точно добавит огня. Меня выбрал клуб НХЛ. Я осуществил мечту всей своей жизни. Меня взяли в потрясающую команду в Сиэтле с большим будущим. В конце концов, важнее не номер, а то, куда ты идешь. Я думаю, что нахожусь в отличной ситуации».

Кажется, матчи между «Сиэтлом» и «Монреалем» могут получить дополнительную интригу. Жаль, они в разных конференциях и встречаться будут редко.

Минтюков – в десятке

Как и предполагалось, первым из наших ушел защитник Павел Минтюков. «Анахайм» 21 год не выбирал русских игроков в первом раунде. Да и в целом у «уток» исторически не складывается с игроками из России: за последние два десятилетия они вообще драфтовали только двоих – Игоря Бобкова и Артема Галимова. За всю историю клуба из наших задрафтованных в «Анахайме» более-менее заиграли только вратари Михаил Шталенков и Илья Брызгалов, а из полевых игроков лишь двое провели больше 150 матчей за клуб – Олег Твердовский и Виталий Вишневский.

В феврале у «Дакс» сменился генеральный менеджер – Пэт Вербик пришел после Боба Мюррея – и сразу есть высокий выбор русского хоккеиста на драфте. Возможно, весь секрет в этом, тем более ранее Вербик работал в «Тампе» и «Детройте», где наших игроков высоко ценят. Кстати, может, это совпадение, но когда Мюррей был генеральным менеджером «Чикаго» с 1997-го по 1999-й, «Блэкхоукс» выбирали наших игроков только в нижних раундах.

Вернемся к Минтюкову. Лишь в трех из тринадцати основных преддрафтовых рейтингов ему прогнозировали выбор в первой десятке. Если отмотать время на девять месяцев назад, то перед стартом сезона-2021/2022 Павла не было вообще ни в одном рейтинге – на тот момент скауты о нем мало что знали. Он пропустил год из-за ковидных ограничений, но потом выбил 67 очков в 62 матчах за «Сагино» в лиге Онтарио. И это в команде, которая заняла предпоследнее место в лиге. Мы подробно рассказывали о Минтюкове накануне драфта, почитайте, если пропустили.

Еще двое наших в первом раунде – Мирошниченко и Юров

Вообще ожидаемого падения и какого-либо кэнселинга русских игроков на драфте из-за ситуации на Украине и армейского дела Федотова не случилось. Выбор Ивана Мирошниченко, которого «Вашингтон» взял только под 20-м номером, объясняется онкологическим заболеванием. К счастью, Иван поборол недуг, но пропустил несколько месяцев перед драфтом, что не могло не сказаться на финальном выборе. При этом все понимают, что по таланту Иван мог спокойно получить место в первой десятке, если даже не в пятерке. В сентября 2021 года Крэйг Баттон из TSN ставил Мирошниченко на третью строчку своего рейтинга, а его коллега Боб Маккензи отдавал ему вторую.

Форвард «Магнитки» Данила Юров ушел в «Миннесоту», которая выбрала его под 24-м номером. Многие независимые скауты и эксперты отмечали, что было сложно оценить его потенциал на уровне КХЛ из-за небольшого игрового времени. Юров действительно часто либо сидел на лавке 13-м нападающим, либо играл меньше пяти минут.

Также надо понимать, что оба игрока имеют действующие контракты со своими клубами, что тоже повлияло на выбор за пределами первой десятки. Мирошниченко будет играть в «Авангарде» до конца сезона-2023/2024, а у Юрова еще год контракта с «Магниткой». И это еще если из-за армии не будет задержек.

Падение года – Ламберт и Ховард

Интересно, что ковид повлиял не только на два предыдущих драфта, но и на нынешний. По большей части, скауты опирались только на выступления игроков в сезоне-2021/22, потому что предыдущий получился скомканным из-за коронавируса. Кое-где, например, в лиге Онтарио, он вообще не состоялся. Поэтому если открыть преддрафтовые рейтинги за сентябрь 2021 года, то можно увидеть, что Боб Маккензи и Крэйг Баттон ставили Брэда Ламберта под 3-м и 4-м номером соответственно, Скотт Уиллер из The Athletic тому же Ламберту отводил третью строчку, а форварду Айзеку Ховарду – седьмую.

Финна с канадскими корнями Ламберта «Виннипег» задрафтовал только под 30-м номером. Тут причин падения две. Во-первых, падение результативности во втором взрослом сезоне (10 очков в 49 играх, а год назад было 15 в 46) – это всегда тревожный звоночек. Во-вторых, говорят у Брэда скверный характер – в январе он со скандалом перешел из «Ювяскюля» в «Пеликанс», а до этого в 2020 году не без проблем расставался с ХИФК. К таким вещам в Северной Америке относятся внимательно, но «Виннипег» решил рискнуть.

Куда удивительнее, что никто, кроме «Тампы», не поверил в Айзека Ховарда, которого «молнии» взяли под 31-м номером. Американец просто разрывал в USHL и USDP и был лучшим бомбардиром. На ЮЧМ у него почти два очка в среднем за игру – 11 (6+5) в 6 матчах. Так и просится аналогия с другим форвардом «Тампы» – Никитой Кучеровым. Он перед драфтом тоже блистал на ЮЧМ (выбил совсем фантастические цифры – 21 (11+10) очко в 7 играх), а выбрали его только во втором раунде драфта. По габаритам тоже они тоже близко. Только фланги разные – Айзек играет слева.

Шон Уилкен из The Hockey Writers писал о Ховарде: «Он обладает сверхъестественной способностью находить партнеров в опасных зонах и отдавать быстрые и точные передачи». Никого не напоминает?

Кто знает, может Ховард и «Тампа» со временем покажут, как все ошибались.

Романов – в «Айлендерс», три обмена с участием «Чикаго»

Неожиданный обмен Александра Романова тоже стал частью драфта. В нем приняли участие три команды – «Монреаль», «Чикаго» и «Айлендерс». «Канадиенс» получили права на форварда Кирби Дака, права на Романова отправились в Нью-Йорк вместе с пиком 4-го раунда, а «Блэкхоукс» получили выбор в первом раунде драфта и еще один в третьем. То есть 13-й пик, который изначально принадлежал «Айлендерс», проделал такой путь: сперва в «Монреаль» в уплату за Романова, а оттуда – в «Чикаго» в качестве компенсации за Кирби Дака.

«Монреаль» и «Айлендерс» решали какие-то локальные задачи – канадцы искали второго центра, «островитяне» укрепляли глубину обороны. А вот «Чикаго» затеял приличную перестройку. Боссы «Блэкхоукс» в этот день просто феерили: избавились от Дебринкета и Дака (решения спорные, учитывая хороший возраст игроков) и получили три пика в первом раунде – 7-й, 13-й и 26-й.

Первым «Блэкхоукс» взяли защитника Кевина Корчински, которого, по всем прогнозам, должны были выбрать позже – ни в одном из рейтингов его не ставили выше 10-й строчки. Под 13-м номером выбрали форварда Фрэнка Назара (третий бомбардир юниорской сборной США, который не особо уступал по статистике Ховарду). А 26-й пик «Чикаго» потратил на защитника Сэма Ринзела, хотя по прогнозам аналитиков его должны были взять, скорее, в начале второго раунда.

Что ж, вечером будет продолжение банкета. О выборах всех российских игроков мы будем сообщать в новостной ленте, начало второго раунда – в 18.00 по московскому времени.

Фото: REUTERS/Eric Bolte-USA TODAY Sports; East News/Bruce Bennett/Getty Images/AFP, Minas Panagiotakis/Getty AFP; globallookpress.com/Graham Hughes/Keystone Press Agency