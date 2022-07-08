На одном коньке
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Два словака на вершине, новый русский в «Вашингтоне», новый Кучеров в «Тампе». Главные сюжеты первого раунда драфта-2022

Монреаль Монреаль
Айлендерс Айлендерс
Чикаго Чикаго
Анахайм Анахайм
Айзек Ховард
Александр Романов Александр Романов
Брэд Ламберт
Иван Мирошниченко Иван Мирошниченко
драфт НХЛ
Данила Юров Данила Юров
Шейн Райт Шейн Райт
Павел Минтюков
Шимон Немец
Юрай Слафковски Юрай Слафковски
Логан Кули
Хоккей Хоккей

А Романов теперь в «Айлендерс».

В Монреале прошел первый раунд драфта НХЛ, и есть ощущение, что его будут вспоминать еще спустя много лет. Имена игроков из первой пятерки до драфта легко прогнозировались, но точный порядок не угадал никто. 

В первый день выбрали троих наших, а еще один оказался участником удивительного путешествия 13-го пика. 

Словаки – под первым и вторым пиками. Как Овечкин и Малкин в 2004-м

«Монреаль» вплоть до дня драфта всячески давал понять, что не решил, кого будет выбирать под первым номером. Разговоры шли, в основном, про канадца Шейна Райта, которому отдавали первую строчку большинство аналитиков, и словака Юрая Слафковски. Самые смелые аккуратно допускали, что «Канадиенс» могут перехитрить всех и взять американца Логана Кули.

«Монреаль», на домашней арене которого и проходит драфт, в итоге выбрал не канадца, а словака – и в каком-то смысле это все же сенсация. В тот момент показали Райта, и он, в целом, реагировал достойно, аплодировал Слафковски, но явно думал, что раз он не первый, то будет вторым. А не тут-то было.

«Нью-Джерси» под вторым номером взял еще одного словака – защитника Шимона Немеца. Перед драфтом ему пророчили место в пятерке, но на уровне 4-5-го пика. Это второй случай в истории драфтов, когда первыми выбирают двух европейцев из одной страны – в 2004 году так взяли Александра Овечкина и Евгения Малкина.

Кстати, «Монреаль» позже под 26-м номером взял еще одного словака, форварда Филипа Мешара. На дистанции это может помочь в адаптации обоим. Понятно, что Слафковски – уже звезда, и он будет готов играть в НХЛ прямо в следующем сезоне. Мешару же понадобится какое-то время, чтобы выйти на этот уровень. Но в любом случае, это хороший месседж от клуба первому номеру драфта: парень, ты здесь будешь не один.

Фаворит выбран только четвертым

Да-да, тот самый парень, который хоть и с оговорками считался будущим первым номером драфта, стал не вторым и даже не третьим. «Аризона» тоже прокатила Райта и взяла американского центра Логана Кули, который как раз был на этом месте в большинстве преддрафтовых рейтингов. 

В итоге Шейн достался «Сиэттлу» под четвертым номером и со сцены выжигал взглядом столик с представителями «Монреаля».

«Да, будет больше мотивации, – сказал Райт журналистам. – Я всегда сам себя мотивирую, внутренне подталкиваю вперед. Но это точно добавит огня. Меня выбрал клуб НХЛ. Я осуществил мечту всей своей жизни. Меня взяли в потрясающую команду в Сиэтле с большим будущим. В конце концов, важнее не номер, а то, куда ты идешь. Я думаю, что нахожусь в отличной ситуации».

Кажется, матчи между «Сиэтлом» и «Монреалем» могут получить дополнительную интригу. Жаль, они в разных конференциях и встречаться будут редко.

Минтюков – в десятке

Как и предполагалось, первым из наших ушел защитник Павел Минтюков. «Анахайм» 21 год не выбирал русских игроков в первом раунде. Да и в целом у «уток» исторически не складывается с игроками из России: за последние два десятилетия они вообще драфтовали только двоих – Игоря Бобкова и Артема Галимова. За всю историю клуба из наших задрафтованных в «Анахайме» более-менее заиграли только вратари Михаил Шталенков и Илья Брызгалов, а из полевых игроков лишь двое провели больше 150 матчей за клуб – Олег Твердовский и Виталий Вишневский.

В феврале у «Дакс» сменился генеральный менеджер – Пэт Вербик пришел после Боба Мюррея – и сразу есть высокий выбор русского хоккеиста на драфте. Возможно, весь секрет в этом, тем более ранее Вербик работал в «Тампе» и «Детройте», где наших игроков высоко ценят. Кстати, может, это совпадение, но когда Мюррей был генеральным менеджером «Чикаго» с 1997-го по 1999-й, «Блэкхоукс» выбирали наших игроков только в нижних раундах.

Вернемся к Минтюкову. Лишь в трех из тринадцати основных преддрафтовых рейтингов ему прогнозировали выбор в первой десятке. Если отмотать время на девять месяцев назад, то перед стартом сезона-2021/2022 Павла не было вообще ни в одном рейтинге – на тот момент скауты о нем мало что знали. Он пропустил год из-за ковидных ограничений, но потом выбил 67 очков в 62 матчах за «Сагино» в лиге Онтарио. И это в команде, которая заняла предпоследнее место в лиге. Мы подробно рассказывали о Минтюкове накануне драфта, почитайте, если пропустили.

Еще двое наших в первом раунде – Мирошниченко и Юров

Вообще ожидаемого падения и какого-либо кэнселинга русских игроков на драфте из-за ситуации на Украине и армейского дела Федотова не случилось. Выбор Ивана Мирошниченко, которого «Вашингтон» взял только под 20-м номером, объясняется онкологическим заболеванием. К счастью, Иван поборол недуг, но пропустил несколько месяцев перед драфтом, что не могло не сказаться на финальном выборе. При этом все понимают, что по таланту Иван мог спокойно получить место в первой десятке, если даже не в пятерке. В сентября 2021 года Крэйг Баттон из TSN ставил Мирошниченко на третью строчку своего рейтинга, а его коллега Боб Маккензи отдавал ему вторую.

Форвард «Магнитки» Данила Юров ушел в «Миннесоту», которая выбрала его под 24-м номером. Многие независимые скауты и эксперты отмечали, что было сложно оценить его потенциал на уровне КХЛ из-за небольшого игрового времени. Юров действительно часто либо сидел на лавке 13-м нападающим, либо играл меньше пяти минут.

Также надо понимать, что оба игрока имеют действующие контракты со своими клубами, что тоже повлияло на выбор за пределами первой десятки. Мирошниченко будет играть в «Авангарде» до конца сезона-2023/2024, а у Юрова еще год контракта с «Магниткой». И это еще если из-за армии не будет задержек.

Падение года – Ламберт и Ховард

Интересно, что ковид повлиял не только на два предыдущих драфта, но и на нынешний. По большей части, скауты опирались только на выступления игроков в сезоне-2021/22, потому что предыдущий получился скомканным из-за коронавируса. Кое-где, например, в лиге Онтарио, он вообще не состоялся. Поэтому если открыть преддрафтовые рейтинги за сентябрь 2021 года, то можно увидеть, что Боб Маккензи и Крэйг Баттон ставили Брэда Ламберта под 3-м и 4-м номером соответственно, Скотт Уиллер из The Athletic тому же Ламберту отводил третью строчку, а форварду Айзеку Ховарду – седьмую.

Финна с канадскими корнями Ламберта «Виннипег» задрафтовал только под 30-м номером. Тут причин падения две. Во-первых, падение результативности во втором взрослом сезоне (10 очков в 49 играх, а год назад было 15 в 46) – это всегда тревожный звоночек. Во-вторых, говорят у Брэда скверный характер – в январе он со скандалом перешел из «Ювяскюля» в «Пеликанс», а до этого в 2020 году не без проблем расставался с ХИФК. К таким вещам в Северной Америке относятся внимательно, но «Виннипег» решил рискнуть.

Куда удивительнее, что никто, кроме «Тампы», не поверил в Айзека Ховарда, которого «молнии» взяли под 31-м номером. Американец просто разрывал в USHL и USDP и был лучшим бомбардиром. На ЮЧМ у него почти два очка в среднем за игру – 11 (6+5) в 6 матчах. Так и просится аналогия с другим форвардом «Тампы» – Никитой Кучеровым. Он перед драфтом тоже блистал на ЮЧМ (выбил совсем фантастические цифры – 21 (11+10) очко в 7 играх), а выбрали его только во втором раунде драфта. По габаритам тоже они тоже близко. Только фланги разные – Айзек играет слева.

Шон Уилкен из The Hockey Writers писал о Ховарде: «Он обладает сверхъестественной способностью находить партнеров в опасных зонах и отдавать быстрые и точные передачи». Никого не напоминает? 

Кто знает, может Ховард и «Тампа» со временем покажут, как все ошибались.

Романов – в «Айлендерс», три обмена с участием «Чикаго»

Неожиданный обмен Александра Романова тоже стал частью драфта. В нем приняли участие три команды – «Монреаль», «Чикаго» и «Айлендерс». «Канадиенс» получили права на форварда Кирби Дака, права на Романова отправились в Нью-Йорк вместе с пиком 4-го раунда, а «Блэкхоукс» получили выбор в первом раунде драфта и еще один в третьем. То есть 13-й пик, который изначально принадлежал «Айлендерс», проделал такой путь: сперва в «Монреаль» в уплату за Романова, а оттуда – в «Чикаго» в качестве компенсации за Кирби Дака.

«Монреаль» и «Айлендерс» решали какие-то локальные задачи – канадцы искали второго центра, «островитяне» укрепляли глубину обороны. А вот «Чикаго» затеял приличную перестройку. Боссы «Блэкхоукс» в этот день просто феерили: избавились от Дебринкета и Дака (решения спорные, учитывая хороший возраст игроков) и получили три пика в первом раунде – 7-й, 13-й и 26-й.

Первым «Блэкхоукс» взяли защитника Кевина Корчински, которого, по всем прогнозам, должны были выбрать позже – ни в одном из рейтингов его не ставили выше 10-й строчки. Под 13-м номером выбрали форварда Фрэнка Назара (третий бомбардир юниорской сборной США, который не особо уступал по статистике Ховарду). А 26-й пик «Чикаго» потратил на защитника Сэма Ринзела, хотя по прогнозам аналитиков его должны были взять, скорее, в начале второго раунда.  

Что ж, вечером будет продолжение банкета. О выборах всех российских игроков мы будем сообщать в новостной ленте, начало второго раунда – в 18.00 по московскому времени. 

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Фото: REUTERS/Eric Bolte-USA TODAY Sports; East News/Bruce Bennett/Getty Images/AFP, Minas Panagiotakis/Getty AFP; globallookpress.com/Graham Hughes/Keystone Press Agency

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