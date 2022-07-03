Федотов не выходит на связь и, кажется, сейчас в Североморске. Еще раз пытаемся разобраться, что происходит

Хроника последних двух суток.

Прошло уже двое суток с момента, как неизвестные люди задержали Ивана Федотова, вратаря сборной России и «Филадельфии», – и за это время ситуация стала только запутаннее. 25-летний хоккеист успел посетить военкомат, попасть в больницу, а затем вообще пропасть – из больницы его увезла военная полиция в неизвестном направлении.

Что известно на сегодня?

На задержание Ивана в пятницу приехало сразу три легковых машины и один фургон, в которых разместились 10 человек: восемь – в штатском, еще двое – в камуфляже. По словам очевидцев, сама встреча Федотова и сотрудников военкомата прошла спокойно: Ивана ждали на выходе из ледовой арены в Купчино, человек в гражданском показал ему какое-то удостоверение, предложил проехать, вратарь согласился.

В военкомате Федотов пробыл недолго, прошел медкомиссию, а вечером ему стало плохо – и на машине скорой помощи его доставили в Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга. По заявлениям адвоката Алексея Пономарева, который представляет интересы игрока, в больнице Федотову сделали какие-то уколы, плюс у него обострился гастрит на нервной почве. В госпитале к Ивану не пускали ни адвоката, ни родителей. Лечащий врач при этом не давал никакой информации о состоянии здоровья хоккеиста.

Вечером 2 июля стало известно, что адвокат подал жалобу в районный суд с просьбой признать незаконным решение военкомата о призыве Федотова. Также адвокат сообщил, что была нарушена процедура призыва – хоккеист состоит на воинском учете в Москве, живет вообще во Всеволожске, а задержали и привезли его в военкомат в Санкт-Петербурге.

В госпитале Федотов пробыл примерно сутки. В ночь на 3 июля военная полиция вывезла вратаря из медучреждения. В каком он состоянии, почему это произошло и, главное, куда именно его отправили – никто не знает. Адвокат успел заявить, что предположительно Федотов направляется в Североморск – это примерно в 1350 км от Санкт-Петербурга. Через несколько часов Пономарев уже говорил, что нет точной информации о его местонахождении. Почему адвокат опроверг сам себя – еще один вопрос в этой странной ситуации.

Что это за Североморск и чем он известен?

Это закрытый военный город в Мурманской области за северным полярным кругом с населением около 50 тысяч человек. Североморск расположен на Кольском полуострове, на берегу одноименного залива Баренцева моря.

В закрытый город обычному жителю не так уж легко попасть – для этого нужен специальный пропуск, который оформляется не день и не два.

В Североморске находится крупный незамерзающий морской порт – база Северного флота России. По сути, там огромная военно-морская база, несколько воинских частей, поэтому город и получил статус закрытого. Подобных городов в Мурманской области несколько, и подчиняются они не субъекту, на территории которого находятся, а непосредственно Минобороны РФ.

Что говорят об этой ситуации?

За двое суток, прошедших с момента первых новостей о задержании, Иван не получил публичной поддержки ни от бывшей команды (0 сообщений ЦСКА на эту тему в соцсетях), ни от бывших партнеров по клубам или сборной. На сторону Ивана встали только ветераны плюс вписались за него Максим Сушинский, Дмитрий Губерниев и Алексей Андронов. Вот несколько цитат:

• Олимпийский чемпион-1972 Александр Пашков: «Федотова просто жалко: парень все сделал для нашего хоккея, а может чуть ли не в тюрьму угодить» («Чемпионат»);

• Заслуженный тренер России Юрий Новиков: «Не хочется, чтобы Федотову сломали судьбу. Нужно надеяться на лучшее, поддержать человека и верить в здравый смысл» («Чемпионат»);

• Чемпион мира-2008 Максим Сушинский: «Конечно, поддержу Ваню. Но всех деталей я, конечно, не знаю. Хоккеисты – публичные люди. Нужно как-то другим способом решать эту проблему. А в целом у хоккеистов должны быть поблажки в этом вопросе» («Спорт-Экспресс»);

• Комментатор Дмитрий Губерниев: «Мы должны со звездами российского спорта, тем более с серебряными призерами ОИ, все-таки «играть» потоньше, как мне кажется. Относиться с уважением, не устраивать облавы, не отправлять забирать без опознавательных знаков людей. Он преступник? У него повестки были? Это действительно похоже на чью-то месть» («Инсайды от Карпа»);

• Заслуженный тренер России Владимир Плющев: «Не знаю, что это за такое шапито идет и кто это режиссирует. … Мне кажется, здесь вмешались потусторонние силы какие-то» («Р-Спорт»);

• Комментатор Алексей Андронов: «У меня только один вопрос: где сейчас Иван Федотов? … XXI век на дворе, а все та же «строжайшая секретность». … И, да, когда что-то делают скрытно – 99,9%, что стыдятся того, что делают» («BVB (Banned Voice of Bundesliga)»).

Хотя были и те, кто считал, что вратарю стоит отслужить:

• Олимпийский чемпион Борис Михайлов: «Проблемы с армией нет. Есть закон, надо подчиняться. Спортсмен призывается и сейчас, и в советское время» («Чемпионат»);

• Заслуженный тренер России Владимир Крикунов: «Долг Родине надо отдать. Проведет год в спортроте, выступая за ЦСКА, и все дела. Не трагедия» («Матч ТВ»).

При этом чиновники нашего хоккея – те, кто мог бы хоть как-то помочь Ивану или хотя бы прояснить ситуацию – от комментариев отказались:

Вице-президент КХЛ по развитию молодежи Александр Гуськов: «Ничего не известно. Информации официальной никакой нет, поэтому извините, я не могу комментировать» («Чемпионат»);

Президент ФХР Владислав Третьяк: «Тема с Федотовым – без комментариев» («РБК – Спорт»). И его молчание выглядит особенно некрасиво. За Вячеслава Войнова, который в свое время совершил реальное преступление, за которое был реально осужден, та же федерация заступилась и оказала ему юридическую помощь.

Продолжаем следить за ситуацией.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Овчаров, Евгений Одиноков; wikipedia.org