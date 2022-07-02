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Переход латыша Индрашиса в «Спартак» может сорваться. Федерация запрещает ему играть в России

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Грозится не выдать трансферную карту.

29 июня московский «Спартак» объявил о переходе латвийского нападающего Микса Индрашиса. В Латвии Микса ожидаемо захейтили за подписание контракта с российским клубом в то время, когда вся Европа сопереживает Украине.

Очевидно, что Индрашис понимал, на что идет, когда подписывал контракт. В апреле в Латвии внесли поправки в «Закон о спорте». Теперь спортсменам и работникам спортивной сферы (тренерам, врачам, массажистам, аналитикам и другим специалистам) запрещено участвовать в соревнованиях, проводимых на территории России и Беларуси. Те, кто нарушит данный закон, впоследствии не могут быть вызваны в сборную Латвии и теряют право на налоговые льготы. Хотя последнее больше про тех, кто занимается индивидуальными видами спорта.

Президент латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис говорил, что еще во время ЧМ в Финляндии объяснял игрокам – в КХЛ ехать не нужно. Микса на турнире не было, но об изменениях в законе он точно знал. Агент Александр Черных в мае комментировал «Чемпионату» будущее Индрашиса: «Какая ситуация с Миксом? А какая может быть ситуация? Европа. Он же латыш, им на днях запретили работать в России. Индрашис – законопослушный гражданин».

Вероятно, хоккеист все взвесил, если решил ехать в Россию. Иных санкций закон не предусматривает, так что Индрашису ничего не мешает играть за «Спартак», кроме общественного порицания на родине и невозможности выступать за сборную. Накануне «Матч ТВ» сообщил, что Федерация хоккея Латвии не выдаст игроку так называемую трансферную карту, однако на самом деле это не так. Федерация в данном случае бессильна и может только не вызывать игрока в сборную, опираясь на требования внутреннего законодательства.

На сайте ФХР есть документ, который четко объясняет все процессы перехода – регламент международных трансферов ИИХФ. Трансфер игрока регистрируется в ФХР, но с предварительным утверждением от ассоциации, в чемпионате которой он играл до этого (в случае Индрашиса – это Швейцария, там он завершал предыдущий сезон) и его домашней федерации. Так вот Федерация хоккея Латвии может отказать в трансфере только в нескольких случаях:

• если у игрока есть действующий контракт с местным клубом;

• если игрок дисквалифицирован ИИХФ или федерацией (но тогда эту дисквалификацию должна признавать ИИХФ) или рассматривается какой-либо дисциплинарный случай с участием игрока;

• если игрок не выполнил контрактные обязательства перед прежним клубом, в том числе финансовые (например, не оплатил какие-то долги, не вернул клубный инвентарь, экипировку и т.д.).

Перечисленное – не про Микса, так что у латвийской федерации нет никаких оснований препятствовать его переходу. Собственно, это подтверждает и сам президент ЛХФ. «Это выбор игроков. Если конкретный человек решился на такой шаг, то мы не можем его остановить, – объяснял Калвитис латвийскому sportacentrs.com. – После принятия такого решения каждый хоккеист несет ответственность за дальнейшие последствия, включая санкции, предусмотренные «Законом о спорте». Я очень надеюсь, что игроки осознают, что их ждет, если они согласятся играть в России».

В клубах КХЛ всегда были игроки из Латвии –  даже без учета рижского «Динамо». Многие из них выстреливали дома, а после этого получали хорошие контракты в российских клубах. Тот же Индрашис сделал себе имя в Риге, а уже потом поехал по российским клубам и поиграл за московское «Динамо», «Витязь» и «Адмирал».

Пока что Индрашис – единственный игрок из Латвии с контрактом в КХЛ. Пока еще есть вероятность, что к нему присоединится Янис Якс, неплохо игравший за «Сочи» в прошлом сезоне, но пока он без контракта. В КХЛ есть еще и немалое количество тренеров из Латвии. Некоторые из них покинули лигу еще по ходу плей-офф или сразу по окончании сезона – например, тренер «Магнитки» Виктор Игнатьев, видеотренеры «Авангарда» Петерис Громс и Алдис Аболиньш. Без клуба сейчас и Сандис Озолиньш, в последние годы трудившийся в «Торпедо».

Но остальные продолжают работать в России – это тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов, главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев, его помощник Андрей Банада и ассистент генерального менеджера «Авангарда» Игорь Еронко. Даже Олег Знарок, также имеющий гражданство Латвии, официально подписал контракт с «Ак Барсом».

Возможно, Индрашис так и останется единственным латвийским игроком в КХЛ в новом сезоне, но за сборную на следующем ЧМ он в таком случае точно не сыграет. Причем и здесь федерация бессильна в любом случае – даже если там передумают и захотят позвать Индрашиса в сборную , закон этого не позволит. 

Осталось дождаться окончательного решения Индрашиса – нельзя исключать, что под давлением федерации и общественного мнения Микс так и не доедет до «Спартака», несмотря на то, что юридически для его перехода никаких препятствий нет.

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