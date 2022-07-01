У «Тампы» проблемы: сохранить Палата, кажется, невозможно. Но он незаменим

В этот раз будет сложно выкрутиться.

13 июля в НХЛ откроется рынок свободных агентов. У генменеджера «Тампы» Жюльена Брисбуа остается меньше двух недель для того, чтобы придумать, как сохранить важных игроков, которые помогли дойти до третьего финала подряд.

Сейчас «Тампа» с трудом вписывается в потолок. На следующий сезон уже подписаны игроки на 84,5 млн долларов – а это превышение на 2 млн. Правда, отсюда надо вычесть 6,875 млн контракта Брента Сибрука из долгосрочного списка травмированных – последние два года он пропустил и, видимо, больше уже не сыграет.

Но даже после этого свободных денег у «молний» остается менее 5 млн долларов. А без контрактов – второй бомбардир и лучший снайпер команды в плей-офф Ондржей Палат, защитник Ян Рутта (у него едва ли не лучший сезон в карьере) и форвард Ник Пол, который после обмена из «Оттавы» в своем первом розыгрыше Кубка Стэнли набрал 9 (5+4) очков. По-хорошему, продления и повышения в зарплате заслуживает каждый из них.

Оставшихся 5 млн под потолком хватит в лучшем случае на Рутту и Пола, но как быть с Палатом? «Я уже связался с агентами этих трех игроков и провел предварительные переговоры. Я знаю, что каждый из них хотел бы остаться здесь, и мы бы тоже хотели оставить их», – сказал недавно Брисбуа. Вот только как это сделать – загадка.

Очевидно, кубковое окно для «Тампы» не закрылось. Лидеры – в прекрасном возрасте, и сейчас нужно поломать голову, чтобы сохранить состав и точечно его усилить. Самые дорогостоящие игроки останутся в команде, в этом сомнений нет. Потенциальные обмены сложно представить – например, Киллорн, который провалил плей-офф, имеет пункт в контракте о запрете на обмен. А других достаточно дорогих и недостаточно ценных игроков у «Тампы» и нет.

Скорее всего, «молниям» придется подключать игроков из фарм-клуба – там есть набравшиеся опыта 23-25-летние парни, которым пора пробовать свои силы в НХЛ. Плюс «Тампа» неплохо шерстит рынок молодых игроков – недавно взяли 20-летнего форварда Илью Усова (9+17 в 40 играх в КХЛ за минское «Динамо») и 22-летнего защитника Деклана Карлайла из NCAA (7+17 в 35 играх). Плюс подписаны задрафтованные Джейдон Дюро и Ник Пербикс. Последний сыграл на Олимпиаде в Пекине, в июне ему исполнилось 24, и в АХЛ после студенческой лиги этот праворукий защитник ворвался недурно – 8 (2+6) очков в 12 играх. Кто-то из них, возможно, получит шанс в основе в новом сезоне.

Вот только никто не сможет заменить Палата, если его не удастся сохранить. Это, возможно, самый недооцененный игрок «молний» – он вообще всегда как будто немного в тени, но его вклад в успехи команды колоссален. Просто факты:

Недооценили Палата еще на драфте. Он вспоминал, как в 2011 году смотрел церемонию драфта на айпаде и выключил ее после 200-го пика. А под 208-м его взяла «Тампа», и узнал он об этом уже от агента. Это при том, что в год драфта он в среднем набирал полтора очка за игру в лиге Квебека. Но на тот момент Палату уже было 20, габаритами он не выделялся, интереса к нему было ноль. Видимо, только «молнии» знали, что делают.

Выбор в седьмом раунде зачастую означает, что в лучшем случае игрок попробует свои силы в АХЛ, а там как пойдет. У Палата пошло неплохо. Он попал к Джону Куперу, который тогда возглавлял фарм «Тампы» – «Норфолк». Ондржей приехал на сборы – и встал вопрос, не отправить ли его еще на годик в юниорскую лигу.

«В этом парне что-то есть. Давайте оставим его здесь и не будем отправлять к юниорам, – говорил Купер. – Мы собираемся посмотреть на него, взять его в свои руки и понять, что мы можем с ним сделать».

Тренер не прогадал – в первый же год они вместе взяли Кубок Колдера. Конечно, чех в той команде был далеко не на первых ролях, но его точно можно было назвать стабильным игроком основы.

«Он не очень хорошо говорил на английском, – вспоминает Купер. – Он не чувствовал себя уверенным, был тихим. Сейчас он говорит, что помнит каждую игру, когда я его ругал. Но я его не ругал. Возможно, он пропустил пару матчей, но это было в начале его карьеры. Когда мы его взяли – мы увидели в нем то, что вы видите сейчас».

В следующем сезоне Палат дебютировал в НХЛ, но без особого успеха – 4 очка в 14 матчах. Зато в АХЛ в новом фарме «Тампы» – «Сиракьюз» – он стал лидером: 52 очка в регулярке, 26 – в плей-офф, а в концовке – обидное поражение в финале от «Гранд Рэпидс». В межсезонье Купер пошел на повышение в «Тампу», и Ондржей с напарником Тайлером Джонсоном получили возможность проявить себя в основе. Шанс был использован на все 100% – Палат выбил 59 очков в регулярке, вместе с Джонсоном был номинирован на «Колдер», но их опередил Маккиннон. Даже обидно, учитывая, что у канадца было всего на четыре очка больше.

После первого удачного сезона в НХЛ Палат подписал контракт на три года. И только представьте, что за этот срок парень с зарплатой 3,3 млн в сезон набрал 155 очков – на этом отрезке столько же было у Джонсона, на очко больше у Стэмкоса, на два – у Хедмана и где-то в далеком отрыве Кучеров. И при такой результативности «Тампа» выписала ему пятилетний контракт с зарплатой 5,3 млн. За такие успехи вроде бы маловато, но тогда у Кучерова было еще меньше (действовал трехлетний контракт с зарплатой 4,77 млн).

«Он каждый год играет с одними из лучших игроков в мире, и… он всегда третий парень, о котором говорят в его звене, – сказал Купер после того, как Палат забил победный гол в пятой игре финала КС-2022. – Он отлично дополняет мастеровитых игроков, чекеров и будет играть везде, где нужен. Все знают, как много Палат принес этой организации. У меня чувство, что каждый год в плей-офф я веду один и тот же разговор об Ондржее».

Теперь форвард после двух Кубков Стэнли с «Тампой» становится свободным агентом и имеет шанс подписать самый крупный контракт в карьере. Перед финалом он говорил, что эти мысли сидят в его голове, но он все равно фокусируется на игре, после чего сделает следующий шаг.

«Он не знает ничего лучше, потому что я единственный профессиональный тренер, который у него был, – сказал Купер по ходу финальной серии. – Очевидно, когда у тебя есть хоккеист, который так долго играл за тебя, он становится тебе очень дорог».

Наверняка Купер так же дорог Палату, под руководством которого он выиграл столько трофеев. Но пока все идет к тому, что их пути разойдутся, а Палат наконец-то будет оценен по достоинству и получит контракт, которого заслуживает. Хотя кто знает, что в очередной раз придумает Брисбуа.

Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports, Ron Chenoy-USA TODAY Sports