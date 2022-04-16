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Историческая победа Казахстана и первый выход в финальный этап чемпионата мира «Кубка Билли Джин Кинг»: рассказываем

Sports.ru - Казахстан
Кубок Билли Джин Кинг Кубок Билли Джин Кинг
Анжелик Кербер Анжелик Кербер
Зарина Дияс Зарина Дияс
Елена Рыбакина Елена Рыбакина
Юлия Путинцева Юлия Путинцева
Анна Данилина Анна Данилина
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Всем поклонникам Казахстанского тенниса летит плотный привет. В первую очередь хочется поздравить всех болельщиков и наших прекрасных дам с выходом в финальный этап чемпионата мира «Кубка Билли Джин Кинг», для наших спортсменок такое событие историческое, ведь этот выход в финальный этап стал первым в истории женского тенниса в Казахстане.

Церемония открытия и первый день квалификационного матча «Кубка Билли Джин Кинг» 

Первыми на корт вышли Юлия Путинцева и Анжелик Кербер. Обе теннисистки продемонстрировали достаточно хороший теннис а болельщики увидели напряженный трехсетовый матч. Сборная Казахстана была близка к первой осечке в квалификации уже в первой игре, но чудесным образом Юлия Путинцева справилась с давлением и выиграла оставшиеся два сета у экс-первой ракетки мира со счетом 6:3, 6:2.

Во второй встрече игрового дня на корт вышла первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и упрочила лидерство сборной над Германией. Елена разгромила Лауру Зигемунд в двух сетах со счетом 6:0, 6:1.

По окончанию первого игрового дня сборная Казахстана одержала две победы.

Что происходило вне корта в квалификации «Кубка Билли Джин Кинг»? Рассказываем

Возле национального теннисного центра проходил мастер-класс.

Сотрудники Федерации тенниса Казахстана устроили болельщикам праздник не только внутри теннисного центра, но и за его пределами. Во время игр каждый мог подойти к инструкторам и поиграть в теннис, после игр каждому участнику выдавались памятные подарки. Данное мероприятие организовали в честь теннисной детской программы «Теннис до 10», о которой я писал в своем блоге.

Второй игровой день и исторический выход в финальный этап

В третьем матче противостояния, в котором играли первые ракетки Казахстана и Германии, Елена Рыбакина обыграла Анжелику Кербер. Игра была равной и упорной: после двух сетов счет был равный и все решилось лишь в третьем.

Ближе всего к успеху в этой встрече представительница Германии была перед самым окончанием третьего сета: Кербер вела со счетом 3:5, а при счете 4:5 экс-первая ракетка мира не смогла подать на матч, проиграв три гейма подряд, а вместе с ним и матч.

После трех матчей счет стал 3:0 в пользу Казахстана.

 
 
 
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Публикация от Sports.ru Казахстан (@sportsru_kz)

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