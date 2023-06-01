Знакомимся с защитником «Локомотива».

Этой весной «Локомотив» раскрылся: поднялся из зоны стыковых матчей в середину таблицы, обыгрывает лидеров и открывает новые лица. Одно из них – 19-летний центральный защитник Егор Погостнов, который еще в начале сезона выходил в молодежной команде, а теперь без замен играет в основе «Локо» против «Зенита» и ЦСКА.

Мы поговорили с Егором о жизни в селе, женитьбе в 19 лет, смене позиции (в детстве играл в центре нападения) и старте в РПЛ.

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«Локомотив» будет бороться за чемпионство. Погостнов не боится конкуренции и верит, что в следующем сезоне «Локо» взлетит в таблице

Год назад 18-летнего защитника привлекал к тренировкам с основой Марвин Коммпер, но при немецком тренере Егор так и не заиграл. Погостнов впервые сыграл в основе, когда у «Локомотива» начались серьезные проблемы. Еще за два дня до дебюта выходил с капитанской повязкой в матче против молодежки «Чертаново».

«С 18 лет я играл за молодежку, но тренировался с основой, – рассказывает Погостнов Sports.ru. – Я сыграл один матч за «Казанку» (потом ее закрыли) и летом 2022 года поехал на сборы с основой.

На первых тренировках в основе не понимал: «Почему у меня не получается то, что проходило в молодежке?». Например, играем в квадрат 5x5 с тремя нейтральными игроками в центре. Постоянный прессинг, не успеваешь принять решение и отдать пас. И только потом, спустя время, начинаешь понимать, как надо поступить.

В пятницу, 4 ноября, мы играли против молодежки «Чертаново», а основа должна была лететь в Екатеринбург на игру с «Уралом». На предыгровой тренировке в субботу на тренировке было всего три центральных защитника: Ваня Кузьмичев, Стас Магкеев и я. И Магкеев получил травму. Ко мне подошел исполняющий обязанности главного тренера Андрей Федоров и сказал, что буду играть против «Урала».

Когда выходишь на матч РПЛ, сразу обращаешь внимание на фанатов, атмосферу и огромный стадион. Кажется, что поле больше, чем обычно и что-то не так. Потом уже понимаешь, что против тебя точно такие же люди играют, надо просто играть так, как умеешь.

Хорошо, что ребята поддерживают. Например, в матче против «Оренбурга» мы пропустили гол со штрафного прямо перед перерывом – счет стал 2:1 в нашу пользу. Ко мне подошел в раздевалке Артем Дзюба и сказал вести единоборства более агрессивно, не уступать нападающим. И я вышел на второй тайм совсем по-другому. Как будто заряженным, с большей концентрацией.

Я живу настоящим, каждой тренировкой, каждым моментом. Должен показывать, что достоин играть в основе и побеждать с командой. Я не боюсь конкуренции – она делает сильнее. И сейчас играю в «Локомотиве» и никуда в аренду не собираюсь. Если привезут каких-то других защитников, то мы будем конкурировать, а тренеры решат, кто достойнее. Это ничего не значит.

В следующем сезоне мы будем бороться за призовые места и даже за чемпионство. Сто процентов. У нас в целом молодая команда, но есть более опытные Дима Баринов, Артем Дзюба, Игорь Смольников, Антон Миранчук. Все играют с желанием и хотят побеждать.

Мы проиграли «Зениту» 1:2, но кто скажет, что «Локомотив» играл плохо или был разбит в одну сторону? В «Зените» играют такие же люди. Вопрос – как мы подходим к матчу и какую работу делаем. Кто ошибется, а кто сделает больше для победы».

Егор – из села Андреевское во Владимирской области и тесно связан с родиной

Егор родился в 50-тысячном городе Александрове во Владимирской области, но все детство прожил в Андреевском, небольшом селе неподалеку . По официальным данным, там живет чуть больше тысячи человек, в том числе бабушка и дедушка Погостнова.

«У нас там двухэтажный домик, который поделен пополам с соседом. Своя территория, баня, куры, раньше были свиньи и корова. Уютный домик.

В Андреевском все друг друга знают. Если описать человека или назвать фамилию, то любой скорее всего поймет, о ком речь.

До сих пор общаюсь с несколькими ребятами из Андреевского. Не слишком часто, но встречаемся, когда приезжаю в село. Один друг сейчас в военном училище в Москве, другой – в медицинском институте. В основном все учатся во Владимире, Александрове или Сергиевом Посаде. Ребята не завидуют, спрашивают: «Каково это вообще? Как в Москве? Какие эмоции? Что ты чувствуешь?»

Может, кто-то и завидует, но я с такими не общаюсь. Людей, которые желают плохого, видно сразу. Есть чуйка на такое. Сразу понимаю, с кем не стоит даже начинать диалог. Новые знакомства я особо не завожу. Общаюсь с парнями из молодежки «Локомотива», Даней Худяковым, он мой лучший друг, женой и родителями. Мне не сложно поддержать разговор на любую тему, но зачем заводить новые знакомства? Можно встретиться, пообщаться и погулять, но близкими друзьями они не станут».

Погостнов рассказывает, что с детства не любил хулиганить и всегда был нацелен на футбол и учебу.

«До пятого класса я был отличником. Потом переехал в Москву, два года учился в общеобразовательной школе. Там тяжелее совмещать учебу и футбол, но у меня все равно ниже четверок оценки не падали. Да и мама очень следила за учебой. Если я вдруг получал двойку или тройку, она говорила, что если сложно, то надо подойти к учителю и спросить.

Многие футболисты не хотят учиться. А на самом деле мозги у них развиты даже лучше, чем у обычных людей. Некоторые учатся только потому, что родители сказали им, что нужно закончить школу и все такое. Некоторые футболисты просто ленятся, поэтому и складывается впечатление, что они глупые. Я не ленился. На ЕГЭ по обществознанию набрал 67 баллов, по математике – 69, по русскому – 75. Мне нравилась математика, решать примеры. На обществознании тоже нравилось – можно поговорить с учителем, пообсуждать политические темы».

Погостнов любит играть в теннис, рыбачить и читать. Но не классику, а книги про психологию.

«Последняя книжка, которую прочитал – «Игры, в которые играют люди» Эрика Берна. Это про взаимоотношения между людьми, какие приемы используют, что могут сказать. Про тонкости общения. Из этой книги почерпнул, что люди стараются делать вид, что хотят общения, а не реально погружаться в него и что большинство использует маски.

Мне нравятся сложные книжки. Чтобы прочитал главу, закрыл ее, а 20% того, что прочитал, вообще не понял. Потом перечитываю и по-другому смотрю на нее. Жена тоже читает книжки про психологию. Так что иногда можем с ней подискутировать и обсудить какие-то цитаты. Она говорит, что поняла, потом – я. Сели вечером за чаем после ужина и разговариваем. Из-за того, что я из деревни, привык сидеть за столом с мамой, бабушкой и дедом. Мы сидели и смотрели телевизор, а мама наливала чай. Очень крепкие воспоминания из детства».

Погостнов стал центральным защитником только в 13 лет. До этого он был центральным нападающим! Его ориентир – Чорлука

Егор начал заниматься футболом в 6 лет. Родители (мама – бухгалтер, папа – администратор грузового цеха) отвели сына в секцию в Александрове. Мальчику нравилось участвовать в турнирах, забивать голы и выигрывать награды.

С 10 лет Погостнов ездил на тренировки в ФШМ из Владимирской области раз в неделю на электричке (все остальное время занимался в «Фаэтоне» из Александрова). А потом оказался в академии «Локомотива», но быстро получил травму. Карьера форварда на этом закончилась.

«До 13 лет я играл в центре нападения, а потом у меня случился перелом пятой плюсневой кости, из-за этого меня не взяли на сборы. Когда вернулся в состав, мне не хватало скорости и резкости, стал проигрывать конкуренцию в атаке. Тренер из-за моего высокого роста предложил попробовать в центре обороны.

Первые месяцы я отказывался, говорил: «Вы прикалываетесь? Я всегда играл в нападении и забивал голы, а сейчас надо совсем перестроиться». А потом понял, что для меня это шанс играть в основе и остаться в системе «Локомотива».

Я играл с ребятами на три года старше (Егор родился в 2004-м, в молодежке «Локо» с ним играли футболисты 2001 года рождения). Максим Юрьевич Мишаткин, тренер молодежки, смог донести, что именно я должен делать и как переучиться.

Понимал основные моменты: как вести отбор, как поворачивать корпус. Было сложно психологически: нужно совсем по-другому видеть игру, исключать ошибки.

Например, Мишаткин объяснял, как распознавать движения нападающего: следить за его поворотом корпуса, переворачивать корпус и менять посадку ног, чтобы стартовать быстрее, располагаться, чтобы выиграть верховую борьбу, как выбирают позицию топовые игроки, например, Чорлука в «Локомотиве». Это невозможно объяснить на словах, можно только показать на тренировке.

Ведран же не делал ускорений на 30-40 метров, чтобы догнать нападающего. Он руководил партнерами, а сам выбирал позицию исходя из рисунка игры и отбирал мяч просто за счет выбора позиции. Чорлука – лучший защитник в истории РПЛ. Он так управлял игроками, что до него мяч практически не доходил. А если и доходил, то Ведран играл на опережение или читал игру. Он ориентир.

В России не так много защитников, которые обладают необходимым ростом, чтобы играть в центре обороны. У защитников из других лиг лучше прослеживаются передачи вперед, начало атаки. В РПЛ больше длинных передач вперед на нападающего. В этом нет развития навыков защитника. Видно, как за границей игроки заранее оценивают и просчитывают решения, делают это быстрее.

В топ-лигах мне нравится стиль отбора и борьба Вирджила Ван Дейка и начало атаки и диагональные передачи Матса Хуммельса. У них разные ключевые качества.

Здесь вы восхититесь Погостновым: он помолвлен на девушке из родного села, откладывает почти всю зарплату и мечтает жить за городом

«Мой день – тренировки и восстановление, ничего сверхъестественного. Завтракаю и обедаю на базе, ужинаю дома, когда жена приготовит (или мы вместе приготовим), или могу заехать в кафе выпить кофе.

Деньги не транжирю, живу обычную жизнь. Не бывало такого, чтобы заехал в ресторан и потратил 150 тысяч рублей. Максимум тратил 10-15 тысяч на компанию в 4 человека. Могу выпить кофе в «Кофемании», сходить в грузинский ресторан под домом. Там адекватный ценник – за стейк под сыром 1500-1700 рублей, салаты – 700-900 рублей. Конечно, если друзья позовут в какое-то дорогое место, то отказывать не буду. Просто выпью кофе – не обязательно же тратить миллионы долларов.

Все основное есть на базе. Можно и завтракать, и обедать, и ужинать, и остаться переночевать. В «Баковке» вообще можно жить. Я стараюсь особо деньги не тратить и откладывать. Мне нужно отложить определенную сумму на дом, чтобы было свое жилье, не съемное. Все детство провел в доме, поэтому хочу не квартиру, а, может, и маленький, но дом. У меня два шпица: хочу, чтобы они бегали по своей территории. 20% зарплаты отправляю родителям, 65-70% стараюсь отложить, на 15-20 – живу».

Егор Погостнов – помолвлен. Его будущая жена тоже из Андреевского, на четыре года старше и помогала ему готовиться к ЕГЭ. В марте 2023-го 19-летний Егор сделал ей предложение.

«Мы с будущей женой познакомились 2,5 года назад. Как-то раз я вышел прогуляться вечером, а она была в компании друзей – и мы перекинулись взглядами. Потом списались и начали общаться. Катя заканчивала университет, работала учителем и преподавала обществознание, а я как раз его сдавал на ЕГЭ. Об этом мы и начали общаться. Она помогала мне готовиться к экзамену, учила писать эссе. Мы виделись в Москве, гуляли. Начали отношения 9 марта 2022 года. Потом Катя закончила университет с красным дипломом, а я должен был выписываться из интерната. Вот и предложил ей жить вместе.

В марте 2023-го мне исполнилось 19 лет. Мы с друзьями собрались вместе, пожарили шашлык, посидели в компании. Торт мне выносил Даня Худяков. Я задул свечи, взял микрофон, поднялся на небольшую сцену и позвал Катю. Там признался ей в чувствах. Вокруг сцены появилась красивая подсветка и дым, я встал на одно колено и сделал ей предложение. Она сказала: «Да». Свадьбу будем отмечать в следующем году.

Многие говорят, что жениться в 19 лет – рано. Но каждый человек сам формирует характер и понимает, когда готов к семейной жизни и обязанностям. Некоторые могут до 30 лет гулять по Москве, ходить по клубам и быть детьми. Я понял, что мне это не интересно, мне не хочется этой юношеской жизни. Мне хочется создать семью, ячейку общества, в таком раннем возрасте.

После окончания сезона у нас совсем небольшой отпуск. Может, с родителями и женой слетаем в Сочи на 3-4 дня».

Погостнов хотел бы побывать в Париже и Венеции и поиграть в Европе (например, в чемпионате Шотландии), но душой – в Андреевском. Ездит на родину на картошку и на рыбалку

«За границей я тоже был, но на турнирах и сборах: в Швеции, Турции, Германии, Италии. Отдыхал с бабушкой и мамой в Крыму, Анапе и Сочи. Мне очень хочется в Париж, а еще в Венецию. Я бы хотел и поиграть в Европе, посмотреть, какой там уровень, какие тренировки, но сейчас из-за политической ситуации это сложнее.

Все молодые футболисты говорят про топ-5 или топ-клубы Португалии или Нидерландов, потому что там все хотели бы попробовать силы. Мне нравится Бундеслига и АПЛ. Раньше смотрел почти все матчи «ПСЖ». Всегда нравилась эта команда. Еще нравится «Манчестер Сити» – высочайший уровень. В Англии даже последняя команда выдерживает уровень «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» все 90 минут!

Конечно, мне бы хотелось в топ-лигу, но чемпионат Турции или Шотландии – тоже очень высокий уровень. В Шотландии «Селтик» или даже середняки лиги играют интересно. Я видел пару игр шотландской лиги, кажется, «Селтик» играл с «Сент-Джонсоном». Точно рассмотрел бы вариант с середняком шотландской лиги».

Погостнов смотрит очень много футбола: обязательно анализирует свои матчи плюс несколько игр РПЛ и еврокубки. Жена Катя иногда устает от такого количества спорта.

«Жена подкалывает: «Сколько можно? Давай переключим, посмотрим «Пятницу», Ивлева?». Говорю ей: «Давай хотя бы тайм посмотрим, а потом серию Ивлева».

С бабушкой мы созваниваемся после каждого матча. Они с мамой очень переживают. Если что-то случилось, то сразу: «Ой, ай! Как же ему больно! Как он встанет!» Звонят, поздравляют после игр. Дедушка тоже смотрит матчи, но он не очень близок к футболу, а папа в академии приезжал на игры, говорил, где я играю неправильно. Но больше он такого не говорит, знает, что есть тренерский штаб, мы всегда все обсудим»

Егор мечтает о Европе, но душой – в Андреевском.

«Когда есть свободное время, приезжаю туда. Например, помогал деду поменять полы в бане. В академии раньше уходят в отпуск, поэтому приезжал в село сажать картошку. Правда, в последние два года нет времени. Но тогда стараюсь помочь финансово.

Иногда хочется уехать от московской жизни и шума на несколько дней. Побыть за городом или в Андреевском. Недавно у нас была пара выходных. Я снял домик в Подмосковье на базе отдыха с платной рыбалкой. Родители с сестрой приехали, мы провели время вместе.

Я часто приезжаю в Андреевское отдыхать и искать моральные силы. Там все простое, обычное. Очень подпитываюсь там. Там есть плотина. Люблю, когда приеду домой, прийти на плотину, послушать шум воды и как птички щебечут, сходить на рыбалку, посмотреть красивый закат. Нравится сесть в беседке с папой, мамой и сестрой, погулять. После этого какое-то внутреннее перерождение, получаешь новые силы и перезагружаешься».

Фото: ФК «Локомотив»; instagram.com/pagos_59; РИА Новости/Александр Вильф