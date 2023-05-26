11 комментариев

Мир РПЛ
Блог
Спецпроект

ЦСКА убирается в раздевалке после матчей и оставляет добрые записки соперникам. Традицию ввел доктор Безуглов

ЦСКА ЦСКА
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Эдуард Безуглов Эдуард Безуглов
почитать почитать
Кирилл Брейдо
Сборная Японии по футболу Сборная Японии по футболу
Локомотив Локомотив
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Футбол Футбол

Теперь так делают и в «Локомотиве».

В этом году ЦСКА запустил теплую традицию. Сотрудники клуба убирают раздевалку после каждого гостевого матча и оставляют приятную надпись с отсылкой к команде-сопернику – например, про «кавказское гостеприимство» в Грозном, про «Сектор Газа» в Воронеже и про классную атмосферу после матча с 30 тысячами зрителей в Екатеринбурге.

Это – рассказ сотрудников ЦСКА о том, почему это важно, кто придумал и кто убирает раздевалки и причем здесь сборная России.

Этот блог с теплыми сюжетами об РПЛ развивается при поддержке платежной системы «Мир». «Мир» улучшает зрительский опыт для болельщиков РПЛ, придумывает выгодные предложения для похода на стадион и участвует в проектах, которые рассказывают о футбольной жизни в России.

Убираться после матчей  не новая традиция (японцы убирают минимум с ЧМ-2018), но в РПЛ так никто не делал

Мы привыкли к четкой ассоциации: уборка в раздевалке = сборная Японии. Японцы убирались и на трибунах, и в раздевалках после матчей чемпионата мира в России (и оставляли «Спасибо» на русском), а потом и на ЧМ в Катаре и обычных гостевых товарищеских матчах. Это всегда объясняют японским менталитетом – там убираются в школах, делят мусор на четыре категории и выносят разные категории в специальные дни.

Но оказывается, что в русском футболе тоже есть такие традиции. И появились они еще до четкой ассоциации уборки с Японией.

Похоже, первой начала убираться  сборная России. Причем еще до ЧМ-2018 . Идею предложил главный врач Эдуард Безуглов – и сам убирал мусор за игроками, тренерами и сотрудниками сборной.

«Предложил я, а все поддержали, – рассказывает Безуглов в интервью Sports.ru. – Не помню, когда именно это началось, но точно до ЧМ-2018. У нас не было каких-то инсайдов о внутреннем укладе сборной Японии, а сама традиция появилась до появления фото и раздевалки Японии. Так что это вещи не связанные, но очень хорошо , что такие традиции существуют в самых разных командах.

После ЧМ мы оставляли в раздевалке сборной матрешек. Они были раскрашены в соответствии с цветами страны, в которой была игра. В Шотландии и Мальте, например, были разные матрешки. 

С лета 2021 года Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА. А в 2023-м перенес добрую традицию из сборной в клуб. Потому что в РПЛ такого никогда не было. Гостевые раздевалки обычно оставляют грязными – футболисты и сотрудники клуба спешат на рейс, чтобы поскорее уехать.

«Как правило, после гостевых матчей команды сразу едут в аэропорт к чартеру, чтобы поскорее прилететь домой, лечь спать и восстанавливаться, – рассказывает Sports.ru директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо. – Все в темпе и расписано по минутам. Поэтому обычно в РПЛ никто ничего не убирает в раздевалках. Вот Эдуард Безуглов и принес идею».

Традицию ЦСКА перенимают другие клубы. В гостевой раздевалке теперь убирается и «Локомотив»

«На самом деле мы всегда старались следить  в раздевалках после игр было чисто, – продолжает Безуглов. – Но с ноября прошлого года решили, что будем это делать целенаправленно и системно. Стараемся оставить чистой не только раздевалку, но и пространство вокруг скамейки запасных».

ЦСКА убирает раздевалки с конца ноября. С февраля в гостевых раздевалках оставляют плюшевую игрушку с конем и надпись с отсылкой к хозяевам, а с марта это стало медийной традицией – фото в соцсети выкладывают после каждого гостевого матча.

Убирается сам Эдуард Безуглов с сотрудниками медицинского штаба, пока игроки переодеваются. Помощь футболистов просто не нужна.

«Все время уборки занимает буквально 5-7 минут и поэтому справляемся силами свободных представителей административного и медицинского штаба, – говорит Безуглов. – В помощи от игроков нет необходимости. Они убирают свои места в раздевалке – это значительно ускоряет процесс». 

«У футболистов задача – переодеться, помыться, съесть пиццу и спешить в автобус, – дополняет Брейдо. – У администраторов – собрать грязную форму в ящики, у массажистов – массажные столы, у медиакоманды – поставить игрушку и сфотографировать.

Поэтому врачи, если никому не нужна дополнительная помощь, наименее заняты в этой суете. Сумки с таблетками у них упакованы – вот Эдуард Николаевич и коллеги берут веники и убираются. Все вокруг это видят, подключаются и помогают, так что за пять минут уже получается все прибрать. Это совсем не долго и совсем не сложно. Мы же не генеральную уборку делаем. Выбрасываем тейпы и мусор и подметаем ошметки от газона».

Традицию ЦСКА уже заметили коллеги из других клубов. Теперь убираться в гостевой раздевалке будут и в «Локомотиве»

«Мне позвонил Станислав Митрохин, многолетний китмэн и администратор «Локомотива», – поделился Кирилл Брейдо. – Он сказал, что это замечательная идея, он тоже ее давно вынашивал. И теперь в матче ЦСКА – «Локомотив» гости тоже оставили раздевалку чистой – и с игрушкой. Так что мы рады, что традиция теперь и в «Локомотиве» и, может, пойдет еще дальше. У этого дела же нет никаких подводных камней. Мы сделали доброе дело, говорим об этом и надеемся, что кто-то еще теперь будет делать новые добрые дела

Просто хочется делать хорошие вещи. Может, делать спорт немножко лучше».

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; t.me/pfccskamoscowSochipfc

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
так вот записка "Достоинство и порядок превыше всего", оставленная после дерби говорила о том, что даже проиграв, даже из-за несправедливых по мнению армейцев судейских моментов, всё равно убраться за собой необходимо, а не оставить срач назло врагам (и ни в коем случае слово "достоинство" не было шпилькой в адрес Спартака, как тут многие восприняли и начали плескать ядом в адрес Федотова, уверен на 1000%). Проиграли с достоинством, оставили чистоту и порядок в раздевалке, несмотря ни на что.
и за это хлопаю с двух рук в адрес Безуглова за такую традицию, браво ЦСКА!
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Тут заклятые молодцы, правильное поведение
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЕгориЙ
Добрая традиция. Эдуард Безуглов в принципе очень приятный человек, уже в нескольких клубах и в сборной России успел поработать.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Батарейкин
Круто!!!!!!!!!!!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иннокентий Смоктуновский
Вот это круто! Побольше уважения друг к другу и всё будет прекрасно!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R902
прикольная штука! респект
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Молодцы!!! Хорошую традицию заложили.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иосиф Сталин
Красавцы, не знал об этом 👍
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Хороший дядька Безуглов. Осталось колени всем вылечить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fonbaron
Красава Эдуард! Надеюсь прочитает, огромное уважение за эту традицию. А если она еще и в народ (РПЛ Фнл и тд) уйдёт, то это вообще огромное дело. Так не хватает таких позитивных дел
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Николаев
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Ответ Severfan
так вот записка "Достоинство и порядок превыше всего", оставленная после дерби говорила о том, что даже проиграв, даже из-за несправедливых по мнению армейцев судейских моментов, всё равно убраться за собой необходимо, а не оставить срач назло врагам (и ни в коем случае слово "достоинство" не было шпилькой в адрес Спартака, как тут многие восприняли и начали плескать ядом в адрес Федотова, уверен на 1000%). Проиграли с достоинством, оставили чистоту и порядок в раздевалке, несмотря ни на что. и за это хлопаю с двух рук в адрес Безуглова за такую традицию, браво ЦСКА!
Футболисты Динамо сначала хотели поддержать эту инициативу с уборкой, но потом им напомнили прозвище их клуба и стало понятно, что достаточно после матча просто покинуть раздевалку всем составом и не заморачиваться с уборкой мусора.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий