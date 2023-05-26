11 комментариев

Теперь так делают и в «Локомотиве».

В этом году ЦСКА запустил теплую традицию. Сотрудники клуба убирают раздевалку после каждого гостевого матча и оставляют приятную надпись с отсылкой к команде-сопернику – например, про «кавказское гостеприимство» в Грозном, про «Сектор Газа» в Воронеже и про классную атмосферу после матча с 30 тысячами зрителей в Екатеринбурге.

Это – рассказ сотрудников ЦСКА о том, почему это важно, кто придумал и кто убирает раздевалки и причем здесь сборная России.

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Убираться после матчей не новая традиция (японцы убирают минимум с ЧМ-2018), но в РПЛ так никто не делал

Мы привыкли к четкой ассоциации: уборка в раздевалке = сборная Японии. Японцы убирались и на трибунах, и в раздевалках после матчей чемпионата мира в России (и оставляли «Спасибо» на русском), а потом и на ЧМ в Катаре и обычных гостевых товарищеских матчах. Это всегда объясняют японским менталитетом – там убираются в школах, делят мусор на четыре категории и выносят разные категории в специальные дни.

Но оказывается, что в русском футболе тоже есть такие традиции. И появились они еще до четкой ассоциации уборки с Японией.

Похоже, первой начала убираться сборная России. Причем еще до ЧМ-2018 . Идею предложил главный врач Эдуард Безуглов – и сам убирал мусор за игроками, тренерами и сотрудниками сборной.

«Предложил я, а все поддержали, – рассказывает Безуглов в интервью Sports.ru. – Не помню, когда именно это началось, но точно до ЧМ-2018. У нас не было каких-то инсайдов о внутреннем укладе сборной Японии, а сама традиция появилась до появления фото и раздевалки Японии. Так что это вещи не связанные, но очень хорошо , что такие традиции существуют в самых разных командах.

После ЧМ мы оставляли в раздевалке сборной матрешек. Они были раскрашены в соответствии с цветами страны, в которой была игра. В Шотландии и Мальте, например, были разные матрешки.

С лета 2021 года Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА. А в 2023-м перенес добрую традицию из сборной в клуб. Потому что в РПЛ такого никогда не было. Гостевые раздевалки обычно оставляют грязными – футболисты и сотрудники клуба спешат на рейс, чтобы поскорее уехать.

«Как правило, после гостевых матчей команды сразу едут в аэропорт к чартеру, чтобы поскорее прилететь домой, лечь спать и восстанавливаться, – рассказывает Sports.ru директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо. – Все в темпе и расписано по минутам. Поэтому обычно в РПЛ никто ничего не убирает в раздевалках. Вот Эдуард Безуглов и принес идею».

Традицию ЦСКА перенимают другие клубы. В гостевой раздевалке теперь убирается и «Локомотив»

«На самом деле мы всегда старались следить в раздевалках после игр было чисто, – продолжает Безуглов. – Но с ноября прошлого года решили, что будем это делать целенаправленно и системно. Стараемся оставить чистой не только раздевалку, но и пространство вокруг скамейки запасных».

ЦСКА убирает раздевалки с конца ноября. С февраля в гостевых раздевалках оставляют плюшевую игрушку с конем и надпись с отсылкой к хозяевам, а с марта это стало медийной традицией – фото в соцсети выкладывают после каждого гостевого матча.

Убирается сам Эдуард Безуглов с сотрудниками медицинского штаба, пока игроки переодеваются. Помощь футболистов просто не нужна.

«Все время уборки занимает буквально 5-7 минут и поэтому справляемся силами свободных представителей административного и медицинского штаба, – говорит Безуглов. – В помощи от игроков нет необходимости. Они убирают свои места в раздевалке – это значительно ускоряет процесс».

«У футболистов задача – переодеться, помыться, съесть пиццу и спешить в автобус, – дополняет Брейдо. – У администраторов – собрать грязную форму в ящики, у массажистов – массажные столы, у медиакоманды – поставить игрушку и сфотографировать.

Поэтому врачи, если никому не нужна дополнительная помощь, наименее заняты в этой суете. Сумки с таблетками у них упакованы – вот Эдуард Николаевич и коллеги берут веники и убираются. Все вокруг это видят, подключаются и помогают, так что за пять минут уже получается все прибрать. Это совсем не долго и совсем не сложно. Мы же не генеральную уборку делаем. Выбрасываем тейпы и мусор и подметаем ошметки от газона».

Традицию ЦСКА уже заметили коллеги из других клубов. Теперь убираться в гостевой раздевалке будут и в «Локомотиве»

«Мне позвонил Станислав Митрохин, многолетний китмэн и администратор «Локомотива», – поделился Кирилл Брейдо. – Он сказал, что это замечательная идея, он тоже ее давно вынашивал. И теперь в матче ЦСКА – «Локомотив» гости тоже оставили раздевалку чистой – и с игрушкой. Так что мы рады, что традиция теперь и в «Локомотиве» и, может, пойдет еще дальше. У этого дела же нет никаких подводных камней. Мы сделали доброе дело, говорим об этом и надеемся, что кто-то еще теперь будет делать новые добрые дела

Просто хочется делать хорошие вещи. Может, делать спорт немножко лучше».

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; t.me/pfccskamoscow, Sochipfc