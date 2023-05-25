16 комментариев

История парка началась более пяти лет назад – он окружил стадион «Краснодара» в сентябре 2017-го. Кратко напомним, как все развивалось: раньше на месте парка были сельскохозяйственные поля и цветочный рынок. После строительства стадиона Сергей Галицкий выкупил земли вокруг арены для современного парка. Спустя год работ состоялось техническое открытие, а в последующие несколько лет парк только расширялся.

Галицкий восторгов не понимает. «Это просто парк! – сказал он для «Коммент.Шоу» в 2021-м. – Не надо из всего этого фетиш делать. Я просто считаю, что наши граждане должны иметь нормальные человеческие условия».

Теперь парк рядом со стадионом «Краснодара» стал еще масштабнее – открылась его новая очередь под названием «Японский сад». Это проводник в культуру Японии на территории в 7,5 гектаров, который по площади обошел бельгийский Japanse Tuin, считавшийся самым крупным японским садом в Европе (2,5 гектара).

Протяженность пешеходных троп в краснодарском Японском саду – около 3,5 километров. В саду высажено 6700 деревьев, 5900 кустарников и 280 000 цветов.

Посетить Японский сад можно по бесплатным QR-кодам (их выдают в автоматах у входа). Это создает неудобства: часто свободных кодов нет уже утром. Заранее подготовиться невозможно: QR-коды действуют только в день выдачи. Зайти нужно в течение 15 минут после назначенного времени. Одновременно на территории парка могут находиться не более 250-300 человек.

Все это приводит к сложностям – у входа в парк с 6 утра выстраиваются длинные очереди. Но, кажется, это стоит того, чтобы полюбоваться на такую красоту.

В Японском саду есть не только растения – там много объектов, благодаря которым культура далекой страны становится чуть ближе. Расскажем о них подробнее.

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Центральный вход и Ворота Карамон 中央口エリアと唐門

Исторически ворота Карамон предназначались для торжественного входа высокопоставленных чинов в замок императора и для приема императора в зданиях сегуната (правительства – Sports.ru). Ворота Карамон также были важным элементом буддийских храмов и синтоистских святилищ.

Карахафу – волнообразные, украшенные резьбой доски на фронтонах ворот – одна из главных особенностей ворот Карамон. Подобные декоративные элементы – редкость для японской архитектуры. Кроме того, ворота стоят на четырех опорах. Из-за этого их иногда называют сикякумон (дословно переводится как «ворота с четырьмя ногами» – Sports.ru).

Ворота Карамон – символ особого отношения к входящему в них человеку и к месту за ними.

Храм Дзадзэн-до и Сад Дзэн 座禅堂 と 禅の庭

Храм Дзадзен-до и сад Дзен – традиционные строения для медитаций, основная цель которых – осознание своей истинной природы, успокоение тела и разума. Эти практики проводятся в позе сидя со скрещенными ногами, с прямой спиной и сложенными перед собой руками.

Дзэн-сад – миниатюрный стилизованный пейзаж с композициями из камней, гравия, белого песка и растений. Волнистые линии на гравийной поверхности обладают медитативным эффектом.

Сухой пруд Карэикэ 枯れ池

Пруд в стиле карэикэ («сухой пруд») – сад, где камни расположены для образования формы пруда. Способ расположения камней называется сандзон-сэки: маленькие камни располагаются по обе стороны от большого камня в центре. Название происходит от трех буддийских статуй, где большой камень представляет Мироку Босацу, а две другие стороны – Мондзю Босацу и Фугэн Босацу.

Один из первых известных сухих прудов – пруд в храме Сайходзи в Киото. Изначально это был сад с прудом, но в 1339 году он был перестроен в сад с сухим прудом, использовался как место для обучения дзэну.

Павильон Адзумая 四阿

Адзумайя – традиционная японская беседка или летний павильон для отдыха. Это незаменимый элемент Японских садов. Такие павильоны возводились на холмах и на берегах водоемов.

Бамбуковая роща 竹林の庭

В мире произрастает около 600 видов бамбука. Это многолетнее вечнозеленое растение может достигать 40 м в высоту и 80 см в ширину. В бамбуковой роще Японского сада произрастает 8 видов бамбука: гигантский золотой, зеленый, черный, японский, карликовый, мелколистный, гигантский зеленый и золотистоборозчатый. Шорох листвы от дуновения ветра способствует расслаблению.

Сливовая роща Умэбаяси 梅林

Композицию этого сада объединяет термин прунус. Это общее название для целого ряда древесных культур, куда входят слива, вишня, абрикос, миндаль и черешня. На их ветвях распускаются ранние весенние цветы. В роще Умэбаяси насчитывается около 30 растений этих видов.

Холмы сада украшают маленькие гранитные фигуры Дзидо – символ божества, оберегающего детей. В центральной части сливовой рощи расположен павильон Шииты, предназначенный для отдыха и созерцания цветений.

Храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо 懸造りの御堂

Храм Какэдзукури-но-Мидо – символ стойкости духа.

Строение выполнено в японском архитектурном стиле какэдзукури. Его характерная особенность – наличие опор, удерживающих здание на скалах и склонах гор. На священных горах, как считается, обитают боги. Такие сооружения возводили для поклонения и паломничества.

Среди строений в этом архитектурном стиле старейшим является храм на опорах Хасэ-дэра, построенный в 686 году.

Большое озеро Оикэ 大池

Озеро с живописными водными потоками, соединяющими верхний и нижний уровни водоема. В нижней части обитают японские карпы кои, в верхней – красноухие черепахи.

Озеро окружено пейзажем из холмов, камней и цветущих с приходом весны растений. Восточный и западный берега соединены японским мостом Шиабаши.

Название озера восходит к живописному природному карстовому пруду на острове Минамидаито. Подобные водоемы образуются при выходе подземных вод на поверхность. Процесс сопровождается обрушением горной породы и созданием уникальных природных озер.

Тройной водопад 三位一体の滝

Тройной водопад в Японском саду начинается на высоте 7 метров и разделяется на три потока (каждый – с разной скоростью течения). Потоки превращаются в водопады, а затем сливаются воедино. Объемно-пространственная композиция Тройного водопада выполнена в виде ступенчатых перепадов.

В пруду нижней отметки Тройного водопада обитают японские карпы кои. Обзорная площадка Такими над водопадом напоминает палубу. Идея площадки вдохновлена работой Кацусику Хокусая «Играющие черепахи». На гравюре изображены три черепахи, играющие в водопаде. Черепаха – символ долголетия и долгосрочных отношений с людьми.

Сад с топиариями 刈り込みの庭

Топиарий – это фигурно подстриженные деревья и кустарники. Сад Топиарий выполнен в стиле карикоми. В рамках этой садоводческой техники кроны кустарников и низкорослых растений стригут закругленно.

Отличительная особенность сада – присутствие в едином пространстве кустовых, плакучих, зонтичных и хвойных топиариев.

Большой водопад Отаки 大滝

Высота падения воды – семь метров. Перед водопадом расположен традиционный японский мост красного цвета, ведущий к башне Тахото.

Название водопада Отаки в Японском саду парка «Краснодар» созвучно имени водопада Акиу Отаки, входящего в тройку самых бурных и красивых водопадов Японии.

Пагода Тахото 多宝塔

Пагода Тахото в культовой буддийской архитектуре Японии – хранилище реликвий.

Башня Тахото состоит из квадратного нижнего яруса, обозначающего земную стихию, и круглого верхнего яруса – символа стихии воды. Крыша в форме четырехугольной пирамиды, увенчанной вертикальной осью Сорин, олицетворяет Солнце. Сочетание круглых и квадратных форм – знак союза Неба и Земли.

Цвет здания, красный «акай», символизирует мир, безопасность, процветание семьи, а также олицетворяет буйство жизни, отталкивает силы зла. Внутренние стены Пагоды расписаны вручную изображениями божеств японского пантеона. Архитектура строения относится к эпохе Тюсэй периода Камакура (с 1185 по 1333 год).

Пагода Тахото – место гармонии, где аккумулируется энергия окружающего пространства.

Зеркальный пруд Кагамиикэ 鏡池

Озеро Кагамиикэ или Зеркальное озеро («кагами» – зеркало) – центральная водная артерия сада. В любое время года Зеркальное озеро отражает окружающий пейзаж, высаженные у кромки воды деревья и кустарники.

Оригинальный пруд Кагамиике расположен перед Золотыми воротами буддийского храма Тодай-дзи в древнем японском городе Нара. Храм считается самым большим деревянным строением в мире.

Павильон, где начинается поток 流れが始まる四阿

Павильон начала потока – место, где расположен бурлящий, исходящий из большого валуна водный источник. Он дает начало потоку, питающему зеркальное озеро Кагамиикэ – главную водную артерию Японского сада. Водный элемент находится под навесом павильона Шииты, напротив башни Тахото.

В павильоне ощущаются наполняющие его безмятежность и гармония.

Старинный народный дом Коминка 古民家

Старинный японский дом – деревянное строение для встречи важных гостей, выполненное в традиционном для Японии стиле минка. Архитектурный стиль зародился в эпоху Кинсэй периода Эдо (с 1603 по 1867 год).

Традиционно в доме Коминка располагалась просторная гостиная, где принимали гостей. Чтобы гостю было особенно приятно, в нише комнаты вывешивали соответствующий сезону живописный свиток, помещали цветочную композицию икебану, зажигали ароматические палочки и демонстрировали традиционные изделия из керамики.

В Японском саду парка «Краснодар» здание народного дома – это выставочный зал национальных культурных и исторических артефактов.

Пруд с мостом Яцухаси 八ッ橋の池

Сложная, ломаная линия моста Яцухаси символизирует непростой путь постижения истины. Форма его необычна: кривая линия с семью изломами. В Японии такой мост ассоциируется с жизненным путем, полным препятствий.

В пруду, окружающем мост Яцухаси, летом распускаются кувшинки Нимфеи, а по берегам растут болотные ирисы.

Чайный домик 喫茶室

Чайный дом в Японском саду – здание, выполненное в архитектурном стиле минка. Состоит из трех чайных комнат, предназначенных для организации и проведения традиционных чаепитий.

Чайная церемония – ритуализированная форма совместного приема чая. Культивировалась в Японии в Средние века, популярна и по сей день. Традиционно перед входом в дом гости совершают ритуальное омовение рук в водном колодце цукубаи, снимают обувь и вместо верхней одежды надевают кимоно. Все комнаты для чаепитий застелены традиционными японскими татами.

Садовые коридоры Цубо-нива кайро 坪庭回廊

Цубо-нива – небольшой сад, расположенный во внутреннем пространстве дома. Название этих садовых коридоров произошло от единицы площади цубо. 1 цубо равен 2 татами, потому что изначально сады Цубо-нива были очень маленькими, размером лишь с пару татами (примерно 3,3 кв. метра).

В Японском саду в парке «Краснодар» коридоры Цубо-нива состоят из построек с тремя большими крышами, соединенными между собой. Постройки расположены одна за другой: средняя, маленькая и большая.

Театр Но 能楽堂

Драматический театр Но – один из трех популярных видов театров классической танцевальной драмы в Японии. Как вид искусства основан в эпоху Тюсей периода Камакура (с 1185 по 1333 год). Постановки сопровождаются музыкой, необычной игрой актеров в масках и в оригинальных костюмах.

Здание выполнено в традиционном японском стиле с использованием элементов художественного декора. Состоит из парящей над водной гладью основной сцены (хонбут), моста (хасигагари), задней сцены (атодза) и мест для исполнителей (дзиутаидза). Изображение сосны на стене кагамиита символизирует жизненный цикл человека и его вечное стремление к счастью.

Ворота Сукиямон 数寄屋門

Ворота, служащие выходом из сада, выполнены в стиле сукия-дзукури. Этот вид японской архитектуры возник в XVI веке. Он свободен от строгой архитектурной формальности. По этой причине важно, чтобы ворота излучали тонкое чувство и гармонировали с окружающей средой. Древесина для сооружений в стиле сукия-дзукури полируется на поверхности, но основная текстура дерева остается неизменной.

Фото: japan.parkkrasnodar.com; РИА Новости/Виталий Тимкив