РПЛ разъясняет календарь: почему тянули с публикацией, как повлиял запуск Fan ID, зачем пауза на ЧМ

Всем привет! Официальный блог Российской Премьер-Лиги давно не обновлялся, и мы решили, что лучшая возможность вернуться – рассказать о календаре на новый сезон. Вы долго спрашивали, где расписание – теперь с ним можно ознакомиться на нашем сайте.

Теперь объясним, как проводилась работа над составлением календаря.

Сезон стартует 17 июля, календарь вышел менее чем за месяц – почему так поздно?

От клубов поступала новая информация об ограничениях, поэтому расписание приходилось все время корректировать. Кроме того, долго обсуждалась структура чемпионата – когда начинать и заканчивать сезон.

Кто занимался составлением календаря? Раньше в этом участвовала Высшая школа экономики

Да, коллеги из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» участвовали в составлении календаря, как и в предыдущих сезонах. Об алгоритме, разработанном сотрудниками лаборатории исследований спорта НИУ ВШЭ, мы подробно рассказывали два года назад. Текст частично актуален и сейчас, только без пункта о еврокубках и с новой вводной – появлением карты болельщика.

Карта болельщика появится уже в этом сезоне?

Планируется, что с начала сезона карта болельщика будет обязательна для посещения матчей РПЛ на пяти аренах. Речь идет о стадионах «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт», где играют «Урал», «Нижний Новгород», «Ростов», «Крылья Советов» и «Сочи», соответственно. Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона.

В четырех городах, где играют команды РПЛ, закрыты аэропорты: Воронеж, Краснодар, Оренбург и Ростов-на-Дону. Как это повлияло на календарь?

Из-за недоступности аэропортов календарь необходимо было составлять таким образом, чтобы минимизировать количество так называемых «сложных выездов» подряд – например, в Оренбург и Ростов-на-Дону. Поэтому тот же «Оренбург» в первых турах играет дома с командами из ближайших регионов – «Крыльями Советов» и «Уралом».

Какие ограничения также усложнили работу над календарем?

Сразу семь клубов начнут сезон с двух гостевых матчей подряд. Во-первых, пять стадионов требуется подготовить к введению карты болельщика. Во-вторых, «Спартак» сыграет дома только в третьем туре из-за реновации газона на «Открытие Банк Арене». Также два гостевых матча подряд проведет «Факел» – в Воронеже идут работы по подготовке стадиона к сезону.

Кроме того, мы учитывали ограничения, связанные с занятостью арен под другие мероприятия в течение сезона, но это стандартная практика. Например, «Торпедо» поначалу будет делить «Арену Химки» с «Химками».

Так, а что у «Торпедо»? Клуб же заявил основным стадионом «Лужники»

«Арена Химки» заявлена «Торпедо» в качестве резервного стадиона. «Лужники» будут недоступны до 10 сентября в связи с проведением ряда концертов и последующей подготовкой газона к футбольным матчам. Поэтому «Торпедо» сыграет первые домашние матчи в Химках.

Известно о недостатках на стадионе «Факела». Могут ли команду все-таки не допустить к РПЛ из-за стадиона?

«Факел» получил лицензию РФС I и принят в РПЛ. Клуб заверяет, что все работы на стадионе будут выполнены в срок. РПЛ и РФС держат ситуацию с «Факелом» на контроле.

Зачем в календаре пауза на чемпионат мира? Ведь там не сыграет сборная России

РФС является членом ФИФА, поэтому необходимо следовать установленным этой организацией правилам. В клубах РПЛ играют легионеры, которые вызываются в свои национальные сборные.

В календаре нет дат Кубка РПЛ – этот турнир состоится?

В календаре указаны даты матчей РПЛ. Рабочая группа по организации и проведению Кубка РПЛ должна представить проект турнира к 15 июля – этот дедлайн установил исполком РФС.

Будут ли стыки клубов РПЛ с командами ФНЛ?

Да. Первые переходные матчи запланированы на 6-7 июня, ответные – на 9-10 июня 2023 года.

Когда ждать подробное расписание матчей?

Лига должна согласовать временные слоты с основным вещателем. После согласования мы опубликуем расписание первых пяти туров с указанием дат и времени начала матчей на официальном сайте и в социальных сетях РПЛ. Надеемся, это произойдет в ближайшие дни.

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; pfcks.ru/Анна Шаймарданова; rfs.ru/Михаил Шапаев