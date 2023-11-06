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Хейлунд без мяча (и голов), мемное владение «ПСЖ», худший матч «Барсы». Тактика топ-лиг

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«Юве» ставит рекорды антифутбола.

Дайджест футбольных выходных от авторов Sports.ru. В этом выпуске без Бундеслиги – но Классикер отдельно разобрали вот тут.

Стерильность владений «ПСЖ» выходит на новый уровень

Перепасовки в форме латинской буквы U – тактический мем: вингер – на крайнего защитника – на центрального защитника – на другого крайнего защитника – на вингера. Моду на хейт такого владения ввел Пеп Гвардиола в книге Марти Перарнау.

«Цель соперников, когда мы с мячом, заставить нас передавать его друг другу в форме латинской буквы U – то есть переводить его с фланга на фланг через центр, не создавая реальной остроты. Преодолеть это непросто. В мире очень немного футболистов, способных разбивать первую линию прессинга соперника пасом вперед в центральную зону», – объяснял Пеп.

А теперь давайте посмотрим карту передач «ПСЖ» в последнем матче:

Луис Энрике все ближе к эталонной U. Что это означает? Из-за выдающегося уровня исполнителей команда все равно создает эпизодические шансы и наказывает соперников («Монпелье» обыграли 3:0), но гигантская пропорция матча состоит из U-образного перекатывания мяча. 

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Хейлунд превратился в Вегорста – чтобы хоть как-то получать мяч

Расмус Хейлунд остается без голов в АПЛ – за 8 матчей и почти 600 минут. Простое решение уже в новостях: зимой «Ман Юнайтед» хочет купить нападающего в помощь датчанину.

Но ситуация чуть сложнее: за последние 160 минут в АПЛ партнеры не создали Хейлунду ни одного момента. Даже у Фила Фодена есть один созданный: под прессингом покатил на защитников, а Хейлунд подкараулил (но не забил, конечно). 

Против «Фулхэма» (1:0) датчанин вынужденно опускался за мячом к середине поля – а вот в центре штрафной у него ноль касаний.

«Хейлунд любит бежать за спины защитникам или открываться под навесами. Проблема в том, что он играет с двумя нападающими, которые не хотят подавать», – еще до матча говорил Рио Фердинанд. 

На партнеров косится и Гари Невилл – говорит, что с чуть менее эгоистичными одноклубниками Расмус уже забил бы. Сразу у пятерых футболистов «МЮ» в АПЛ больше ударов, чем у Хейлунда (11): Рэшфорд (34), Бруну (32), Антони (16), Каземиро (15) и Гарначо (14) бьют чаще. Не сильно от основного центрфорварда (напоминание на всякий случай) отстали Далот и Мактоминей – по 8. 

Напоминает мучения Ваута Вегорста в прошлом сезоне: голландец в некоторых матчах играл то десятку, то вообще опорника. Правда, в отличие от Ваута, Хейлунду хватает скорости для рывка в штрафную – осталось только дождаться передачи. 

«Хейлунд отлично двигается, команде нужно использовать его сильные качества, – продолжает Фердинанд. – Но он недостаточно авторитетен, чтобы подойти к партнеру и сказать: «Дай мне мяч». Он пока не на уровне Руда ван Нистелроя – я видел, какие последствия были для игроков, которые в какой-то момент не пасовали на Руда».

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Связка Довбик-Цыганков вытащила «Жирону» 

«Жирона» одолела «Осасуну» (4:2), теперь правит в Испании одна – «Мадрид» раскатал нулевую ничью с «Райо Вальекано».

Но не все так хорошо. «Осасуна» снова подсветила проблему главного сюрприза Ла Лиги: каталонцы теряются, если соперник не ограничивает пространство в центре и закрывает персонально Алеиша Гарсию. «Жирона» пришлось чаще начинать атаки через фланги, было много ненужных потерь.

Ход матча изменил Виктор Цыганков. Украинец – единственный вингер, который эффективен не только в продвижении, но и созидании. Виктор уходил в центр, создавал численное преимущество, «Осасуна» не могла концентрироваться на Гарсии. «Жирона» забегала. 

Еще один важный элемент победы – Артем Довбик. У него уже 6+4 в чемпионате, в этом матче он забил и отдал два ассиста. Похоже, украинец закрепился в старте: в отличие от Стуани, Артем намного мобильнее, эффективен как внутри штрафной, так и на подступах. А еще круто смещается на фланги.

«Сосьедад» разнес «Барсу». Но проиграл

Возможно, «Барса» провела худший матч при Хави. И это заслуга «Сосьедада».

Тренер Иманоль Альгуасиль придумал, как тотально прижать «Барсу»: из-за того, что Такефуса Кубо чаще обычного шел в центр, пришлось разрываться Гюндогану, немец почти всегда встречал двоих. Когда Хави перевел направо Гави, Илкая дергал Микель Мерино. Гави снова пришлось помогать, ведь редко опускался Канселу.

Но пространство получал не Кубо, а Андер Барренечеа на левом фланге. «Сосьедад» быстро доставлял ему мяч, сзади помогал Мартин Субименди. Хави так и не придумал, чем ответить. Помог класс игроков.

Итог – хозяева могли забить минимум три, все с левого полуфланга: Араухо сначала не успевал, а Кунде был занят Ойарсабалем. Но когда уругваец очнулся, «Сосьедад» уже устал. 

Из-за этого смог больше ходить вперед – и в итоге забил. «Барса» выиграла 1:0, но даже Хави после матча признал, что «Сосьедад» был лучше.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Что Пепу особенно нравится в Доку? Шок, но совсем не обводки

Новичок «Сити» – главный герой выходных в АПЛ. За один вечер сделал 5 результативных действий (1+4). Понятное дело, обводки Доку снова были на первых полосах, но Пепа впечатляет совсем не это. Вот его слова после «Борнмута» (6:1): 

«Он хорош не только когда остается в дуэлях 1-в-1 или 1-в-2. Он всецело развитый футболист. Здорово читает каждый эпизод и понимает, что от него требуется в любой ситуации. Даже когда Жереми не идет в обводку, он впечатляет меня решениями, которые принимает с мячом». 

Хорошее дополнение к словам Пепа – гибкость Доку. Бельгиец способен пройти и к лицевой, и в центр штрафной. Сначала читает намерения соперника, а дальше выбирает траекторию, по которой проще ворваться и создать остроту. Против «Борнмута» было и то, и другое. 

За счет такой универсальности Жереми уже улетел куда-то в космос. Ниже график от телеграм-канала «Футбол в цифрах». Показывает продвижение мяча через рывки в целом и конкретно проходы с ним в штрафную – Доку в этом аспекте сидит за отдельным столом. 

«Сити» решил не подавать угловые – зачем, если можно качественно разыграть? 

Тренерский штаб Пепа часто практикует одну нехитрую идею: когда соперник всем составом защищается на угловых, «Сити» разыгрывает корнеры, а не подает в штрафную. Очень часто выводят Фила Фодена – у англичанина уже четыре гола дальним ударом именно после розыгрышей угловых. 

Матч с «Борнмутом» – продолжение истории. Из 12 угловых, заработанных в матче, «Сити» разыграл 11: 

Главным источником моментов была регбийная перепасовка – когда на удар в 2-3 паса выводили игрока, который открывался на линии штрафной. Один из таких розыгрышей напрямую завершился голом – на удар вывели Жереми Доку, а от него мяч срикошетил в Мануэля Аканджи. 

Альтернативный прием – выкурить игроков «Борнмута» с насиженных позиций с помощью розыгрыша и только потом подать. За счет этого тоже удалось создать несколько моментов, в том числе забить финальный шестой мяч.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

«Интер» взломал прессинг Гасперини включениями из неожиданных зон

Рецепт Индзаги против персонального прессинга «Аталанты» (2:1): разнонаправленное движение центра и флангов с забегами из неожиданных зон. Центральные игрок часто двигались в глубину, выводя защитников из позиции, и в это же время за спины открывались центрбек (забегом по полуфлангу) или латераль (диагональным спринтом).

Ситуативно такие приемы «Интер» использовал и раньше, особенно с крайками. Но с такой настойчивостью – впервые.

Что это дало? Пенальти, нереализованный выход один на один, несколько перспективных угроз и красную, облегчившую концовку – ее заработал Алексис, но помогло параллельное забегание Ачерби: на него отвлекся соперник, и Толои сфолил без подстраховки.

«Милана» нет без Леау

После пощечины от «Удинезе» (0:1) Билли Костакурта констатировал: «Милан» абсолютно нулевой в атакующей фазе. Его счастье, что есть Леау, который время от времени что-то придумывает».

Последние неудачи подчеркнули зависимость примитивного владения от изобретательности португальца. Леау уже 6 матчей не делает результативных действий – и миланцы не смогли победить в пяти из них. Без его экспромтов у Пиоли остаются только кроссы и беготня.

Против «Удинезе» Пиоли попробовал 4-4-2, и эксперимент провалился. Одна из причин – слишком насыщенный центр атаки, из-за которого Леау часто некуда было смещаться.

Аллегри ставит рекорды антифутбола. И это работает

Аллегри одержал 17-ю победу со счетом 1:0 после своего возвращения – больше всех в Серии А. Параллельно он поставил еще одно удивительное достижение: минимизировал игру настолько, что победил «Фиорентину» первым же ударом и 31,6% владения (клубный рекорд сезона).

Занятно, что против флорентийцев такой ход напрашивался. Итальяно всегда держит большинство игроков в атакующей трети и потом уязвим против контратак; Аллегри выставил Кьезу и Кина, чтобы ловить шансы в открытом поле. Матч получился бы веселее, если б «Юве» не забил в первой же атаке. После этого необходимости выбираться из штрафной больше не появлялось.

К несчастью для Макса, такой футбол работает все реже. 

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

«Бавария» уничтожила «Боруссию» за 10 минут. Как?

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Juan Manuel Serrano Arce, Michael Regan

10 комментариев

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Дмитрий Сальников-Грачев
Жирона реально удивляет !

Интересно, надолго ли её хватит...
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Cristiano Ronaldo
Хёйлунн, Маунт, Спиннер, как игроки просто ужасны. Такое ощущение, что их из Чемпионшипа за три евроцента купили.
+3
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Е.Р.
Фиалки ещё в первом тайме должны были накидать. Сил это смотреть не было. Уснул в перерыве.
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Cearvm
Включил матч Осасуна-Жирона при счете 2:1, когда казалось, что гости посыпались. Но на какой уверенности они бежали вперед и забивали один нужный гол за другим... Всем советую посмотреть хотя бы хайлайты. Персонально Доку тоже этого заслуживает.
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Njord T
Всё очевиднее становится влияние Родри на игру и результаты Сити
Как будто 2 разных команды
Сити с Родри: выиграл все матчи сезона , за исключением предсезонного суперкубка Англии был убедителен по игре в большинстве матчей
Сити без Родри 3 поражения в 3 матчах, не только по результату, но и по игре смотрелись хуже соперников , показывая абсолютно беззубую игру...
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Cristiano Ronaldo
Ответ Е.Р.
Фиалки ещё в первом тайме должны были накидать. Сил это смотреть не было. Уснул в перерыве.
Ювентус с Аллегри, ещё получит полную авоську за такой футбол. Видно было, что в последних матчах им очень везло, такие отрезки и в прошлом сезоне проскакивали, но в конечном итоге его карточный домик посыпется.
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Шурик Шурик
Ответ Cristiano Ronaldo
Хёйлунн, Маунт, Спиннер, как игроки просто ужасны. Такое ощущение, что их из Чемпионшипа за три евроцента купили.
Хейлунд - это таргетмен. Человек, который стоит на линии офсайда и ждет передачу в разрез. Быстрый, цепкий, крепкого телосложения. В коллективе, где его будут снабжать моментами, он исправно будет забивать. Вы статью вообще читали? Ему создали 0 моментов за 160 минут. Каким образом он будет свою функцию выполнять?
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Cristiano Ronaldo
Ответ Шурик Шурик
Хейлунд - это таргетмен. Человек, который стоит на линии офсайда и ждет передачу в разрез. Быстрый, цепкий, крепкого телосложения. В коллективе, где его будут снабжать моментами, он исправно будет забивать. Вы статью вообще читали? Ему создали 0 моментов за 160 минут. Каким образом он будет свою функцию выполнять?
Я его игру виду от матча к матчу и как правильно заметил автор текста, он больше Вегорста пока напоминает,чем уверенного завершителя. Как по мне, очень средний футболист.
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Шурик Шурик
Ответ Cristiano Ronaldo
Я его игру виду от матча к матчу и как правильно заметил автор текста, он больше Вегорста пока напоминает,чем уверенного завершителя. Как по мне, очень средний футболист.
На мой вкус, Вегорст тоже отчасти пострадал из-за того, что постоянно вынужден был играть в среднем блоке, занимаясь отбором мяча, а не ударами по воротам. МЮ в целом вообще практически моментов не создает, это проблема всего рисунка игры. Посмотрите хотя бы на их разницу голов в этом розыгрыше АПЛ
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