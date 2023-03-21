Привет! Здесь футбольные авторы Sports.ru делятся наблюдениями после уик-энда. Начинаем с большой сенсации!

«Майнц» разбил «Баварию». Как?!

У «Майнца» Бо Свенссона два состояния: либо компактный автобус 5-4-1/5-3-2, либо агрессивное колючее давление в 3-4-21 с постоянными стыками и агрессивными выдергиваниями. Команда переключается органично. Вот и с «Баварией» в первом тайме низко защищались и плюшево выбегали в атаку (хотя Ли и Баррейро пару раз напрягли «Баварию» прессингом), а во втором – смело кололи и при 0:1, и при 1:1, и при 2:1, и при итоговых 3:1. Игра перевернута за 15 минут: на 65-й побеждала «Бавария», на 79-й – «Майнц» с двумя мячами лидерства.

Вот тот самый прессинг, когда полевых «Майнца» у штрафной «Баварии» больше, чем полевых «Баварии».

Значит, впереди у «Баварии» гигантские просторы, да? Да, вот только команда не в состоянии преодолеть давление низом. Чаще следовали выносы, а это хлеб тройки центральных защитников «Майнца». Мы уже хвалили их смелые выпады против «Лейпцига». Против «Баварии» бывало то же самое.

Тут выдернулся самый центральный Штефан Белль. Перехватив мяч, заработал штрафной, после навеса с которого «Майнц» сравнял счет.

Пожалуй, самая показательная дуэль – Леандро Баррейро против Йозуа Киммиха. Баррейро однажды сфолил на Киммихе аж в чужой штрафной. Чуть позже все-таки чисто отобрал мяч в чужой опорной. Забил второй гол, оторвавшись от Йозуа. Давно Киммиха так не задавливали хотя бы на коротком отрезке в 10-15 минут.

К инертности и неспособности ужалить «Майнц» в ответ «Бавария» добавила ужасы позиционной обороны. Ситуация перед третьим голом: 5 футболистов в центральной оси, никого нет ни рядом с подающим слева, ни рядом с готовым открыться на дальнюю штангу справа.

С 60-й по 91-ю минуту «Бавария» нанесла 0 ударов. Это было очень плохо.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Форвард может быть полезным даже без голов и ассистов при 4:0! Доказано Аллером

«Дортмунд» победил «Айнтрахт» 4:0, а форвард Себастьян Аллер не забил и не отдал ассистов, но все равно провел очень хороший матч. И такое бывает!

Главный вклад – выигранные верховые единоборства. Он победил в шести воздушных дуэлях, лучший результат в матче. И главное, что не просто перевешивал соперников (обычно Макото Хасебе ростом 180 см), а удобно и точно скидывал, пару раз сыграв важную роль в результативных атаках.

На 2:0 четко переправил мяч после удара Грегора Кобеля почти через все поле.

На 4:0 не испугался самурайского меча Хасебе – его нога летела в голову Аллера.

Еще пару раз после скидок Аллера «Дортмунд» просто выжимал хороший момент.

А также помогал и на земле, однажды запустив Карима Адейеми на дуэль с Кевином Траппом.

Перед 3:0 качественно боролся за мяч на правом фланге.

Подыгрыш – очень сильная сторона Аллера. Он классно играл на команду и в «Айнтрахте», и в «Аяксе». Умеет сохранять мяч спиной к воротам, вовремя отдает темповые пасы, помогает ближе к флангам, трудится без мяча. В «Дортмунде» потихоньку привыкает качественно делать то же самое. Очень полезно, когда рядом есть набравшие форму Адейеми и Мален, готовые подбирать мяч и разбивать чужую защиту.

Но не перехваливаем! Аллер говорил, что хочет больше забивать. Пока 4 гола в 14 матчах Бундеслиги – мало для форварда. Уже бывали матчи, где полностью растворялся, даже фирменный подыгрыш вообще не шел. Например, совсем недавно в важнейшей игре с «Баварией» (2:4).

Но матч с «Айнтрахтом» именно с точки зрения подыгрыша – замечательный мастер-класс.

Артем Денисов (телеграм-канал)

«Лейпциг» ударил 15 раз из-за штрафной. Зачем?

«РБ» проиграл 0:2 «Байеру», вместе с тем установив сезонный рекорд Бундеслиги по ударам из-за штрафной – 15 штук.

Специфическая карта ударов.

Как видите, «Байер» тоже рассчитывал на дальние удары – 4 из 7 попыток вне штрафной.

Почему так вообще получилось?

1. «Лейпциг» и «Байер» никогда не отказываются от ударов из-за штрафной. «Лейпциг» занимает 2-е место по их числу (5 в среднем за матч), «Байер» идет 3-м (4,9). У «РБ» Дани Ольмо и Доминик Собослаи бьют издали чаще, чем раз за игру (1,3 и 1,2), у «Байера» есть Керем Демирбай с 1,1. C 0,9 идет Мусса Диаби, который начинал чаще угрожать из-за штрафной именно после прихода Хаби Алонсо. Дважды так забивал.

Против «Байера» у «РБ» заряжали именно Ольмо и Собослаи (по три раза), но латераль Бенджамин Хенрихс обогнал их с четырьмя ударами. Способствовала необычная позиция – обычно он играет справа, здесь вышел слева. Смещался под удары с рабочей правой.

2. Сказалась погода в Леверкузене – по ходу первого тайма начался дождь. С ним попыток дальних ударов почти всегда становится больше.

3. Игровой рисунок располагал к подобному. «Байер» провел матч с 37% владения, стабильно защищаясь в низком блоке 5-4-1. «Лейпциг» после перехода на 3-4-3 в недавних матчах наращивает число пасов за спины, здесь же вообще не получалось – и сами плохо открывались, и «Байер» не давал пространства.

В сценарии, где штрафная постоянно заполнена, а между линиями маловато свободы, дальние удары всегда кажутся опцией. Правда, зачастую от безысходности. Когда команда просто не может создать угрозу в позиционной атаке и лупит хотя бы издалека. Именно случай «Лейпцига». Ни один дальний удар с игры из-за неподготовленности не представлял серьезной угрозы, а у «Байера» всегда были игроки, готовые блокировать.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Камавинга сверкнул – отчасти за счет подстраховки от Себальоса

Эдуардо Камавинга провел выдающийся матч против «Сельты»: просто уничтожил фланг соперника, был буквально везде. Очень часто Камавинга оказывался даже выше Винисиуса.

«Камавинга невероятен: он может играть на любой позиции, с мячом и без мяча – и везде на высоком уровне», – отмечал после игры Анчелотти.

Но играть так ярко французу помог Дани Себальос: испанец регулярно опускался на позицию левого защитника, чтобы Камавинга мог пойти выше.

Начали уже на 1-й минуте – причем перестановку инициировал Эдуардо: попросил жестом Дани прикрыть.

Дальше Себальос уже действовал сам.

В итоге получились почти идентичные средние позиции игроков (схема от «Футбол в цифрах»).

Еще раз отмечаем перекос атак на левый фланг (любовь Анчелотти, наличие Винисиума и Камавинга + любовь Бензема к смещению) – «Сельте» приходилось адаптироваться и тоже сваливать большое количество игроков направо.

А вот карта действий обоих игроков – найдите 10 отличий.

Дани успевал не только страховать Камавинга, но и сам создавал: выдал отличную предголевую перед тем, как Асенсио открыл счет, вырезал диагонали – с правого фланга. Тогда Камавинга страховал Тчуамени.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Провал новой схемы «Тоттенхэма» – Стеллини пришлось возвращать привычную уже в середине первого тайма

«Тоттенхэм» впервые с зимы-2022 сыграл с четверкой защитников. Даже несмотря на увольнение Антонио Конте, решение выглядело неожиданно – командой все еще управляет ассистировавший ему (и явно разделяющий взгляды на футбол) Кристиан Стеллини. После матча итальянец не дал четкого объяснения: с одной стороны, сослался на травмы Дэвиса и Лангле; с другой, намекнул, что с новой схемой хотел сыграть смелее и энергичнее.

Провал схемы хорошо описывают 0:5 к середине первого тайма. «Ньюкасл» здорово обнажил проблемы двух типов, которые образовались у «Тоттенхэма».

Во-первых, выход игроков из зоны комфорта. Хороший пример – латерали Порро и Перишич, которые вышли на флангах защиты. Оба не потянули задачи, которые требуются от них в четверке. На первый план вышли недостатки без мяча – привычная схема так или иначе их маскирует.

Во-вторых, старые привычки, которые никуда не делись. Несмотря на то, что схема изменилась, продолжали играть так, будто сзади тройка защитников. Вот классические выдергивания Кристиана Ромеро – они гораздо уместнее в привычной схеме, когда есть подстраховка:

А вот одновременное подключение в атаку Порро и Перишича. Классический ход «шпор» в привычной схеме (когда оба – латерали), но в новой за это быстро наказали:

Уже на 23-й минуте Стеллини исправлял ошибки: вместо Папе Сарра вышел Давинсон Санчес. Оборонительный ход в любой другой непонятной ситуации (защитник меняет полузащитника, когда команде нужно спасаться), но привычная схема позволила «шпорам» хотя бы потушить пожар и не опозориться совсем.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Тен Хаг сделал Шоу вспомогательным опорным – это спецход под розыгрыши «Брайтона»

На днях Пеп Гвардиола назвал розыгрыши «Брайтона» лучшими в Европе – тренера «Сити» восхищает частота, с которой команда Роберто де Дзерби доводит мяч от своих ворот до чужой через серию коротких передач. Фишка «Брайтона» в этой стадии – квадрат в центре поля (через него и строятся перепасовки). Он необычный: ниже его образует пара опорников, а впереди – десятка и нападающий.

Квадрат постоянно ставит дилеммы перед соперниками и подталкивает к необычным спецприемам. Некоторые используют персональную опеку по всему полю, некоторые адаптируют схему (в обоих есть изъяны). Эрик Тен Хаг в полуфинале Кубка Англии предложил гибрид – были и преобразования, и персональная игра.

Ключевую инструкцию получил Люк Шоу. Номинально англичанин вышел центральным защитником, но при розыгрышах «Брайтона» поднимался в опорную зону – на одну линию с Каземиро. Благодаря этому у «Юнайтед» тоже образовывался квадрат в центре поля:

Чаще всего Люк действовал по Дэнни Уэлбеку – персоналка здорово ощущалась, когда нападающий «Брайтон» опускался за мячом на свою половину. Шоу не боялся подниматься за ним:

За всю игру Люк провалился только один раз – в конце первого тайма, когда Уэлбек ушел вглубь и обыграл его на дриблинге. Выручил Виктор Линделеф, который оставался в центре импровизированной тройки с заданием страховать (с этой ролью швед блестяще справился).

Показательно, что по ходу матча «Брайтон» несколько раз менял схему розыгрышей, а основную остроту создал после подключений крайних защитников – главное направление и наигранные перепасовки выключил прием Тен Хага. В основное время команда Де Дзерби нанесла только 5 ударов с игры – это в два раза меньше их среднего показателя по сезону (12).

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Ниакате – кошмар «Ливерпуля» и новый король аутов АПЛ

Мусса Ниакате – мастер дальних аутов. Возможно, лучший по качеству доставки мяча таким образом. Дальними аутами сейчас никого не удивишь, но большинство команд просто подбирает тех, кто может бросить далеко, а дальше рассчитывает на правильное насыщение штрафной. Ниакате делает ауты опаснее на качестве исполнение – бросает не просто далеко, но и категорически точно, удобно для партнеров.

О суперсиле Ниакате известно достаточно давно, но матч против «Ливерпуля» – космос даже по его меркам. «Форест» забил два гола после аутов, еще три розыгрыша довел до ударов. Команда Стива Купера эксплуатирует таланты Муссы на 100%. Во-первых, угроза может исходить не только из дальних аутов, но и еще с вводов на своей половине:

Во-вторых, он прибегает бросать с обеих сторон (при изначальной позиции в центре тройки защитников). Даже когда после травмы Скотта Маккенны Ниакате ушел левее, все равно бежал через все поле бросать ауты. «Форест» отлично понимает угрозу, которую команда может создать таким образом.

Пожалуй, это был лучший аут-перфоманс сезона (да-да, вводим новый термин специально для великолепного Ниакате).

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Связка Осимхен – Распадори раскрошила защиту «Юве». Решающими стали редкие характеристики итальянца

Месяц назад Спаллетти отметил потенциал связки Осимхен – Распадори. Нигериец атакует пространство и нуждается в нем, но остальная атакующая линия «Наполи» работает так же: каждый ищет простор. В таком движении есть плюс – растягивается защита, но есть и очевидные сложности в высоком владении.

Джакомо с его магнетичной техникой уникален для неаполитанской атаки: привлекает соперников и легко выходит из тесных коробок. Его выход едва не спас матч с «Миланом» и взломал «Юве» как раз во взаимодействии с Осимхеном.

Сначала Распадори в чисто своем стиле разогнал голевую атаку: принял мяч на краю с километром пространства между собой, но не влетел в него, а притормозил и собрал нескольких игроков вокруг – тем самым освободив Осимхена.

Джек на дриблинге вышел из окружения, отыгрался со свободным форвардом и вбежал в зону перед штрафной, снова приманив сразу трех ювентини – и в касание отрезал всех проникающим пасом.

Так удивительная способность Распадори привлекать внимание снова оставила Осимхена без присмотра: на скрине видно, что все защитники смотрят на итальянца. «Наполи» должен был забивать уже здесь, но нигериец далеко отпустил мяч на приеме и запорол выход один на один.

Забили через 15 секунд, и тоже благодаря Распадори – выиграл подбор, сбил ритм коротким перепасом и пару мгновений спустя замкнул дальнюю.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)