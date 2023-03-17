Тактический дайджест – наша традиционная рубрика после выходных. Но в Лиге Европы вчера было так много интересных событий, которые вы могли упустить, поэтому ловите внеочередной выпуск. Напоминаем, это не информационная подборка с задачей охватить все большие события, здесь наши авторы подсвечивают интересные тактические решения и важные/необычные роли футболистов.

5-1-3 – оригинальная схема для игры в меньшинстве от «Фрайбурга». Не сработало, хотя идея красивая

«Юве» – Фрайбург 1:0 «Фрайбург» – «Юве» 0:2

«Фрайбург» перед перерывом усложнил положение против «Юве»: вторая желтая для защитника Гульде и пропущенный с пенальти.

Кристиан Штрайх на второй тайм придумал оригинальную схему 5-1-3: изначально было 5-2-3, минус Гульде, в перерыве вместо центрального полузащитника Эггештайна вышел 20-летний защитник Шмидт, дебютант во взрослом футболе.

В чем оригинальность? «Фрайбург» оборонялся именно 5-1-3, а не 5-3-1. Крайние нападающие Хелер и Доан продолжали вместе с Грегоричем ориентироваться на тройку центральных защитников «Ювентуса», оставляя опорника Хефлера одного на гигантском пространстве. Звучит суицидально, но в этом был смысл.

«Фрайбург» раскачивал игру, чтобы «Юве» пробовал быстрее проходить свободный центр. Дальше их ждала массивная оборона из пяти футболистов, при возврате можно было бы сразу пулять на выдвинутую атакующую тройку. Но заставить «Юве» играть в быстрый хаотичный футбол – сложная задача. Аллегри не повелся. «Юве» дорожил мячом и не взвинчивал темп. И спокойно защищался – в меньшинстве «Фрайбург» владел мячом аж 51%.

И да, при владении идея с 5-1-3 тоже была уместной. Схема трансформировалась в 3-1-5, центральные защитники загружали мяч в атаку длинными забросами на главного форварда Грегорича. Он неплохо боролся, но «Фрайбург» вообще ничего не создавал после подборов. Как и в первом матче, «Юве» надежно защищался против прямолинейного соперника.

На уровне задумки Штрайх поработал славно для тренера, чья команда осталась вдесятером, вот только «Юве» качественно среагировал, да и собственные игроки в таком рисунке ничего не создали, хотя обычно «Фрайбург» выжимает много моментов именно после длинных забросов. Даже забавно, что стилистически «Фрайбургу» не пришлось меняться после удаления. Их центр поля – традиционно слабое место, не сказать, что с одним игроком вместо двух команда стала гораздо хуже.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Правый фланг «Байера» – это не только Диаби и Фримпонг

«Байер» – «Ференцварош» 2:0 «Ференцварош» – «Байер» 0:2

Даже если не смотрите «Байер», краем уха наверняка слышали про реактивных Муссу Диаби и Джереми Фримпонга. Только в Бундеслиге у одного 8+4, у другого (хотя он латераль!) 7+6. В контратаках это одна из опаснейших связок мира, еще и далеко не бесполезная против автобусов.

Незаметный герой мощного правого фланга «Байера» – Эдмонд Тапсоба. Это центральный защитник, который обычно играет справа в тройке при схеме 3-4-3. Он верный союзник Диаби и Фримпонга: в топ-10 лучших игроков Бундеслиги по продвижению через передачи и в топ-20 по продвижению через рывки с мячом.

Против «Байера» отдал четкий заброс за спины защитникам на Диаби уже на 3-й минуте. Голевой пас.

Затем стабильно продвигал мяч при переходе из защиты в атаку и на Фримпонга.

И на Диаби.

Понятно, что на фоне ярких спринтов Диаби и Фримпонга действия Тапсоба не сильно запоминаются, но он правда полезен. Хаби Алонсо иногда двигает его налево, чтобы «Байер» гармоничнее продвигал мяч по разным флангам, но и Диаби с Фримпонгом приятнее, когда позади Тапсоба, и самому буркинийцу комфортно рядом с ракетами.

Артем Денисов

В старте «МЮ» новый правый вингер. Чем запомнился Пельистри?

МЮ» – «Бетис» 4:1 «Бетис» – «МЮ» 0:1

Счет первого матча и травмы Антони и Гарначо позволили дебютировать в старте Факундо Пельистри (в команде с 2020-го, два года провел в арендах) – вышел на правом фланге. Уругваец появлялся и в первой игре – спустя 14 секунд создал четвертый гол «Манчестера»: добежал до лицевой с двумя защитниками на себе, прострелил на открытого Мактомини, после удара шотландца добил Вегорст.

Решение Пельистри удивило даже Тен Хага: «Мы привыкли к тому, что игроки замедляются, чтобы не уйти с мячом за лицевую, но это не про него – он бежал до конца, в стиле олдскул. Потрясающее забегание».

В игре Факундо на первый взгляд действительно много старой школы: правша на правом фланге в эпоху смещений в центр. Но он давал разнообразие.

Уходил в центр, открывая фланг правому защитнику, то играл максимально широко, заставляя Уан-Биссаку и затем Далота смещаться в центр.

И по требованию Тен Хага постоянно забегал за спину защитникам.

Похожая роль у Пельистри и в сборной: невероятный объем, готовность подстраховать защитника. Диего Алонсо так ценит вингера, что вызвал на ЧМ из резервной команды «Юнайтед» с нулем игр в сезоне.

Форма Антони и травмы позволяют допустить, что скоро мы увидим Пельистри еще раз. Интересно, что придумает Тен Хаг, который в «Аяксе» выстраивал четкую систему, где справа нужен левша: левый фланг для перегрузов и комбинаций, а правый – под изоляции.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

«Шахтер» попал под фирменное оружие «Фейеноорда» – дальние удары

«Шахтер» – «Фейеноорд» 1:1 «Фейеноорд» – «Шахтер» 7:1

«Фейеноорд» с отрывом лидирует по количеству голов дальними ударами в топ-7 лигах (топ-5 + Нидерланды и Португалия). Команда Арне Слота забила 18, а у ближайшего преследователя – 14. Наличие мастеров и тренерское согласие на такие попытки компенсирует отсутствие топового бомбардира (такого нет даже по меркам Эредивизи) – никто не забил больше 8 голов в чемпионате, зато целая группа игроков угрожает ударам издали.

Против «Шахтера» это проявилось особенно ярко. Из 7 голов – 3 дальние удары. Еще один забит с самой границы штрафной (то есть тоже требовал соответствующего исполнения).

Команда выиграла 7:1 при 7 ударах из штрафной (0 из вратарской). Это сильно контрастирует с другими недавними 7-голевыми перфомансами. У «Ливерпуля» против «МЮ» было 15 ударов из штрафной (4 из вратарской). У «Ман Сити» против «Лейпцига» – 20 из штрафной (4 из вратарской). Любой команде нужна хорошая реализация для 7 голов в одном матче, но результативность «Фейеноорда» в разы сильнее полагалась на эффективность каждого удара.

В то же время дистанция сезона показывает, что простым «залетело» тут не отделаться. Для «Фейеноорда» дальние выстрелы – постоянное и опасное оружие. Закладываться на 3,5 дальних гола за матч нельзя даже при самых лучших исполнителях, но, если с кем-то должно было случиться нечто подобное, то роттердамцы были в числе первых претендентов. У них есть и исполнители, и явная ставка на дальние удары. Ключевые персоналии – Оркун Кекчю, Себастьян Шиманьски, Уссама Идрисси и Алиреза Джаханбахш. Все, кроме Шиманьского, забили вчера издали.

Мастерство и доля везения (оно в том, что ТАК много в одном матче, а не в том, что ставка сработала) – базис разгрома, но есть и некоторый вклад тактики «Шахтера». Украинская команда разыгрывала коротко и рискованно (как обычно, в этом сезоне) – порой теряли мяч в неподготовленных позициях на своей половине поля. Стандартная реакция на такой эпизод – линия защиты сохраняет цельность и отступает, а на границе штрафной образуется пространство (в розыгрышах активно участвуют полузащитники, поэтому в случае потери они часто вне позиций):

Подобное бывало и в других матчах «Шахтера». Обычно это не катастрофа – против большинства соперников даже верная реакция на потерю (выбор цельности защиты, а не нейтрализации дальней угрозы), но «Фейеноорд» грандиозно карал за подобные дыры около штрафной.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Поте забил «Арсеналу» с центра поля. Его использование в опорной – смелый прием Аморима

«Спортинг» – «Арсенал» 2:2 «Арсенал» – «Спортинг» 1:1 (3:5, пен.)

Гол Педру Гонсалвеша с центра поля украсил драматичный триумф «Спортинга». До этого мяча «Арсенал» вел в счете и контролировал ситуацию – перелома или перехода инициативы не предвиделось. Зато случилось маленькое чудо, за которое португальцы зацепились и дотерпели до серии пенальти. Важнейший мяч забил самый интересный игрок в структуре «Спортинга».

Большую часть карьеры Поте играл атакующего полузащитника (одного из тройки форвардов в системе «Спортинга»). У него даже был сезон с 23 голами в чемпионате Португалии (2020/21). Вообразить его стартующим в опорной зоне тогда было невозможно. В этом году с подачи Рубена Аморима Гонсалвеш осваивает новую роль – стартует из глубины со свободой подключений.

Поте здорово помогал команде выходить из-под прессинга, а в атаках постоянно менялся позициями с игроками из тройки форвардов – занимал место того, кто опустился. Это движение вполне соответствует его набору качеств.

Более интересно, как «Спортинг» сохранил надежность с ним в опорной. В теории Поте не хватает и физических качеств (его габариты – 173 см, 65 кг), и оборонительных навыков. На практике это почти не проявилось. Помогала компактная схема «Спортинга». Португальцы не садились в четкие 5-4-1 (как многие команды со схожей формацией), а выжидали с двумя пятерками – защитная выстраивались в линию, а атакующая фокусировалась на центральной зоне:

Потенциальная уязвимость такого расположения – свобода латералей соперника. «Арсенал» почти не проверял нужные зоны – Уайт играл как дополнительный центральный защитник, а Зинченко уходил в опорную.

В рамках этой схемы «Спортинг» качественно перекрывал центр через смещения пятерки. Поте был их частью, но индивидуальные оборонительные качества почти не проверялись. Такая структура толкала «Арсенал» играть, минуя чужую опорную зону – доставлять мяч напрямую в последнюю линию после стартовых перепасовок:

При таких пасах здорово действовала линия защиты – либо плотно накрывала адресата, либо ловила в офсайд (5 раз по итогам матча). И то и другое делали очень слаженно. Базисом для размещения Поте в опорной стала именно такая система, но иногда его индивидуально выручал партнер по центру – Мануэль Угарте. Уругваец – чистый разрушитель, способный покрывать большую зону (вчера сделал 8 отборов).

Вадим Лукомский

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Bernadett Szabo, Jon Nazca, John Sibley, Johanna Geron; кадры трансляции «Матч ТВ»