«Здесь похоронен 6-й титул» – Бразилия переживает вылет с ЧМ. Обложки на тему смерти превращаются в традицию

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Всем привет! Вы в блоге телеграм-канала «Первая полоса», который показывает обложки газет по всему миру во время крупных турниров.

Первый день 1/4 финала чемпионата мира подарил нам два драматичных матча. Смотрим, как Бразилия справляется с трагедией, а Аргентина и Хорватия празднуют.

Meia Hora: Провалились

У Meia Hora самая многогранная обложка: глагол Dançamos можно перевести как «Потанцевали», а можно (и это уже бразильский сленг) «Провалились». А еще на обложке похороны, надпись на гробе: «Здесь лежит шестое чемпионство».

Присмотримся, кто же несет этот гроб: на первом плане Тите – главный тренер, все понятно. Слева на первом плане Алиссон – человек, к которому не было вопросов весь турнир, до которого вообще почти не долетали удары. Да, он проиграл ключевую серию пенальти – но справедливо ли он тут?

За Тите идет Маркиньос – он не забил пенальти в серии, поэтому тоже в этой компании.

Вообще похоронные обложки – к сожалению для бразильцев уже превращаются в традицию. Когда сборная дома в 2014-м получила 1:7 от Германии в полуфинале, выходила вот такая первая полоса. Как надгробие.

В надписью «Смерть от позора», где обычно пишут причину.

Жутко.

Extra: «Время собирать осколки»

Как камни – только осколки разбившейся бразильской мечты.

Estado de Minas: «Прощай, шестой титул»

Это газета написала на хорватском.

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Переходим к аргентинскому празднику!

Ole: «В полуфинал! Пока»

Ole продолжает добивать бедных нидерландцев, отсыл к фотографии, где аргентинцы некрасиво дразнят проигравших.

А еще обратите внимание на правый верхний угол, где как будто бы было напечатано, что полуфинал в Бразилией, а Хорватия «наклеена» поверх. Да, пришлось менять планы.

La Nacion: «Героический проход»

Газета использует интересное устойчивое выражение con el corazón en la boca (если вы интересуетесь испанским так же, как интересуюсь им я). Судя по всему, выражение существует только в латиноамериканском испанском и означает примерно «аж сердце выпрыгивало» – описывает эмоциональное, тревожное состояние в ожидании чего-то.

El Esquiú: «Аргентина – полуфиналист!!!»

И еще немного Нидерландов с Хорватией.

De Telegraaf: «Конец связи»

24Sata: «Самые крутые парни»

Glas Slavonije: «Гордость нации»

Здесь же «спектакль в пустыне» и «Пламенные отправили Бразилию домой».

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