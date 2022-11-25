«Здесь похоронен 6-й титул» – Бразилия переживает вылет с ЧМ. Обложки на тему смерти превращаются в традицию
Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).
Всем привет! Вы в блоге телеграм-канала «Первая полоса», который показывает обложки газет по всему миру во время крупных турниров.
Первый день 1/4 финала чемпионата мира подарил нам два драматичных матча. Смотрим, как Бразилия справляется с трагедией, а Аргентина и Хорватия празднуют.
Meia Hora: Провалились
У Meia Hora самая многогранная обложка: глагол Dançamos можно перевести как «Потанцевали», а можно (и это уже бразильский сленг) «Провалились». А еще на обложке похороны, надпись на гробе: «Здесь лежит шестое чемпионство».
Присмотримся, кто же несет этот гроб: на первом плане Тите – главный тренер, все понятно. Слева на первом плане Алиссон – человек, к которому не было вопросов весь турнир, до которого вообще почти не долетали удары. Да, он проиграл ключевую серию пенальти – но справедливо ли он тут?
За Тите идет Маркиньос – он не забил пенальти в серии, поэтому тоже в этой компании.
Вообще похоронные обложки – к сожалению для бразильцев уже превращаются в традицию. Когда сборная дома в 2014-м получила 1:7 от Германии в полуфинале, выходила вот такая первая полоса. Как надгробие.
В надписью «Смерть от позора», где обычно пишут причину.
Жутко.
Extra: «Время собирать осколки»
Как камни – только осколки разбившейся бразильской мечты.
Estado de Minas: «Прощай, шестой титул»
Это газета написала на хорватском.
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Переходим к аргентинскому празднику!
Ole: «В полуфинал! Пока»
Ole продолжает добивать бедных нидерландцев, отсыл к фотографии, где аргентинцы некрасиво дразнят проигравших.
А еще обратите внимание на правый верхний угол, где как будто бы было напечатано, что полуфинал в Бразилией, а Хорватия «наклеена» поверх. Да, пришлось менять планы.
La Nacion: «Героический проход»
Газета использует интересное устойчивое выражение con el corazón en la boca (если вы интересуетесь испанским так же, как интересуюсь им я). Судя по всему, выражение существует только в латиноамериканском испанском и означает примерно «аж сердце выпрыгивало» – описывает эмоциональное, тревожное состояние в ожидании чего-то.
El Esquiú: «Аргентина – полуфиналист!!!»
И еще немного Нидерландов с Хорватией.
De Telegraaf: «Конец связи»
24Sata: «Самые крутые парни»
Glas Slavonije: «Гордость нации»
Здесь же «спектакль в пустыне» и «Пламенные отправили Бразилию домой».
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