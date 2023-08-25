Что за новый банк ФИФА, какие санкции стали жестче – реформы в устройстве мирового футбола глазами «SILA Права»
Разбор реформ.
Подкаст «SILA Права» продолжает оценивать новые реформы ФИФА – это новая серия спецпроекта. В новом эпизоде Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров поговорили о «новом банке ФИФА» – он называется Clearing House. А еще обсудили обновления дисциплинарного кодекса и появление специального сайта для удобного общения с организацией.
Коротко – о каждой реформе.
ФИФА построила Clearing House (FCH). Что это?
Новый институт ФИФА нужен, чтобы проводить все финансовые операции. Постепенно ФИФА будет подключать новые виды платежей: и агентские выплаты, и трансферы, и все остальное. Clearing House начал работать 16 ноября 2022-го.
Идеологически Clearing House создан для того, чтобы минимизировать потери клубов при солидарных выплатах и компенсациях за подготовку. Клубы жаловались, что им недоплачивают, что не так просто посчитать разные выплаты. Для примера: игроки выступают в лучших командах, а африканские клубы или академии не могут получить деньги. ФИФА вроде бы все решила, но теперь все платежи будут проходить через ее банк.
В английской федерации Clearing House существует уже 10 лет, но там набор функций значительно шире. В Англии вообще все платежи, которые делают клубы, идут через Clearing House. Когда в английский клуб продавали игрока из «Рубина», деньги переводили туда, и было очень сложно объяснить банку: трансферный контракт подписан с клубом X, а деньги пришли совсем от другой организации.
Что добавили в дисциплинарный кодекс ФИФА?
Дисциплинарный кодекс редко меняется, последний раз изменения вносили в 2019-м. Теперь косметические поправки, но их нужно проговорить.
● Добавили санкции для агентов: на них распространили действия некоторых норм. Еще появились санкции за несоблюдение правил Clearing House.
● Следующий слой изменений – чисто юридическая техника. Структурирование норм, уточнение ряда определений, перемещение статей кодекса по главам для удобства.
● Из масштабного: поправки, расширяющие санкции за любого вида дискриминацию. Новая этика, общемировой тренд. Жертва дискриминации – теперь полноценная сторона производства. Раньше потерпевший в таком деле не имел права обжаловать решение в CAS или мог не привлекаться как самостоятельная сторона спора.
● Есть поблажки для проработки дискриминационных вопросов. Например, ассоциацию или клуб пытаются оштрафовать за то, что фанаты кого-то дискриминировали по ходу матча, они могут предложить план работы с болельщиками, тогда у ФИФА есть основания назначить более мягкое наказание.
● Теперь при злостном неисполнении решений CAS по апелляционным производствам ФИФА может применить ставку 18% годовых вместо стандартных пяти. Становится очень дорого не платить.
● Уточненили понятие «Устойчивое неисполнение»: если на клуб наложен максимальный трансферный бан на три регистрационных периода, и он все равно не исполняет решение CAS, на него можно накладывать санкции дальше. Будет запрет не только на международные трансферы, а вообще на любые.
● Теперь можно быстрее снять трансферный бан. Например, если должник предоставит весомые доказательства исполнения платежей, где видно, что другой клуб уже получил деньги. Тогда ФИФА временно снимает трансферный бан, пока кредитор не подтвердит получение денег. Если подтверждает, все в порядке, если нет – проводится расследование. Если выясняется, что клуб обманул ФИФА, у него будут большие проблемы.
У ФИФА появился новый сайт – Legal Portal. Что он дает?
Это одна из главных поправок.
Legal Portal – ресурс, который ФИФА создала, чтобы вести все процедурные дела. Раньше был дисциплинарный комитет, палата по разрешению споров, комитет по статусу игроков – все действия осуществляли при помощи факса. Потом ФИФА перешла на электронную почту, теперь все это проходит в Legal Portal.
Там можно подать иск против клуба, который не платит. Регистрируешься на портале, загружаешь иск – и он моментально подан в ФИФА. Здесь лежит вся корреспонденция, все категории дел, в том числе дисциплинарные и этические.
Агенты смогут защищать интересы внутри ФИФА. Что это за реформа?
С 1 октября открывается специальная агентская палата, это подразделение внутри футбольного трибунала, которое рассматривает дела с участием агентов. В случае успешной сдачи экзамена они получают возможность решать споры в ФИФА. Раньше агенты не могли этого делать, им приходилось ходить в CAS или в гражданские суды.
Большинство агентов не обращали внимания на юрисдикцию и подписывали то, что им дает клуб, а потом выяснялось, что они должны ходить в национальные суды других государств, чтобы взыскать деньги. Кто-то писал арбитражную оговорку на CAS и потом опять сталкивался с тем, что надо взыскать 15-20 тысяч долларов, а заплатить при этом минимум 30.
Послабление России и Украине, новый запрет, институт безработных игроков. Трансферные реформы ФИФА объясняет «SILA Права»
Фото: Cyril Ndegeya/Global Look Press
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