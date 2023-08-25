Разбор реформ.

Подкаст «SILA Права» продолжает оценивать новые реформы ФИФА – это новая серия спецпроекта. В новом эпизоде Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров поговорили о «новом банке ФИФА» – он называется Clearing House. А еще обсудили обновления дисциплинарного кодекса и появление специального сайта для удобного общения с организацией.

Коротко – о каждой реформе.

ФИФА построила Clearing House (FCH). Что это?

Новый институт ФИФА нужен, чтобы проводить все финансовые операции. Постепенно ФИФА будет подключать новые виды платежей: и агентские выплаты, и трансферы, и все остальное. Clearing House начал работать 16 ноября 2022-го.

Идеологически Clearing House создан для того, чтобы минимизировать потери клубов при солидарных выплатах и компенсациях за подготовку. Клубы жаловались, что им недоплачивают, что не так просто посчитать разные выплаты. Для примера: игроки выступают в лучших командах, а африканские клубы или академии не могут получить деньги. ФИФА вроде бы все решила, но теперь все платежи будут проходить через ее банк.

В английской федерации Clearing House существует уже 10 лет, но там набор функций значительно шире. В Англии вообще все платежи, которые делают клубы, идут через Clearing House. Когда в английский клуб продавали игрока из «Рубина», деньги переводили туда, и было очень сложно объяснить банку: трансферный контракт подписан с клубом X, а деньги пришли совсем от другой организации.

Что добавили в дисциплинарный кодекс ФИФА?

Дисциплинарный кодекс редко меняется, последний раз изменения вносили в 2019-м. Теперь косметические поправки, но их нужно проговорить.

● Добавили санкции для агентов: на них распространили действия некоторых норм. Еще появились санкции за несоблюдение правил Clearing House.

● Следующий слой изменений – чисто юридическая техника. Структурирование норм, уточнение ряда определений, перемещение статей кодекса по главам для удобства.

● Из масштабного: поправки, расширяющие санкции за любого вида дискриминацию. Новая этика, общемировой тренд . Жертва дискриминации – теперь полноценная сторона производства. Раньше потерпевший в таком деле не имел права обжаловать решение в CAS или мог не привлекаться как самостоятельная сторона спора.

● Есть поблажки для проработки дискриминационных вопросов. Например, ассоциацию или клуб пытаются оштрафовать за то, что фанаты кого-то дискриминировали по ходу матча, они могут предложить план работы с болельщиками, тогда у ФИФА есть основания назначить более мягкое наказание.

● Теперь при злостном неисполнении решений CAS по апелляционным производствам ФИФА может применить ставку 18% годовых вместо стандартных пяти. Становится очень дорого не платить.

● Уточненили понятие «Устойчивое неисполнение»: если на клуб наложен максимальный трансферный бан на три регистрационных периода, и он все равно не исполняет решение CAS, на него можно накладывать санкции дальше. Будет запрет не только на международные трансферы, а вообще на любые.

● Теперь можно быстрее снять трансферный бан . Например, если должник предоставит весомые доказательства исполнения платежей, где видно, что другой клуб уже получил деньги. Тогда ФИФА временно снимает трансферный бан, пока кредитор не подтвердит получение денег. Если подтверждает, все в порядке, если нет – проводится расследование. Если выясняется, что клуб обманул ФИФА, у него будут большие проблемы.

У ФИФА появился новый сайт – Legal Portal. Что он дает?

Это одна из главных поправок.

Legal Portal – ресурс, который ФИФА создала, чтобы вести все процедурные дела. Раньше был дисциплинарный комитет, палата по разрешению споров, комитет по статусу игроков – все действия осуществляли при помощи факса. Потом ФИФА перешла на электронную почту, теперь все это проходит в Legal Portal.

Там можно подать иск против клуба, который не платит. Регистрируешься на портале, загружаешь иск – и он моментально подан в ФИФА. Здесь лежит вся корреспонденция, все категории дел, в том числе дисциплинарные и этические.

Агенты смогут защищать интересы внутри ФИФА. Что это за реформа?

С 1 октября открывается специальная агентская палата, это подразделение внутри футбольного трибунала, которое рассматривает дела с участием агентов. В случае успешной сдачи экзамена они получают возможность решать споры в ФИФА. Раньше агенты не могли этого делать, им приходилось ходить в CAS или в гражданские суды.

Большинство агентов не обращали внимания на юрисдикцию и подписывали то, что им дает клуб, а потом выяснялось, что они должны ходить в национальные суды других государств, чтобы взыскать деньги. Кто-то писал арбитражную оговорку на CAS и потом опять сталкивался с тем, что надо взыскать 15-20 тысяч долларов, а заплатить при этом минимум 30.

Фото: Cyril Ndegeya/Global Look Press