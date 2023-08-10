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ЦСКА vs «Филадельфия» в деле Федотова – в чем аргументы сторон? Рассказывает «SILA Права»

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Ситуацию трактуют по-разному.

С вами новый подкаст «SILA Права» – свежий новостной выпуск. Ведущие – Михаил Прокопец, Илья Чичеров и Юрий Зайцев – обсудили в том числе и громкое дело Ивана Федотова.

Один из его пиков ждет нас в пятницу: 1 сентября ЦСКА играет матч открытия сезона с «Ак Барсом», от заявки и выхода/невыхода на лед вратаря Федотова зависит, как история будет развиваться.

Отдельно разобрали позиции двух сторон.

Аргументы ЦСКА: контракт Федотова в НХЛ действовал только в прошлом сезоне, на новый он не распространяется

ЦСКА будет ссылаться в своей позиции на то, что контракт Федотова с «Филадельфией» был актуален только в прошлом году. Сейчас соглашения нет, и оно не защищается Меморандумом между лигами. Поэтому ЦСКА имел право заключить новый контракт с Иваном, КХЛ его заявила.

Эта суперуникальная ситуация: в этом и шанс ЦСКА, потому что она вряд ли предусмотрена регламентом. Только если нет какого-либо пункта, который стороны трактуют по-разному. Текст соглашения никто не видел, поэтому можно только предполагать.

Еще один интересный момент: «Филадельфия» сообщила, что контракт Ивана приостановлен, только 14 июня 2023-го. Через год после того, как он должен был вступить в силу, за несколько недель до того, как Федотов вернулся из армии. Почему так долго ждали?

Президент КХЛ Алексей Морозов подтвердил позицию ЦСКА: «У нас были партнеры‑юристы из зарубежной компании, которые дали нам заключение, что ситуацию по‑разному можно трактовать. Мы общались с вице‑президентом НХЛ Биллом Дэйли, узнавали, как они смотрят на эту ситуацию. Они говорят, что контракт перенесли на новый сезон, но игрока не уведомили. У игрока случился форс‑мажор, он получил повестку и не мог подписать никакой контракт. ЦСКА сейчас подает апелляцию.

Федотов об этом не знал. ИИХФ признает контракт энхаэловский. Но у него нет подписанного контракта на сезон-2023/24. Игрок направил документы о том, что у него контракт только с ЦСКА».

 

Позиция «Филадельфии»: у Федотова «контракт новичка», его продлевают автоматически

Скорее всего, аргументы «Филадельфии» об автоматическом продлении контракта Федотова строятся на Коллективном соглашении между НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ.

Один из пунктов гласит: если игрок прекращает выступления по причине, не связанной со здоровьем (травма, болезнь, утрата трудоспособности) по «контракту новичка» (а точнее при нахождении в Entry Level System – аналоге защищенного периода в футболе), действие такого контракта (нахождения в Entry Level System) продлевают автоматически на неотработанный период.

По общему правилу, хоккеисты, подписывающие первый контракт после 25 лет, не имеют статус «контракта новичка» (не находятся в Entry Level System). Но у Федотова он есть, потому что в момент драфта-2015 год, когда вратаря выбирали, он играл за пределами Северной Америки – в России за «Реактор». По такой логике контракт продлевается и действует до его полного исполнения хоккеистом.

Однако Федотов не прекратил выступление, а вообще не приступил к работе. Поэтому возможна трактовка, при которой пункт этого Соглашения скорее не работает. Логично предположить, что так на проблему смотрит ЦСКА.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли высказал позицию «Филадельфии»: «По нашим правилам, когда игрок НХЛ не выступает за клуб в течение года, находясь под контрактом, соглашение автоматически продлевается на год. Поэтому нет требования подписывать новый контракт».

Теперь ждем, когда дело Федотова окажется в CAS.

А пока есть время послушать новый эпизод подкаста.

Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Астапкович

5 комментариев

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vulturecrow
было бы интересно, чтобы знающий человек посмотрел на контракт и рассказал, кто что обязан делать.
Федотов не знал про автоматический перенос на год. обязан ли он был это знать?
Фильки не удосужились объяснить - обязаны ли они были это делать?
служба в армии - это форс-мажор?
в целом, ситуация спровоцирована бестолковым раздолбайством всех и вся. Федотов явно сам нарвался на эти разборки по понятиям, потому что всех остальных нормально отпускают в НХЛ. ЦСКА - структура с преступным воровским руководством. Фильки год не чесались, решив, что Федотов в армии будет регламент НХЛ изучать. а Федотов решил, что на фиг не надо с Фильками связываться, потому что строевая ещё не сдана, квадратное не перекачено, круглое не перетащено.
+4
0
+4
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Ярик01
Ответ Lexx2
Какие-то странные условия контракта. Человек подписался на работу, но не вышел, выходить не хочет, но контракт автоматически продляется. Это вообще для чего?
Контракт - актив клуба, продлевается для его выполнения или выгодного расторжения, обмена, изменения.
+3
0
+3
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Злобный колобок
Ответ vulturecrow
было бы интересно, чтобы знающий человек посмотрел на контракт и рассказал, кто что обязан делать. Федотов не знал про автоматический перенос на год. обязан ли он был это знать? Фильки не удосужились объяснить - обязаны ли они были это делать? служба в армии - это форс-мажор? в целом, ситуация спровоцирована бестолковым раздолбайством всех и вся. Федотов явно сам нарвался на эти разборки по понятиям, потому что всех остальных нормально отпускают в НХЛ. ЦСКА - структура с преступным воровским руководством. Фильки год не чесались, решив, что Федотов в армии будет регламент НХЛ изучать. а Федотов решил, что на фиг не надо с Фильками связываться, потому что строевая ещё не сдана, квадратное не перекачено, круглое не перетащено.
Стандартную форму контракта игрока НХЛ может посмотреть любой желающий в Коллективном соглашении между НХЛ и профсоюзом игроков на стр. 310-321. Эта форма является единственной и обязательной формой для каждого подписываемого контракта.
https://www2.nhl.com/nhl/en/v3/ext/CBA2012/NHL_NHLPA_2013_CBA.pdf
Там могут быть добавлены пункты или оговорки вроде NTC, NMC, о возможности аренды игрока клубом за пределами Северной Америки и т.д., но насколько я понимаю, какие-либо изменения и дополнения, идущие в разрез с Коллективным соглашением в нем недопустимы.

Далее мои предположения, основанные на общедоступной информации.
14 июня Филадельфия делает квалификационные предложения своим игрокам, у которых заканчиваются контракты и которые становятся Ограниченно свободными агентами (RFA). https://www.nhl.com/flyers/news/flyers-announce-qualifying-offers/c-344881966
Это стандартная процедура в большей степени предназначенная для того, чтобы не потерять права на этих RFA. И в этой же новости добавлено, что в соответствии с Коллективным соглашением контракт с Федотовым перенесен на сезон 2023/24.
То есть в период, образно говоря "переподписания контрактов" перед ними встал вопрос о том, что делать с зависшим контрактом Федотова: засчитать этот год и тоже сделать ему квалификационное предложение; расторгнуть этот контракт и забыть о Федотове; или же в соответствии с какими-то положениями Коллективного соглашения перенести контракт на следующий сезон. И тут кроме всего прочего встает вопрос подписного бонуса. Теоретически после подписания контракта ему мог бы выплачен подписной бонус $92,5 тыс. Был ли он выплачен Федотову – доподлинно неизвестно.
В статье Лысенкова на МатчТВ утверждалось, что по информации источника, близкого к теме, подписной бонус Федотову выплатили (в одном из комментов я ошибочно написал, что читал об этом в англоязычной статье, но на самом деле это был перевод статьи Лысенкова).
https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI1674368_Fedotov_perejdet_v_SKA_za_Samonova_Insajdy_o_vratare_sbornoj_Rossii_kotorogo_prizvali_v_armiju

Так вот, если предположить, что подписной бонус был выплачен, то в первом случае, когда контракт считался бы завершенным и Федотову сделали бы квалификационное предложение, подписной бонус, скорее всего, возвращать было бы не нужно. К тому же квалификационное предложение это не действующий контракт и в этом случае Федотов мог бы спокойно подписаться в КХЛ и, по большому счету, Филадельфия потеряла бы и права на него и подписной бонус.
Если бы контракт был расторгнут, то права на Федотова также были бы потеряны, но подписной бонус, возможно, пришлось бы вернуть (но это не точно).
Ну и третий вариант с переносом контракта на следующий сезон для Филадельфии был самый оптимальный. Они не просто сохраняют права на игрока, но и продолжают иметь с ним "дешевый" контракт новичка. Причем, как я понимаю, в случае очередного неисполнения контракта они при желании могут перенести его и на сезон 2024/25.

Насчет того, что существует процедура автоматического переноса, Федотов, разумеется, знать не обязан. Да и вряд кто-то мог это предполагать, когда подписывался контракт.
А вот насчет того, что Федотова ни о чем не уведомили тут уже сомнительно.
В соответствии с пунктом 21 стандартного контракта, игрока должны уведомлять либо по электронной почте, указанной игроком в контракте, либо через агента, либо через профсоюз игроков. Неужели Филадельфия в период когда RFA уведомляли о квалификационных предложениях, никоим образом не уведомила ни Федотова ни его агента о том, что его контракт переносится на следующий сезон?
Но даже если предположить, что Филадельфией ничего этого не было сделано, и что ни Федотов, ни его агент не интересовались новостями, где было объявлено о переносе контракта, можно вспомнить, что сам Федотов говорил, что после дембеля один раз с Филадельфией контактировал. Ну должен же он был хотя бы спросить "что там с моим контрактом?" или если он получил подписной бонус хотя бы спросить должен ли он его вернуть. Не о погоде же они разговаривали. В общем, отмаза о том, что "мы ничего не знали", выглядит не очень убедительно.

Что касается того, является ли служба в армии форс-мажором, то, как написано в данной статье, там не имеет значения по какой причине игрок не выполнял свои обязательства по контракту. Главное чтобы это было не травма или болезнь.
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