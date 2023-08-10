Ситуацию трактуют по-разному.

С вами новый подкаст «SILA Права» – свежий новостной выпуск. Ведущие – Михаил Прокопец, Илья Чичеров и Юрий Зайцев – обсудили в том числе и громкое дело Ивана Федотова.

Один из его пиков ждет нас в пятницу: 1 сентября ЦСКА играет матч открытия сезона с «Ак Барсом», от заявки и выхода/невыхода на лед вратаря Федотова зависит, как история будет развиваться.

Отдельно разобрали позиции двух сторон.

Аргументы ЦСКА: контракт Федотова в НХЛ действовал только в прошлом сезоне, на новый он не распространяется

ЦСКА будет ссылаться в своей позиции на то, что контракт Федотова с «Филадельфией» был актуален только в прошлом году. Сейчас соглашения нет, и оно не защищается Меморандумом между лигами. Поэтому ЦСКА имел право заключить новый контракт с Иваном, КХЛ его заявила.

Эта суперуникальная ситуация: в этом и шанс ЦСКА, потому что она вряд ли предусмотрена регламентом. Только если нет какого-либо пункта, который стороны трактуют по-разному. Текст соглашения никто не видел, поэтому можно только предполагать.

Еще один интересный момент: «Филадельфия» сообщила, что контракт Ивана приостановлен, только 14 июня 2023-го. Через год после того, как он должен был вступить в силу, за несколько недель до того, как Федотов вернулся из армии. Почему так долго ждали?

Президент КХЛ Алексей Морозов подтвердил позицию ЦСКА: «У нас были партнеры‑юристы из зарубежной компании, которые дали нам заключение, что ситуацию по‑разному можно трактовать. Мы общались с вице‑президентом НХЛ Биллом Дэйли, узнавали, как они смотрят на эту ситуацию. Они говорят, что контракт перенесли на новый сезон, но игрока не уведомили. У игрока случился форс‑мажор, он получил повестку и не мог подписать никакой контракт. ЦСКА сейчас подает апелляцию.

Федотов об этом не знал. ИИХФ признает контракт энхаэловский. Но у него нет подписанного контракта на сезон-2023/24. Игрок направил документы о том, что у него контракт только с ЦСКА».

Позиция «Филадельфии»: у Федотова «контракт новичка», его продлевают автоматически

Скорее всего, аргументы «Филадельфии» об автоматическом продлении контракта Федотова строятся на Коллективном соглашении между НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ.

Один из пунктов гласит: если игрок прекращает выступления по причине, не связанной со здоровьем (травма, болезнь, утрата трудоспособности) по «контракту новичка» (а точнее при нахождении в Entry Level System – аналоге защищенного периода в футболе), действие такого контракта (нахождения в Entry Level System) продлевают автоматически на неотработанный период.

По общему правилу, хоккеисты, подписывающие первый контракт после 25 лет, не имеют статус «контракта новичка» (не находятся в Entry Level System). Но у Федотова он есть, потому что в момент драфта-2015 год, когда вратаря выбирали, он играл за пределами Северной Америки – в России за «Реактор». По такой логике контракт продлевается и действует до его полного исполнения хоккеистом.

Однако Федотов не прекратил выступление, а вообще не приступил к работе. Поэтому возможна трактовка, при которой пункт этого Соглашения скорее не работает. Логично предположить, что так на проблему смотрит ЦСКА.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли высказал позицию «Филадельфии»: «По нашим правилам, когда игрок НХЛ не выступает за клуб в течение года, находясь под контрактом, соглашение автоматически продлевается на год. Поэтому нет требования подписывать новый контракт».

Теперь ждем, когда дело Федотова окажется в CAS.

А пока есть время послушать новый эпизод подкаста.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Астапкович