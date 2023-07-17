«Что я пропустил?» держит руку на пульсе и возвращается с новыми выпусками. В конце лета и к финалу трансферного окна поговорим о происходящем в нескольких главных клубах мира.

Начнем с «Реала» и его давним фанатом и поклонником Юрой Хачатуровым (подписывайтесь на его блог «La Saeta Rubia | Все о Реале» на Трибуне).

Как он начал болеть за команду, почему сложно оценить прошлый сезон, какие главные трансферы команды в сезоне, о проблемах Анчелотти, а кто может возглавить клуб через год? Ответили на все эти вопросы и, конечно, не забыли о главном вопросе о переходе (и непереходе) Мбаппе.

Несколько фрагментов

Я болею за «Реал» с 2007 года. Мой дядя — давний болельщик, болеет за клуб с конца 90-х, любимым футболистом был Рауль. Я когда приезжал к нему домой, то в его комнате всегда видел портреты игроков.

Трудно дать однозначную оценку прошедшему сезону, потому что в нем были очень приятные моменты —, например, завоевание многострадального Кубка Короля. Были две великие победы. Да, я действительно считаю, что их надо назвать «великими», потому что «Реал» редко побеждает на «Энфилде» с таким разгромным счетом. И редко когда побеждает с таким счетом на «Камп Ноу». Это первый разгром на «Камп Ноу» за 60 лет. Но то, как играла команда начиная с января, в Ла Лиге в частности, то, выступила в ответном матче против «Мачестер Сити», это, конечно, неприемлемо для клуба такого уровня. Возникает логичный вопрос: «а кто же в этом виноват?»

Я бы назвал фамилии трех тренеров, которые могут возглавить «Реал» после Карло Анчелотти.

Где еще можно послушать подкаст:

Тайм-коды:

00:00 — Представляю гостя – Юру Хачатурова, который следит за «Реалом» с 2007 года.

00:35 — Как Юра начал болеть за «Реал» и почему: не обошлось без семейных связей, Рауля. И каким запомнил «Реал» Саша Карпюк.

02:26 — Начинаем обсуждать «Реал». Почему трудно оценить прошлый сезон, что неприемлемого произошло.

04:31 — Почему Анчелотти заслужил поработать с командой еще сезон, хотя ошибок в прошлом было достаточно.

07:19 — Анчелотти заигрался в доверии игрокам?

09:03 — Последнее о матче с «Манчестер Сити».

10:04 — Кто может возглавить «Реал» через год? Только три фамилии.

11:10 — Не только Беллингем: как Юра оценивает нынешнюю трансферную кампанию? Один недооцененный трансфер и очень высокая оценка.

16:20 — Несколько слов о правом фланге «Реала».

18:17 — Почему Гарсия — прекрасное приобретение.

21:22 — О переходе и непереходе Мбаппе.

26:11 — Что нужно сделать Анчелотти в сезоне независимо от покупки Мбаппе.

28:18 — Немного визионерства — «хаос» «Реала» после Карло Анчелотти. И о главной особенности клуба.

33:41 — Почему нынешний период один из самых важных в истории команды.