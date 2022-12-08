Как организовать чемпионат мира, который полюбят все? Узнали в «Подкасте Сирена»

Ариф Зейн был в команде организаторов на трех чемпионатах мира по футболу: в Бразилии, России и Катаре.

Как создаются такие большие турниры, какие бывают сложности в подготовке и что будет, если организаторы решат перенести церемонию открытия? Слушайте большой выпуск про чемпионаты мира.

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Таймкоды

00:00 Гость выпуска – один из организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 Ариф Зейн

00:30 Как Арифу ЧМ-2022 с точки зрения организатора и с точки зрения зрителя

3:00 Лучший матч чемпионата мира по атмосфере?

4:08 Сравниваем чемпионаты мира в России и турнир в Катаре. И что стало круче на этом турнире?

6:25 «FIFA старается общаться с болельщиками на ты» Как сейчас FIFA работает с контентом вокруг ЧМ?

9:44 Спонсорство чемпионата мира. Как выбирают региональных спонсоров турнира?

10:45 Что получает региональный спонсор?

13:19 Подробности про рекламу во время чемпионата мира. Как и гед можно крутить свои креативы?

13:49 За кого Ариф болеет на ЧМ? И почему после турнира 2018 тяжело кого-то поддерживать?

15:30 История про Неймара и съемку с ним

17:25 «За все время работы над ЧМ мы сделали 20-25 тысяч макетов» Что именно Ариф делал в оргкомитете чемпионата мира 2018?

21:20 Самый тяжелый момент в работе над чемпионатом мира?

22:36 История про то, как к чемпионату мира 2014 не успели достроить стадион?

24:00 Как в Катаре изменили транспортную инфраструктуру к чемпионату мира?

26:01 Катар не был готов принимать миллионы болельщиков. Как страна решила эту проблему?

29:10 Фан-зоны чемпионатов мира – это нужная вещь или это просто красивая картинка для отчета?

33:00 Как компания budweiser продает пиво во время чемпионата мира?

34:45 Никольская – это спонтанная история или организаторы сами сделали эту улицу главной во время ЧМ-2018. И почему такой улицы не было на это ЧМ

38:00 Fan-ID почему на чемпионатах мира эта программа работает

42:30 Как появились Забивака и Лаиб? И что FIFA запретила создать для Забиваки? Обсуждаем маскотов ЧМ

46:40 В Катаре все-все продается с символикой чемпионата мира: финики, цветы, дрова для костра

50:55 Как FIFA работает со спонсорством и спонсорскими пакетами? И как два конкурирующих бренда получили права на использование бренда ЧМ?

53:40 Как подготовить церемонию открытия чемпионата мира в срок и сделать все удачно? И что случается, если дату дня открытия меняют? Открытие Катара – провал?

58:17 Средний палец Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018 – это кошмар или дополнительная узнаваемость турниру?

59:40 Феил организаторов ЧМ-2018

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