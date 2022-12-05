Европа или азиатские лиги? И чем живут наши фигурка и хоккей? Илья Тюрин в «Подкасте Сирена»
Чемпионат мира по футболу, российский спорт во время изоляции и партнерство с РПЛ – обсудили эти и другие темы с руководителем центра спортивного маркетинга платежной системы «Мир» Ильей Тюриным.
Слушайте про спорт и маркетинг в новом выпуске «Подкаста Сирена»
Слушайте на всех удобных платформах
– Apple Podcasts – Яндекс Музыка – Google Podcasts – Podcast.ru
Таймкоды
0:00 Гость выпуска – Илья Тюрин из платежной системы «Мир»
0:30 Кто выиграет чемпионат мира, по мнению Ильи Тюрина?
3:05 Россия не на ЧМ, зато играет товарищеские матчи. Как «Мир» будучи партнером сборной оценивает эти игры
5:35 «Для меня сборная России сейчас – это сборная пацанов с района»
6:18 Первые итоги спонсорства РПЛ. «Мир» довольны сотрудничеством?
9:00 Что вернет мотивацию игрокам российских клубов?
12:20 5 лет ждать, чтобы вернуться в еврокубки, или сейчас начать играть с азиатскими командами?
13:50 Чем сейчас живет российское фигурное катание?
17:33 А что в КХЛ? Как здесь «Мир» себя чувствует? И почему последние события на хоккей повлияли меньше всего?
20:35 Какие планы у платежной системы «Мир» на 2023-й год?
22:10 «В текущем виде нет никаких преимуществ» Говорим про Fan-ID
26:00 Медиалига скатывается или там все еще есть энергия?
28:10 «Медиакоманды профессиональных клубов мне неинтересны» Медиакоманда «Рубина» – круто или нет?
31:30 Как в медиалигу привезли бразильцев из фавел? Илья Тюрин делится инсайдом
35:10 Блиц-вопрос: как смотреть футбол и параллельно работать?
Не забудьте поставить оценку нашему подкасту!
Следите за работой креативной студии «Сирена» в нашем телеграм-канале
Комментарии