Европа или азиатские лиги? И чем живут наши фигурка и хоккей? Илья Тюрин в «Подкасте Сирена»

Чемпионат мира по футболу, российский спорт во время изоляции и партнерство с РПЛ – обсудили эти и другие темы с руководителем центра спортивного маркетинга платежной системы «Мир» Ильей Тюриным.

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Таймкоды

0:00 Гость выпуска – Илья Тюрин из платежной системы «Мир»

0:30 Кто выиграет чемпионат мира, по мнению Ильи Тюрина?

3:05 Россия не на ЧМ, зато играет товарищеские матчи. Как «Мир» будучи партнером сборной оценивает эти игры

5:35 «Для меня сборная России сейчас – это сборная пацанов с района»

6:18 Первые итоги спонсорства РПЛ. «Мир» довольны сотрудничеством?

9:00 Что вернет мотивацию игрокам российских клубов?

12:20 5 лет ждать, чтобы вернуться в еврокубки, или сейчас начать играть с азиатскими командами?

13:50 Чем сейчас живет российское фигурное катание?

17:33 А что в КХЛ? Как здесь «Мир» себя чувствует? И почему последние события на хоккей повлияли меньше всего?

20:35 Какие планы у платежной системы «Мир» на 2023-й год?

22:10 «В текущем виде нет никаких преимуществ» Говорим про Fan-ID

26:00 Медиалига скатывается или там все еще есть энергия?

28:10 «Медиакоманды профессиональных клубов мне неинтересны» Медиакоманда «Рубина» – круто или нет?

31:30 Как в медиалигу привезли бразильцев из фавел? Илья Тюрин делится инсайдом

35:10 Блиц-вопрос: как смотреть футбол и параллельно работать?

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