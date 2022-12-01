Сколько выиграл болельщик, который поставил на точный счет 6:2? Рассказываем в «Подкасте Сирена»

На связи Алина Якиревич и Яна Лукомская.

«Подкаст Сирена» продолжает изучать рекламный рынок в России. В новом выпуске мы поговорили с Алиной Якиревич и Яной Лукомской из букмекерской компании «Фонбет».

Узнали у них, насколько выросла футбольная аудитория во время ЧМ и как за небольшие деньги получить рекламу у болельщиков. А еще послушали классную историю про то, как человек поставил на коэффициент 250 и выиграл.

Держите самое яркое из нового выпуска.

Насколько выросла футбольная аудитория во время ЧМ?

Алина Якиревич: «У нас в полтора раза выросло количество активных клиентов, уникальных со ставкой. По сравнению со временем до чемпионата мира, когда тоже шло много интересных футбольных событий – Лига чемпионов, Лига Европы, ФОНБЕТ Кубок России – мы считает это хорошим результатом».

У футбольных блогеров чуть другая история – там больше выросли не просмотры, а переходы по ссылкам.

Яна Лукомская: «Если говорить по просмотрам, то буста нет. Но по конверсиям – это интерес зрителей к нашим акциям, которые мы промим у блогеров и в разных медиаканалах – переходов стало больше в 3 раза.

Про акции, которые мы запустили. В «Турнирной таблице» можно было выиграть до 100 миллионов [рублей], в «Лампе удачи» – до миллиона каждый день. Это очень нравится аудитории и они переходят».

Самый мощный коэффициент, который сыграл на ЧМ-2022

Якиревич: «На удивление, много клиентов ставило на победу Японии в матче с Германией. Видимо, после победы Саудовской Аравией [над Аргентиной] они поверили в чудо и решили на Японию загрузить. Очень много ставок, где коэффициент от 70 до 100.

Но самое впечатляющее – когда клиент поставил точный счет [матча] Англия – Иран за полтора часа до начала. Поставил [на 6:2] несколько небольших ставок по 500 рублей – коэффициент 250, выиграл с нескольких ставок практически 250 тысяч рублей».

Переходим к Медиалиге: как она мешает «Амкалу» и 2Drots?

Якиревич: «Я считаю, что две топ-команды отдали свою [аудиторию] Медиалиге. Раньше было, условно, 100 человек, кто интересовался медиафутболом. Из них половина следила за «Амкалом», половина за 2Drots, часть за [обоими].

Сейчас этих человек 110 – на мой взгляд, суммарный рост аудитории 10%. Просто это сильнее перераспределилось. У 2Drots и «Амкала» упали охваты, а у Медиалиги выросли. Топ-команды отдали свою аудиторию Медиалиге и другим командам.

Смотря назад, считаю, что надо было нам, во-первых, не отпускать «Амкал» (раньше «Фонбет» тоже его спонсировал – Sports.ru). А во-вторых, «Амкалу» и 2Drots запретить в Медиалиге участвовать и сделать что-то свое. Понимая, что это будет лига, которую полностью поддерживает «Фонбет», может быть, даже туда особо никого не пускать».

«Маркетинг по любви». Зачем «Фонбет» помогает фанатам 2Drots?

Лукомская: «Мы делаем прикольный совместный мерч: флаги, баннеры, там интегрирован «Фонбет». На последнем матче с «Амкалом» разложили на все поле баннер – он попал во все трансляции, видео. Большой баннер был, где чувачок из ультрас и игрок 2Drots – тоже все с «Фонбетом». Очень эффектно смотрелось».

Якиревич: «Мы делаем маркетинг. Нам важно работать с молодежью, вовлекаться, дешево получить хороший охват – это как раз дают ультрас. Назвала бы это маркетингом по любви. Мы познакомились с ультрас, их там несколько тысяч человек, они ходят на все матчи.

Фото – из телеграм-канала 2D ULTRAS.

Мы им даем три копейки, чтобы они распечатали какие-то свои мемы, которые выкладывают на стадионе. И они туда всегда добавляют «Фонбет». У нас отношения не контрактные с ними. Мы им просто даем денег на их развлечения и фан-активности. Но когда они снимают сторис, всегда свой шарфик с логотипом «Фонбет» [поместят] в кадр.

Из-за того, что у нас построились с фан-сообществом теплые, дружеские отношения, они очень любят «Фонбет». Везде где можно лишний раз покажут его в кадре, добавят в баннер. А нам это стоит не таких больших денег, как компании. С точки зрения трат и эффективности – это прекрасно».

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