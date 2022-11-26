Успешное шоу на YouTube, игры про футбол и спонсорство – Алина Якиревич и Яна Лукомская в «Подкасте Сирена»

«Подкаст Сирена» продолжает изучать рекламный рынок в России. В новом выпуске мы поговорили с Алиной Якиревич и Яной Лукомской из букмекерской компании «Фонбет».

Узнали у них, как запустить успешное шоу на YouTube, как за небольшие деньги получить рекламу у футбольных болельщиков, как проникнуть со своим брендом на территорию конкурентов. А еще послушали классную историю про то, как человек с 500 рублей выиграл 250 тысяч.

Слушайте на всех удобных платформах

– Apple Podcasts – Яндекс Музыка – Google Podcasts – Podcast.ru

Таймкоды:

0:00 Гостьи выпуска – Алина Якиревич и Яна Лукомская

0:35 За кого на чемпионате мира по футболу болеют Алина и Яна?

1:40 Вы же зарабатываете, когда фавориты проигрывают?

4:18 VIP-зона для просмотра футбола, видео на ТВ и спецпроекты. «Фонбет» к ЧМ сделал много разной рекламы. Гостьи делятся главными проектами

8:38 ЧМ без сборной России интересен ли российскому пользователю?

10:35 Как изменились охваты футбольных блогеров во время чемпионата мира?

14:45 Как Василий Уткин появился в приложении «Фонбета»?

15:00 История про то, как с 500 рублей получить 250 тысяч одной ставкой

17:06 История YouTube-шоу «Это футбол, брат». Как оно появилось и не было ли страшно запускать шоу в 2022-м году?

22:00 Медиафутболу получается конкурировать с ЧМ за интерес аудитории? Или все смотрят мировой турнир?

25:32 «Имею право высказаться». Алина Якиревич о работе с болельщиками медиафутбольных команд

28:10 Что «Фонбет» мог сделать по-другому в работе с медиаклубами?

29:33 Что «Фонбет» сделали вместе со Sports.ru к ЧМ. Обсуждаем игры про футбол

31:45 В 2023-м нет чемпионатов мира и Европы. Что будут делать букмекеры? Киберспорт, медиафутбол?

35:40 Как «Фонбет» интегрировался в проект Winline?

37:00 «Те, кто раньше нам говорил «фу, букмекеры», сейчас мечтают с нами поработать» Как изменилась работа в «Фонбет»?

38:10 Блиц-вопрос! Как одновременно смотреть футбол и работать?

Не забудьте поставить оценку нашему подкасту!