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ЧМ в Катаре изнутри: соккер vs футбол, газировка с Месси в музее, величие Мбаппе

ЧМ-2022 ЧМ-2022
Футбол Футбол

Ого, закончился второй тур группового этапа. А значит мы готовы рассказать о том, чем он запомнился, в рамках второго эпизода подкаста «Здесь был Вася». Ярослав Сусов, который все так же находится в Катаре, расскажет о том, как стал очевидцем игры уже великого Мбаппе, поделится сюжетами игры между Испанией и Германией и передаст атмосферу после победы Аргентины. А еще мы расскажем о спорте в Катаре, поговорим о фантомном голе Роналду и построим ожидания на следующие матчи! 

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Таймкоды:

00:00 Второй тур группового этапа! Поехали! 

01:36 Франция – Дания! Грамотный Гризманн и Мбаппе в стиле кенгуру

03:49 Испания – Германия! Ажиотаж прессы, класс игроков и драматичесие сюжеты

07:13 США – Англия! Соперничество «футбола» и «соккера» на фоне не самого зрелищного матча 

09:18 Мексика – Аргентина! Молитвы аргентинцев, Месси-спаситель и национальное счастье 

11:50 Атмосфера без конфликтов и безопасность Катара 

14:07 За пределами футбольного поля. Хулиганы-американцы обижают англичан словом на букву «с» 

16:11 Как тренер Канады смог замотивировать сразу две сборные

18:50 Музей спорта Катара: загадочная нумерация этажей, интригующий нейминг и очень мало Катара

21:50 Экспозиция «ПСЖ»: VR, зал Месси и баночка Pepsi

23:53 Большой мультикультурный зал про, кажется, всех знаменитых мировых спортсменов. Красиво! 

25:32 Большие новости! Фантомный гол Роналду и странное поведение Федерации футбола Португалии 

28:15 Что мы будем смотреть в первую очередь в третьем туре?

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