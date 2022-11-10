ЧМ в Катаре изнутри: соккер vs футбол, газировка с Месси в музее, величие Мбаппе

Ого, закончился второй тур группового этапа. А значит мы готовы рассказать о том, чем он запомнился, в рамках второго эпизода подкаста «Здесь был Вася». Ярослав Сусов, который все так же находится в Катаре, расскажет о том, как стал очевидцем игры уже великого Мбаппе, поделится сюжетами игры между Испанией и Германией и передаст атмосферу после победы Аргентины. А еще мы расскажем о спорте в Катаре, поговорим о фантомном голе Роналду и построим ожидания на следующие матчи!

Слушайте на всех удобных платформах – Apple Podcasts – Яндекс.Музыка – Podcast.ru

Таймкоды:

00:00 Второй тур группового этапа! Поехали!

01:36 Франция – Дания! Грамотный Гризманн и Мбаппе в стиле кенгуру

03:49 Испания – Германия! Ажиотаж прессы, класс игроков и драматичесие сюжеты

07:13 США – Англия! Соперничество «футбола» и «соккера» на фоне не самого зрелищного матча

09:18 Мексика – Аргентина! Молитвы аргентинцев, Месси-спаситель и национальное счастье

11:50 Атмосфера без конфликтов и безопасность Катара

14:07 За пределами футбольного поля. Хулиганы-американцы обижают англичан словом на букву «с»

16:11 Как тренер Канады смог замотивировать сразу две сборные

18:50 Музей спорта Катара: загадочная нумерация этажей, интригующий нейминг и очень мало Катара

21:50 Экспозиция «ПСЖ»: VR, зал Месси и баночка Pepsi

23:53 Большой мультикультурный зал про, кажется, всех знаменитых мировых спортсменов. Красиво!

25:32 Большие новости! Фантомный гол Роналду и странное поведение Федерации футбола Португалии

28:15 Что мы будем смотреть в первую очередь в третьем туре?