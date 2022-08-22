«Фонбет» – про работу Овечкина в call-центре, беттинг и титульное спонсорство КХЛ

«Фонбет» стал титульным спонсором КХЛ. И букмекеров в российском спорте становится все больше. О спонсорстве и беттинге вообще мы поговорили с Алиной Якиревич, директором по маркетингу в БК «Фонбет»
В выпуске поговорили про маркетинг, работу с Овечкиным, ставки и киберспорте.
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0:00 Наш гость – Алина Якиревич, директор по маркетингу в БК «Фонбет»
0:23 На чем зарабатывает букмекер?
2:14 Чем отличается современный букмекер от букмекера 20 лет назад?
4:11 На что люди ставят? Неожиданное появление настольного тенниса в подкасте
5:50 Средняя ставка на спорт – это сколько рублей?
6:40 «Часть терминов, которыми пользуются другие букмекеры, придумал «Фонбет». Обсудили терминологию ставок
8:43 Как формируются коэффициенты?
10:50 Вижу на улице клубы с надписью «Фонбет». Что это такое?
13:49 Как «Фонбет» выбирает, где рекламироваться?
17:00 Алина рассказала о спонсорстве КХЛ и новом подходе в работе с клубами
20:15 Овечкин – амбассадор «Фонбета». Как с ним работается?
22:30 Как Овечкин работал в call-центре
24:33 Каким должен быть блогер, чтобы «Фонбет» купил у него рекламу?
27:18 Как букмекеры относятся к медиафутболу?
29:43 Что после футбола. Куда еще пойдут букмекеры?
31:15 Алина – дотер. Обсудили игры и киберспорт
32:40 Почему OG – любимая команда Алины?
33:14 Хочу работать в «Фонбет». Кого ищут?
35:18 Зачем «Фонбет» делает спецпроекты?
40:05 Из чего состоит средний рабочий день директора по маркетингу в «Фонбет»?
43:34 Самое ценное качество маркетолога?
49:14 Блиц!
53:06 Розыгрыш шайбы с автографом Александра Овечкина
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