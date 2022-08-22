«Фонбет» – про работу Овечкина в call-центре, беттинг и титульное спонсорство КХЛ

«Фонбет» стал титульным спонсором КХЛ. И букмекеров в российском спорте становится все больше. О спонсорстве и беттинге вообще мы поговорили с Алиной Якиревич, директором по маркетингу в БК «Фонбет»

В выпуске поговорили про маркетинг, работу с Овечкиным, ставки и киберспорте.

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0:00 Наш гость – Алина Якиревич, директор по маркетингу в БК «Фонбет»

0:23 На чем зарабатывает букмекер?

2:14 Чем отличается современный букмекер от букмекера 20 лет назад?

4:11 На что люди ставят? Неожиданное появление настольного тенниса в подкасте

5:50 Средняя ставка на спорт – это сколько рублей?

6:40 «Часть терминов, которыми пользуются другие букмекеры, придумал «Фонбет». Обсудили терминологию ставок

8:43 Как формируются коэффициенты?

10:50 Вижу на улице клубы с надписью «Фонбет». Что это такое?

13:49 Как «Фонбет» выбирает, где рекламироваться?

17:00 Алина рассказала о спонсорстве КХЛ и новом подходе в работе с клубами

20:15 Овечкин – амбассадор «Фонбета». Как с ним работается?

22:30 Как Овечкин работал в call-центре

24:33 Каким должен быть блогер, чтобы «Фонбет» купил у него рекламу?

27:18 Как букмекеры относятся к медиафутболу?

29:43 Что после футбола. Куда еще пойдут букмекеры?

31:15 Алина – дотер. Обсудили игры и киберспорт

32:40 Почему OG – любимая команда Алины?

33:14 Хочу работать в «Фонбет». Кого ищут?

35:18 Зачем «Фонбет» делает спецпроекты?

40:05 Из чего состоит средний рабочий день директора по маркетингу в «Фонбет»?

43:34 Самое ценное качество маркетолога?

49:14 Блиц!

53:06 Розыгрыш шайбы с автографом Александра Овечкина

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