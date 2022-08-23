«Фонбет» – про букмеркерский бизнес и работу Овечкина в call-центре

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На днях РФС официально объявил: новый Кубок России покажет «Матч ТВ», а титульным спонсором станет букмекер «Фонбет». Сумму сделки оценивают примерно в 2,4 млрд рублей.

Хотели в деталях узнать, откуда у букмекеров столько вариантов на рынке и как они этого добиваются? Тогда вам поможет подкаст «Сирена» и его новый спикер, директор по маркетингу «Фонбет» Алина Якиревич.

Ниже – самые интересные детали ее рассказа.

На чем строится букмекерский бизнес?

«Букмекеры зарабатывают на марже. В каждый коэффициент, который мы предлагаем, она заложена. Возьму пример с монеткой. Мы решили поспорить, что выпадет: орел или решка. Подкидываем монетку: вероятность, что кто-то из нас выиграет – 50% на 50 (или 1 к 2).

Когда есть букмекер, выплата идет, условно, 1 к 1,9 или к 1,85. И вот эти 5-7% – букмекерская маржа. Я это объясняю людям, когда они думают, что мы против конкретных игроков [настроены]. Это абсолютно не так: мы на большом потоке ставок получаем свою маржу, потому что коэффициент, который мы даем, уже скорректирован».

Чем современный букмекер отличается от игровых автоматов?

«Всем. Государство очень серьезно и даже жестко, в хорошем смысле, лицензирует букмекеров. Каждый игрок проходит идентификацию по паспортным данным, то есть у нас точно не может играть несовершеннолетний.

Есть банковская гарантия большая, лицензия. Гарантия обещает, что мы сможем выплатить все выигрыши, не исчезнем завтра. У нас есть юридический адрес, прозрачная отчетность – мы абсолютно чистый и легальный бизнес, который платит огромные отчисления на поддержку спорта. Государство сделало все, чтобы то как мы работаем максимально защищало потребителя и ограждало несовершеннолетних от ставок.

И, когда мне стримеры некоторые, блогеры приводят в пример нелегальные букмекерские компании и казино, которые они рекламируют, я говорю: «Между нами очень большая разница, примерно 15 лет уголовной ответственности».

На что ставят люди?

«Пару лет назад были разрешены неспортивные события – это вызывало большой интерес. Все удивлялись. У нас можно было ставить на Нобелевскую премию, на шоу «Голос», исход президентских выборов. Кто-то у нас ставил и на конец света по календарю майя в 2012 году. И все шутили [тогда]: как люди планируют после этого забирать выигрыш? Сейчас это запрещено, но тогда какие-то социальные события привлекали новую аудиторию.

Всегда в топе ставок футбол и хоккей. В последние годы много ставят на единоборства и киберспорт. Даже в «Фонбет», где мы не делаем фокус на рекламу киберспорта. В дни, когда проходят Мажоры по CS:GO или Dota 2, люди много ставят – в топ-10 [по объему ставок] залетают даже когда идет Лига чемпионов, РПЛ.

Это (киберспорт) вижу как тренд, но в целом футбол, хоккей, теннис. Большую популярность приобретает настольный теннис – это событие, на которое ставят те, кто хочет быстрый расчет.

Средняя ставка у нас где-то 550-600 рублей. На теннис она чуть выше, а на киберспорт – ниже, думаю, из-за возраста [игроков]. Теннис же как будто больше элитарный вид спорта. 85% ставок делают в лайве».

Как формируются коэффициенты?

«Это очень большая математическая модель с огромным количеством вводных: статистика за прошлые сезоны и игры, составы команд, удаления. На нее (модель), кроме сухих фактов статистики, влияют еще две вещи.

Первое это поток ставок. Классический пример: если играют «Реал» и «Ливерпуль», коэффициенты в Испании и Англии будут чуть отличаться. Потому что испанцы больше ставят на «Реал», а англичане – на «Ливерпуль». Хотя шансы команд не меняются, но у нас в двух странах будут разные коэффициенты. Это зависит от объема ставок: когда больше «грузят» на одну сторону, нам приходиться понижать коэффициент на нее, хотя вероятность не меняется.

И еще влияет экспертиза наших букмекеров. У нас около 300 трейдеров, есть главные букмекеры, их шесть человек, они в компании много лет работают. Есть коэффициент, который сделала машина, но они могут его поменять. У них есть какое-то мнение и опыт. Финальное слово за букмекерами, а не машиной. «Фонбет» – это пари игрока и букмекера».

А еще «Фонбет» обожает Овечкина – он даже работал в call-центре, где лично общался с клиентами

«Наш первый большой амбассадор это Александр Овечкин. Мы, когда его видим [в Москве], пытаемся, сделать конструктор из всего. Например, он записал на студии фразы на все случаи жизни: «Бонус 10 тысяч рублей от Овечкина, бонус 20 тысяч, сто тысяч, пять тысяч тенге, 10 тысяч белорусских рублей...» Чтобы потом мы из этого смогли сконструировать любой ролик, пока его нет.

Планируем пресс-конференцию [с Овечкиным] до конца лета. Мы уже стали спонсором киберспортивного OviCup (турнир по NHL 22, на котором сыграл и сам Александр – Sports.ru). Есть детский хоккейный турнир OviCup, и Саше пришла идея сделать то же самое в киберспорте. И мы, конечно же, с радостью ее поддержали.

Недавно делали благотворительный матч с паралимпийцами. Тоже Овечкин с радостью поучаствовал. Он мегаклевый, во всех активностях всегда участвует. Мы поняли одну штуку: если ему что-то нравится, он включается на все 100% и Александр в этом [настоящий] – харизматичный, веселый активный – и проект получается клевый. Если ему что-то не нравится, выходит, скорее всего, не очень хороший результат. И мы быстро поняли: нужно просто с ним советоваться, согласовывать, спрашивать.

Например, делали с ним недавно такую штуку. У нас есть клиенты, они регистрируются и часть из них не делает депозит. И есть call-центр, который их обзванивает. Звонят девочки и говорят: «Добрый день, вы у нас зарегистрированы, не сделали депозит, для вас бонус». И мы подумали: а что, если им позвонит Овечкин.

У нас есть корпоративный WhatsApp и мы писали клиентам, что наберем им по видео, хотим преложить бонус. Не предупреждали, что будет Овечкин. Оборудовали под него рабочее место оператора и он им лично звонил по видео. Мы хотели оригинальную, настоящую реакцию [от клиентов], поэтому Овечкин делал это сам.

Мы ему написали скрипт, по которому нужно идти, но он очень быстро от него отошел и стал свое рассказывать клиентам. Овечкин в видео спрашивал: «Гипотетически, тебе предложат встречу со мной или 250 тысяч рублей, [что выберешь?]». И он слушал ответы. Одна девушка сказала: «Я, наверное, деньги выберу, потому что мне парень не разрешит». И тут парень в кадр влезает.

Не все его узнали. Многие говорили: «Это какой-то хоккеист». Кто-то матом ругался: «***** (ничего) себе». Овечкин в этом был очень настоящий и веселый – какой он, наверное, и есть. Хотим из этого смонтировать видео и даже автодозвон сделать голосом Овечкина».

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Григорий Соколов, Александр Вильф