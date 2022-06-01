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«Макларен» больше не рад Риккардо: намеки на разрыв все сильнее, а скорости вообще нет. Но кем менять одного из ярчайших пилотов «Ф-1»?

Патрисио О'Уорд
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Макларен Макларен
Зак Браун Зак Браун
Формула-1
Авто Авто

Несмотря на победу на Гран-при Италии в прошлом году, Даниэль Риккардо в «Макларене» так и не освоился: по-прежнему заметно уступает напарнику Ландо Норрису, а способ стать быстрее так и не нашел.

В последние дни все чаще возникают предположения, что нынешний сезон станет для австралийского гонщика последним в команде из Уокинга.

Дмитрий Федотов в подкасте «Турбораздув» рассуждает о том, кто способен заменить Риккардо в «Макларене» и почему победитель 8 Гран-при до сих пор не может реализовать свой потенциал.

Таймкоды:

00:00 Прозрачный намек для Риккардо

02:40 Торговля за новое соглашение?

07:02 Почему американские гонщики будут плохой заменой

13:06 А что насчет Алонсо или Феттеля?

14:59 Что мешает Риккардо поехать быстрее?

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