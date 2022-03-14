«Ф-1» перед стартом сезона: «Мерседес» подозрительно медленный, «Феррари» удивила скоростью, у «Ред Булл» все по плану

Впечатления от тестов – в «Турбораздуве».

За неделю до старта 73-го чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» в Бахрейне завершились заключительные трехдневные тесты.

Редактор Sports.ru Дмитрий Федотов в подкасте «Турбораздув» поделился впечатлением от испытаний и попытался определить расстановку сил: какая из команд выглядела хуже всех, кто порадовал скоростью и почему не стоит считать «Феррари» безусловным фаворитом.

Таймкоды

00:00 – Приветствие 00:21 – Первая гонка – 20 марта 01:31 – Главный итог тестов 03:50 – В кого не верю: «Уильямс», «Хаас», «Альфа Ромео», «Альпин» 10:56 – Вопросы по форме: «Альфа Таури», «Астон Мартин», «Макларен» 16:49 – Предполагаемые топы: «Феррари», «Ред Булл», «Мерседес» 26:23 – Галопирование – фактор, который может повлиять на расстановку сил 34:40 – Завершение