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Непобедимая сборная по регби, хака, Семин и первое золото зимних Игр. Говорим о спорте в Новой Зеландии

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Властелин колец (кинотрилогия)
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Ярослав Сусов и Максим Матиенко – в Новой Зеландии с финальным выпуском третьего сезона «Здесь был Вася».

Вспоминаем «Властелин колец» и Юрия Палыча Семина, танцуем хаку и читаем поговорки маори, а еще изучаем секреты успеха сборной Новой Зеландии по регби и фристайлу и подводим итоги Олимпиады с Павлом Копачевым.

Вот история про регби – оказывается, там не все так однозначно: «Регби смотрит большинство людей в стране. Когда приезжал в Новую Зеландию, думал, что регби тут – религия, люди только об этом и говорят. Конечно, здесь следят, но не так.

Скорее как чемпионат России по футболу:

– «Спартак» вчера выиграл.

– О, классно.

За регбийными клубами смотрят, но стадионы не полные. А вот сборная – другое дело. Даже если просто товарищеский матч, у всех все забито в календаре. Даже не говорю про дерби с Австралией. Каждый год проходит мини-турнир против Австралии до трех побед. Это обсуждают все! Я правда так и не понял все прелести регби. Честно пытался соответствовать, но остался с футболом. Потому что играть в регби сложно и травмоопасно. Хотя в большинстве деревень есть поля для регби. Даже если глушь на 40 человек. Особенно регби подходит островитянам. В молодости, пока еще не набрали жир, они и быстрые, и мощные».

И немного про снег – да, он там тоже есть: «Если говорить про зимние виды, то могу сказать, что в центре северного острова есть горы. Те самые, в которые хоббит ходил выбрасывать кольцо во «Властелине колец». Зимой там лежит снег, как во всех уважающих себя горах. На южном острове получше, там Южный Альпы. Правда, туда ехать 5 часов в один конец. В августе там даже проходили этапы кубка мира по сноуборду. Летом (в южном полушарии лето – в декабре и январе) там соревнования по маунтинбайку.

Здесь нет беговых лыж, люди совсем ничего не понимают, когда рассказываешь им про биатлон. Хотя фигурное катание знают и понимают».

Больше историй про новозеландский менталитет, фристайл и вино – в подкасте:

00:00 Летим в Новую Зеландию! Фрукты и птички киви, «Ох, уж детки!» и удивительные пейзажи

04:01 Как Новая Зеландия стала съемочной площадкой «Властелина колец»? Бесплатный эль, рукотворные деревья и федеральные экономические программы

08:17 Что общего у Новой Зеландии с мультфильмом «Моана»?

10:56 Танец Хака – синоним новозеландской культуры. Что это такое и зачем нужно? 

12:06 Регби – главный спорт Новой Зеландии. На его основе пишут книги по менеджменту  

15:12 Пословицы и поговорки маори

16:39 All Blacks – прозвище сборной по регби. Почему? 

17:48 Футбольную сборную Новой Зеландии тренировал Юрий Семин. Как так получилось и почему не остался? 

19:34 Новозеландское вино появилось чудом!

20:41 Первое золото зимних Олимпийский играх. История победительницы и удивительная история ее родителей

24:34 Новозеландские спортсмены известны не только спортом. Например, один из них – топовый бизнесмен, компанию оценивают в 1,4 млрд долларов

27:22 В гостях Игорь Зеленицын, бывший главред «Евроспорта», уехавший в Новую Зеландию

30:38 Как в Новой Зеландии с зимним спортом? 

34:23 Менталитет новозеландцев. Чем они отличаются от русских? 

38:01 Регби – культура маори или всех новозеландцев?

41:52 Австралия – старший брат Новой Зеландии. Как они относятся друг к другу? 

44:32 Игорь, пока! А мы продолжаем говорить о традиционных видах спорта в Новой Зеландии. Например, про нетбол – баскетбол для девочек

47:55 Подводим итоги Олимпиады-2022 с Пашей Копачевым

53:52 Пока!

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Другие выпуски подкаста «Здесь был Вася»:

Почему Норвегия так сверкает на зимних Играх? Ищем секреты

Зубры, взлет лыжного фристайла, развал БАТЭ и золотой 1982-й: говорим про Беларусь

Почему канадцы доминируют в хоккее? А еще лакроссе, керлинге и канадском футболе?

Почему фанаты Ханю возят Винни-Пухов по всему миру, но боятся числа «4»? Говорим о Японии

Почему Пекин (а не Бейджин), боевые искусства в шаолиньских монастырях, ковидная паранойя: обсуждаем Китай и Олимпиаду

 

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