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Зубры, взлет лыжного фристайла, развал БАТЭ и золотой 1982-й: говорим про Беларусь

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Ярослав Сусов и Максим Матиенко – в Беларуси. Почему эта страна – центр мировой лыжной акробатики? Как Александр Глеб и Дарья Домрачева стали частью местной поп-культуры? И почему политика так сильно влияет на спорт в Беларуси?

Оказывается, влияние политики на спорт в Беларуси очень сильное. Часть спортсменов увольняли из сборной за политическую позицию, поэтому почти все предпочитают молчать – и получают негатив от болельщиков. Об этом рассказал автор ютубе-канала «ЧестнОК» Ярослав Писаренко: 

«Когда в Беларуси началась дичь и жесть в конце лета 2020 года, политика резонировала во всех слоях общества. Говорили банкиры, инженеры, врачи, студенты и спортсмены тоже. Часто популярным спортсменам писали в комментариях, просили поддержать белорусов и высказать позицию. От них как влиятельных людей ждали обычной поддержки. Просто чтобы все четко и открыто заговорили о проблемах в стране.

Почти сразу появилось письмо спортсменов за новые выборы, с просьбой отпустить политзаключенных и остановить насилие. Его начали массово начали подписывать спортсмены, но у власти нашлись контраргументы. Где-то запугивали, кого-то просили забрать подпись обратно, к легкоатлету Андрею Кравченко приезжали на дачу с непонятными угрозами. Большинство спортсменов решило молчать. И это в какой-то момент начало раздражать людей. Вижу по комментариям к роликам, что люди в сильной апатии, спорт их не интересует, а главная претензия: «Почему я должен поддерживать человека, который в самый критический момент не поддержал меня и белорусских людей?»

Не могу сказать, что многие поддерживают действующий режим. В основном, это бывшие спортсмены, чиновники и функционеры. Они говорят, что все хорошо, а все остальные – молчат или становятся активистами за новые выборы и все такое».

Больше историй про спорт и политику в Беларуси, Дарью Домрачеву и Александра Глеб и много-много про лыжный фристайл: (в Беларуси от Ярослава Писаренко и в России от Влада Воронина):

00:00 Сегодня – Беларусь! Летим! Здесь много хорошего: шапка за миллион, вкусная еда, нейминг гостиниц и замечательный Брест

04:38 Беловежская пуща, зубры и самый большой самосвал

05:55 Александр Глеб – суперлегенда белорусского футбола из «Барселоны» и «Арсенала» 

08:06 Судьба Дарьи Домрачевой: Минск-Нягань-Минск, мировой успех и Бьорндален 

11:21 Как политическая обстановка бьет по спорту в Беларуси. В том числе на лыжном фристайле. Беларусь – его мировой центр.

13:00 «Теперь Беларусь и Белоруссия сравнялись по количеству медалей». Что?

14:50 В гостях Ярослав Писаренко, автор ютуб-канала «ЧестнОК» о белорусском спорте. Как связаны спорт и политика в Беларуси? 

20:15 Фристайлистка Александра Романовская, возможно, больше всех пострадала от политика. Могла поехать на Олимпиаду и взять медали, но была уволена из-за политики и травмы

22:37 Почему Беларусь – центр мирового лыжного фристайла? 

25:29 Как и почему закончилась гегемония БАТЭ в футболе? 

30:22 Самое яркое в белорусском спорте: Марадонна в Бресте, чемпионство минского «Динамо»-1982 и снова фристайл 

33:09 Разбираемся, что такое и зачем вообще нужен лыжный фристайл. В гостях главный редактор Sports.ru Владислав Воронин

34:56 Почему фристайл нужно смотреть? 

37:22 А как определяют победителей? 

38:30 Как горные лыжи закрепились в Восточной Европе?

40:20 Гоголевская история о том, как Александр Понгельский создал школу лыжной акробатики в Ярославле

46:30 Понгельский – топ. Но Влад мечтает о большем профессионализме во всех видах российского спорта.

48:49 Пока!

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