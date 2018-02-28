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    baltika
    Блог Панч к пикче

    Я Звёзды разведу руками

    Теги Калгари Крис Стюарт Даллас НХЛ

    Привет) Иногда на хоккейнх ветках проскакивают крутые шутки. Так почему бы не направить креатив к нужное русло и не пошутить на заданные цели? Идею с панчами, которые вы будете оставлять в комментариях, я подсмотрел во "вДуде", однако специальных призов у меня нет.

    Самый заплюсованный или особо понравившийся мне коммент "уйдет" в заголовок поста (сейчас, как видите там просто "№1" указано .

    Понимаю, что тут могут родиться эпичные споры и тухлый юмор. Оговорюсь сразу -  оскорбления, озабоченность, всякая политота  будет наказуема. Давайте будем интересные вещи делать, а не заниматься фигней.

     

    пикча 

     

    Итак, это пилотная серия, посмотрим понравится ли вам такая забава и к чему это приведет )

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