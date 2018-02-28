Я Звёзды разведу руками

Привет) Иногда на хоккейнх ветках проскакивают крутые шутки. Так почему бы не направить креатив к нужное русло и не пошутить на заданные цели? Идею с панчами, которые вы будете оставлять в комментариях, я подсмотрел во "вДуде", однако специальных призов у меня нет.

Самый заплюсованный или особо понравившийся мне коммент "уйдет" в заголовок поста (сейчас, как видите там просто "№1" указано .

Понимаю, что тут могут родиться эпичные споры и тухлый юмор. Оговорюсь сразу - оскорбления, озабоченность, всякая политота будет наказуема. Давайте будем интересные вещи делать, а не заниматься фигней.

Итак, это пилотная серия, посмотрим понравится ли вам такая забава и к чему это приведет )