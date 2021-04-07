Дубль Мазбаева на выезде, победный Жумаскалиева дома. В 2003-м наш клуб впервые прошел в следующий раунд еврокубка

Поляки добирались в Костанай из Москвы на автобусе.

Участие «Астаны» в группе Лиги чемпионов – наивысшая точка в успехе казахстанских клубов. С этого момента выход в следующий раунд еврокубков стал восприниматься как должное – теперь болельщики не прощают командам ошибок на ранних стадиях квалификации.

Впервые же казахстанский клуб прошел в следующий раунд еврокубков 18 лет назад – отличился «Тобол».

2003 год для костанайцев был удачным – финал Кубка Казахстана, второе место в чемпионате. Завоеванная в прошлом сезоне бронза предоставила возможность впервые попробовать силы в первом раунде Кубка Интертото. Это третий по значимости, и ныне исчезнувший европейский кубок под эгидой УЕФА, чем-то напоминающий введенную в этом году Лиги конференций.

По результатам жеребьевки в соперники «Тоболу» достался чемпион Польши-1999/00 – варшавская «Полония».

Костанайцы, ведомые знаковым для нашего чемпионата Владимиром Мухановым выглядели мощно: экс-игрок сборной России и московского «Локомотива» Алексей Косолапов, молодой Нурбол Жумаскалиев, легенда новороссийского «Черноморца» Андрей Шкурин и опытные Нуркен Мазбаев, Константин Котов, Валерий Шантолосов.

Опыт и принес первую победу в Европе – гол Шкурина и дубль Мазбаева повергли в шок поляков. Один из голов Нуркен забил практически с середины поля – голкипер поляков далеко вышел из ворот, чем не преминул воспользоваться форвард костанайцев. Замененного в конце матча Мазбаева поляки проводили аплодисментами.

«Полония» – «Тобол» 0:3

Голы: Мазбаев, 23 (0:1), Шкурин, 51 (0:2), Мазбаев, 72 (0:3)

«Тобол»: Шанталосов, Бадло (Масленов, 87), Лотов, Шкурин, Андреев, Головань (Капутин, 89), Котов, Косолапов, Жумаскалиев, Муканов, Мазбаев (Гаркуша, 82)

22.06.2003. Варшава. Стадион «Полония». 600 зрителей

После матча Муханов был сдержан:

– Моя команда все время контролировала игру. Было создано много голевых ситуаций, из которых было реализовано три. Играли в целом без ошибок. Через неделю уже мы будем фаворитами, но в то же время я понимаю, что в ответном матче «Полония» будет выступать в другом составе, и борьба будет нелегкой.

В следующем матче поляки провели шесть замен, рассчитывая переломить ход ответной встречи, однако голы Данияра Муканова и Нурбола Жумаскалиева оформили первый выход казахстанского клуба в следующий раунд еврокубков.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Полонии» Кшиштоф Хробак сетовал на плохую работу российских арбитров:

– Уже после первого матча было практически ясно, кто из этой пары пройдет в следующий раунд. К сожалению, сегодня не на высоте оказалась судейская бригада. Оба гола в наши ворота были забиты из положения вне игры. Но тем не менее «Тобол» по итогам двух матчей был однозначно сильнее.

Владимир Муханов остался доволен игрой своей команды:

– Мы ожидали, что к нам приедет совершенно другая команда, чем в первом матче. Более злая, более амбициозная. Поэтому к подготовке к игре отнеслись со всей серьезностью. Мне понравилось содержание игры.

Интересно, что поляки решили сэкономить на дороге и проехали 2000 километров от Москвы до Костаная на автобусе, что существенно сказалось на физическом состоянии футболистов.

«Тобол» – «Полония» 2:1

Голы: Яросевич, 21 (0:1), Муканов, 74 (1:1), Жумаскалиев, 90+3 (2:1)

«Тобол»: Шанталосов, Шкурин, Бадло, Лотов, Андреев, Головань, Котов (Гаркуша, 81), Косолапов, Муканов, Жумаскалиев, Мазбаев

Удаление: Головань, 83 мин.

Стадион «Центральный». 6 500 зрителей

Дальше были две победы над крепким бельгийским «Сент-Трюйденом» – 2:0 в гостях и 1:0 дома. В итоге разница мячей после четырех игр костанайцев стала просто неприличной – 8:1 в пользу «Тобола». Неплохой результат для дебютанта.

Наша история – фоторепортаж матча с Сент-Трюйденом (2:0) В 2003 году костанайцы впервые приняли участие в еврокубках. Преодолев польскую Полонию, желто-зеленым предстояло двухматчевое противостояние с бельгийцами. pic.twitter.com/nQUuhGnxH7 — ФК «Тобол» (@fctobol) 2 мая 2020 г.

Но на пути у костанайцев встал австрийский «Пашинг» – будущий финалист турнира. Поражение 4:0 по сумме двух матчей, и «Тобол» завершил выступление, получив первый еврокубковый опыт. Впрочем, спустя 4 года костанайцы отпраздновали триумф, став единственными в СНГ победителями Кубка Интертото. С 2009 года этот своеобразный турнир решили не проводить.