«Пять девочек бежали на мальчика с мячом и начинали громко визжать». Вспоминаем дворы нашего детства

Авторы Sports.ru ностальгируют.

Футбол до поздней ночи, первая форма с рынка, обидные прозвища и «самый толстый на воротах». Каждый из нас в детстве часами гонял мяч или шайбу в небольшой коробке во дворе возле дома, а когда родители звали домой, просил еще «хотя бы полчасика». Авторы Sports.ru при поддержке девелоперской компании ПИК вспоминают моменты самого беззаботного периода жизни. Моменты, которые они никогда не забудут.

Кирилл Воробьев, Head of Instagram

Я рос в элитном микрорайоне, который состоял из девяти-, семи-, пяти- и трехэтажных домиков, и очень завидовал мальцам из 16-этажных чудовищ через дорогу: в их дворах были хоккейные коробки с кольцами и воротами, а еще – железные клетки, в которых тоже можно было гонять мяч. Зимой на них никто не играл, весной они пачкали джерси юных Бекхэмов и Роналдиньо, потому что в марте их традиционно перекрашивали в какой-нибудь новый кислотный цвет, в знойные месяцы лета краска таяла и тоже измазывала нерях, впечатывавшихся в железки, а осенью все в листве и лужах – не поиграешь. Тем не менее, я им завидовал, потому что у них были настоящие футбольные поля во дворе, а мне родители запрещали переходить дорогу без взрослых, и выйти на любой из «Эстадио де ла Двор» под шум отбойных молотков мне было не суждено.

Мы, бедняги из элитного микрорайона, мучались, играя в футбол на маленькой асфальтированной площадке. У одних воротами была стена дома, у других – железный забор в 15 метрах.

Алексей Белов, заместитель главного редактора

Моей первой коробки давно нет. Это было подмосковное село Липицы, куда нас на пару лет занесло после Алтая, спортшкола в здании церкви, построенной в 1732 году, и рядом – хоккейная коробка, на которой играли вообще все местные. В 1998-м здание вернули церкви, и коробку перенесли в другое место.

Но задолго до этого мы перебрались поближе к цивилизации – в наукоград Протвино (в 1970-х там был крупнейший в мире протонный ускоритель, а в 80-х строили самый большой в мире коллайдер, но с развалом Союза что-то пошло не так).

И вот уже в этом городе примерно с моих 9 до 15 почти каждый день после школы, уроков и секций/кружков (у меня тогда это был гандбол, главный вид спорта в Протвино) мы рубились на деревянном корте.

Играл я примерно как «Тоттенхэм» (только не этого сезона), сильно разбил колено, которое напоминает о себе с каждым годом все больше. В общем, как у всех.

Пару лет назад этот корт выглядел вот так:

Вроде бы к ЧМ-2018 на его месте собирались построить площадку для пляжного футбола – логично, за городом большой карьер, и с песком там никогда проблем не было. Надеюсь, успели.

Артем Степин, редактор отдела новостей

По меркам Архангельска мое детство прошло на окраине, где главным развлечением была игра на брошенных стройках (популярное времяпрепровождение детей в 90-е). В футбол мы гоняли на огромном песчаном пустыре за домами, воткнув в песок какие-нибудь палки.

Если честно, играл я тогда гораздо хуже, чем после 20: в поле не особенно получалось, а в воротах стоять не любил. Зато я был большим фанатом дворовой модификации футбола – игры в квадрат, это получалось гораздо лучше. Мы играли в него, когда нас прогоняли от свежепостроенного детского сада, стену которого мы использовали для отработки дальних ударов. Для квадрата никакого особенного инвентаря не требовалось: нужен был все тот же мяч, немного асфальта, мел или что-то умеренно рисующее (спасибо стройкам).

Кажется, что при игре в квадрат довольно трудно получить травму, но я однажды умудрился: каким-то образом поскользнулся, хлопнулся спиной на асфальт и сильно приложился головой. Вырубился на мгновение, но обошлось без поездки в травму, хотя на локте с тех пор остался приличный шрам. Во дворе была и коробка с деревянным настилом, но, откровенно говоря, вообще не помню, чтобы мы на ней играли. Возможно, потому, что она все время была занята старшаками. Недавно ездил к родителям – и теперь там на искусственном покрытии катают пацаны в козырных бутсах.

Лера Ли, редактор отдела тенниса

Я была во дворе один раз в жизни как WAG и после этого мальчика бросила, потому что он, играя в футбол, сильно много орал на партнеров. Потом обходила его парадную стороной.

Александр Поливанов, медиадиректор

Мой первый двор был не совсем в обычном месте – в столице Болгарии Софии в квартале около российского посольства: там жили россияне из тех, что напрямую в посольстве не работали. У нас был довольно обширный двор с огромной (ну, мне казалось, что огромной) ивой, зарослями борщевика или чего-то похожего и спортивной площадкой для игры в баскетбол с таким красным прорезиненным покрытием, довольно истрепанным. Пацанов во дворе было всего четверо, и баскетбол нас не интересовал совершенно. Нас интересовал футбол, но ворот не было. Вместо них использовали каменную ограду этой самой площадки, причем с одной стороны ворота были продолговатыми, но низкими, а с другой – узкими, но высокими (штанги в них образовывали два ржавых подтека). Вчетвером не то чтобы много вариантов, как поделиться так, чтобы было интересно играть в футбол, но мы ухитрялись – и проводили за этим занятием все вечера (пока у кого-то не появился нож и мы не перешли на ножички). Помню, как однажды довольно сильно разбил голову об эту самую стену, пытаясь предотвратить гол, и пацаны меня хвалили – мол, себя не бережешь, молодец. Я был самым мелким в компании, так что было приятно.

Валерия Гончарова, редактор социальных сетей

Двор своего детства я помню до сих пор и иногда прихожу туда в гости. Футбольная коробка в нашем дворе с асфальтом вместо поля была окружена четырьмя домами, поэтому детей вечером на улице было 20-30, даже по будням. Мы с сестрой среди всех детей были самыми младшими (гулять нас отпускали лет с 6), но при этом гоняли с пацанами старше нас года на 3, а то и на 5 лет. Конечно, нашу беготню за мячом сложно было назвать футболом, но ощущения были крутыми, а самое смешное – у нас было секретное оружие: помимо меня и сестры, с нами иногда гоняли еще три девочки, и когда мы все вместе были в коробке, то вместе бежали на мальчика с мячом и начинали громко визжать. От таких звуков кто угодно потеряет ориентацию в пространстве, поэтому отбор мяча происходил быстро, а потом и до гола было недалеко.

Роман Новиков, главный по Трибуне

В детстве я жил то с родителями в Петербурге, то в Ростовской области у бабушки с дедушкой, поэтому первых дворов у меня несколько.

Если про петербургский мне рассказать особо нечего (мы жили у школы, рядом с которой было обычное для начала 2000-х раздолбанное футбольное поле), то деревенский двор был просто нечто. Длина «поля» в этом дворе составляла около десяти метров, а в роли ворот выступали скамейка с одной стороны и дверь дедушкиного гаража – с другой.

Мы с ребятами не особо любили играть в футбол из-за разного размера ворот, а вот американка напротив гаража заходила на ура. Проблемы были только с пенальти, который общим решением били с семи шагов, а парни постарше – с пяти (они старше и им можно).

Несмотря на то, что мяч периодически улетал не пойми куда, а дед запрещал играть поздно, потому что дверь гаража очень сильно лязгала от ударов мяча, нам с друзьями было весело. Так продолжалось вплоть до момента, пока дедушка и бабушка не переехали в Петербург.

В итоге получилось, что ни этот двор, ни ребят, с которыми я в нем играл, я не видел уже десять лет. Иногда хочется съездить туда и посмотреть, как все изменилось, но это наверняка только испортит детские воспоминания. Да и в футбол я теперь играю только на PlayStation.

***

Сейчас суровые асфальтовые поля из 90-х медленно исчезают: где-то покрытие меняют на резиновое, где-то – на искусственную траву, где-то коробки сносят совсем. Но в старых дворах все равно мало что меняется: гаражи, парковки и куцые детские площадки, беспорядочно разбросанные под окнами, – для большинства россиян это настоящее, а не прошлое. В 2015 году ПИК переосмыслил советское представление о дворах. Зеленые дворы-парки площадью в несколько футбольных полей без машин, но с прогулочными зонами, детскими площадками, воркаут-зонами и вай-фаем стали стандартом для любого проекта компании. Современные коробки для футбола и баскетбола переехали за пределы дворов – подальше от окон и недружелюбных бабушек. У ПИК больше 40 проектов в Москве и Московской области, еще 20 с теми же стандартами – по всей России.

Выберите двор здорового человека на pik.ru.

А каким было ваше детство во дворе? Делитесь в комментариях самыми незабываемыми историями – будем ностальгировать вместе.