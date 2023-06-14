В 45 хочет быть как Буффон.

Денис Адамов – воспитанник «Краснодара», но за родной клуб играл в основном в ФНЛ (56 матчей за 3 сезона). В 2019-м Денис прославился голом за «Краснодар-3» при счете 2:2 – пришел в штрафную на последний угловой и воткнул победный.

C «Краснодаром» не сложилось. Адамовым интересовался «Зенит», вратарь даже съездил на медосмотр, но в итоге оказался в «Сочи». Там Денис играет уже два сезона и все ближе к тому, чтобы стать первым номером.

Глеб Чернявский записал монолог Адамова – о детстве в Ульяновске, игре в шахматы, вовлеченности Галицкого, маленьком Сперцяне, отражении пенальти и наезде Игоря Рабинера.

Адамов стал вратарем, потому что физруку было лень проводить тренировку для двоих. Сказал: «Идите побейте друг другу»

Я оказался в воротах довольно случайно. Как и многие в Ульяновске, в детстве играл и в футбол, и в хоккей. На футболе бегал в поле, пока секцию не закрыли. Тогда сосредоточился на хоккее и даже пошел заниматься единоборствами. Минимум полгода жил без футбола.

Вернуться помогло стечение обстоятельств. Учитель физкультуры ходил по классам, собирал команду на всероссийский турнир по мини-футболу. На первую тренировку пришло два человека – я и еще один парень. Физрук говорит: «Вас всего двое, какой смысл тренировать?» Дал перчатки какие-то старые и сказал: «Побейте друг другу по воротам».

Я встал в ворота, физрук постелил маты, чтобы не больно падать. Мне били, я прыгал на этих матах – и как-то завелся. Понравилось в воротах – так и остался. Было приятно выделяться, отличаться от остальных. Ты в перчатках, форма другая, позиция ответственная.

Через пару лет уже уехал в академию «Краснодара», но Ульяновск в 2000-х, конечно, хорошо помню. Это промышленный город, а на тот момент даже немножко криминальный. Например, опасно было вечерами заходить не в свой район. Ездил с тренировок на трамвае около сорока минут на другой конец города. Бывало, подходили, спрашивали, откуда, что и куда. Сейчас такого и близко нет.

В Ульяновске есть летная школа, но никто из моего окружения пилотом не стал. Знаю пару ребят, которые работают в Шереметьево. Но вообще в нашей авиации много людей из Ульяновска: стюардессы, бортпроводники, другой персонал. Бывает, заговоришь с кем-то из экипажа в чартере, а человек учился в ульяновской летной школе. Я в детстве пилотом стать не мечтал – даже не знал, что школа есть.

Меня к медицине подталкивали, потому что вся семья – медработники. Мама – медсестра, бабушка – лаборант, папа – акушер-гинеколог, роды принимает. Помню, мама мне в детстве говорила: «Надо на стоматолога учиться, они хорошо зарабатывают!»

Честно, не представляю себя в медицине. Это очень тяжелая профессия: как справляться, если что-то не получается, если что-то плохое видишь? Наши футбольные ошибки – это вообще ничто по сравнению с тем, с чем сталкиваются врачи или другие люди из таких профессий.

Скаут «Краснодара» случайно увидел Адамова. Денис забыл ключи и остался на тренировке старшего года в Ульяновске, пока мама была на работе

Важный шаг в моей карьере – переезд из Ульяновска в Краснодар. В этой истории тоже было удачное стечение обстоятельств. К нам в город приезжал селекционер из «Краснодара», смотрел игроков. Его интересовал 1997 год рождения, а я 1998-го. Наша тренировка была раньше, на нее селекционер не попадал.

Но так получилось, что я забыл ключи. Позвонил маме, она говорит: «Я весь день на работе, раньше не вернусь». Ну а чего делать до вечера? После нашей тренировки пошел к тренеру 1997 года. Он говорит: «Оставайся, вратарь всегда нужен». Я остался – так меня и заметил селекционер «Краснодара». Подозвал, что-то спросил – все и завертелось.

Вы, наверное, сейчас представили, как меня пригласили в нынешнюю академию. Но нет – это был «Краснодар» из 2010-го, который еще не вышел в РПЛ. Тогда не было ни стадиона, ни шикарной академии, ничего. Я даже не знал, что это построят. Поэтому выбор в пользу «Краснодара» был не так очевиден.

В 200 км от Ульяновска – Тольятти, а там топовая по тем временам академия Коноплева, таких в России не было. Мы туда часто ездили, мне постоянно говорили: «Ты на карандаше, следим». Я как-то поверил, что вот-вот – и позовут в Тольятти. Сидел и думал: «Когда там уже Тольятти-то?» Но Тольятти все не было.

А тут – Краснодар. Я даже толком не понимал, что за город такой. Приехал на просмотр, потренировался неделю. Мне говорят: «Берем тебя. Приезжай в конце лета, будем ждать». Вскоре снова звонят: «Надо еще раз просмотр пройти». Думаю: «Е-мое».

Когда приезжал первый раз, был единственным вратарем. Приезжаю второй – пятнадцать вратарей моего возраста. Все еще большие, мощные, в порядке. Думаю: «Ну, теперь точно не возьмут». Но как-то потренировался, понравился, сказали оставаться. Родители, конечно, не были уверены. Даже не знаю, как отпустили. Все-таки мне 12 лет, полторы тысячи километров от дома. Мама говорит, что плакала тогда постоянно, но папа ее убедил, что это верное решение.

Галицкий тогда был загадкой. Слышал имя, но не понимал, кто он. Помню, впервые увидел его на старой базе, он еще в медицинской маске был. Возможно, простуда какая-то. Ощущалось, что важный человек, с охранниками. Для меня, 12-летнего парня из Ульяновска, такое впервой.

Адамов в «Краснодаре» ездил в школу мимо полей и болот. Через два года там появился парк

Академию мы сначала увидели на чертежах. В дом, где жили всей командой, пришел наш первый тренер – Нагорный Александр Владимирович. Приносит большой скрученный лист ватмана, разворачивает на половину комнаты. А там – проект академии. Говорит: «Вот – здесь будет школа, здесь – 12 полей, здесь – коттеджи для вас, здесь – стадион. Через полтора года должно быть готово». Мы такие: «Да ладно вам, это невозможно».

Представляете, по этой дороге, где сейчас стадион и парк, мы ездили в обычную школу. Там были поля и болота какие-то, просто пустырь огромный – не могли представить, что на этом месте появятся такие чудеса. Еще и за полтора года. В итоге через пару лет мы въехали в академию. По ощущениям, даже не в академию, а будто в космосе высадились. Приятно, что все строилось при тебе, что ты там с начала. Прямо душу греет, что такой выбор сделали вместе с родителями.

Из звездных воспитанников «Краснодара» в академии в детском возрасте сразу вспоминаю Эдика Сперцяна. Он 2000-го, на два года младше. Команды его возраста еще не было, поэтому Эдик жил с нами. Постоянно шутили, что он маленький, меньше всех. Эти шутки долго продолжались, чуть ли не до «Краснодара-2». Он как-то всегда с повышенным вниманием жил, его ждали в профессиональном футболе, берегли, готовили.

Помню Колю Комличенко – он был старшим (1995 год рождения – Sports.ru), мы на таких снизу вверх смотрели. В духе – молодежка, все дела. А пацаны 1999-го – Матвей, например – их, конечно, тоже с ранних лет помню, но мы близко в академии не общались.

Шахматы – особая история. До «Краснодара» толком не играл, поначалу не очень получалось. Некоторые ребята приезжали с опытом и налегке обыгрывали тех, кто не играл никогда. Это очень подбешивало! В итоге я погрузился и разобрался, как играть, как начинать и как заканчивать. За 3-4 года научился. Не скажу, что хорошо играю, но базу понял. В конце года проводили соревнования, а победители играли с Галицким – он выходил одновременно против 20 столов. Кто-то его даже побеждал.

Были и футбольные соревнования. Например, пробивали штрафные. Победителям дарили PlayStation и все такое. Вратарям за отраженные удары дарили планшеты. Правда, мне не повезло. Перед мной вратарь отбил 5 ударов из 5, а мне из пяти ударов только один раз в створ попали. В итоге получилось, что только один отраженный, – приз мне не достался.

В академии платили стипендию. Она с возрастом становилась больше. Сначала одна тысяча, потом – полторы, дальше – две. И когда платили две, была такая тема: тысячу отдавали воспитательнице, тысячу оставляли себе. На деньги, которые сдали, нас возили по кинотеатрам, покушать вкусненько. Чтобы не было такого: кто-то все деньги сразу потратил, а на выходных не на что погулять.

Однажды Адамов забил победный гол «Краснодар-3» при счете 2:2 – реально пошел в штрафную при ничьей

Я вообще тогда уже играл за «Краснодар-2» в ФНЛ, а тут матч за «Краснодар-3» во второй лиге. По-моему, меня тогда включили в заявку основы, поэтому с «Краснодаром-2» на выезд не поехал. И для практики предложили выйти за «Краснодар-3». А чего не сыграть-то? Конечно, давайте.

У команды была серия из 8 матчей без побед. Счет 2:2, последний угловой. Смотрю на тренера Дмитрия Палыча Кудинова, он мне показывает: «Давай, давай, беги!» В целом ничего безумного не предложил: команда ни за что не борется, давно не побеждала, чего бы не рискнуть.

Я бегу, а капитан соперника говорит: «Слышь, куда ты побежал, давай в ворота возвращайся». Меня не смутило, говорю ему: «Да я сейчас вам забью». Или даже сказал не «забью», а «воткну» – в общем, что-то такое дерзкое ответил.

Дальше – сложно уже объяснить. Вроде ничего особенного: просто подача хорошая, а я оказался первый на мяче, удачно голову подставил. Наверное, за счет роста так легко получилось. Еще сложнее объяснить, что дальше происходило. Я натурально два дня отходил: мне писали, поздравляли, хвалили, интервью просили. За всю карьеру в воротах и близко такого не было, как бы ни тащил. А тут забил гол за «Краснодар-3» – и столько внимания.

Вот у меня сейчас ребенок родился – только это событие может конкурировать с тем по поздравлениям.

Дебют за взрослый «Краснодар» случился в Кубке – против «Томи». Мы проиграли 1:2, Соболев забил и сделал ассист. На тот момент уже три года тренировался с основой, поэтому эмоции не такие яркие. Скорее впечатлила первая поездка на сборы в Абу-Даби. Гранквист, Ари, Перейра, Вандерсон, Смолов, Мамаев – очень мощная банда. Я думал: «Блин, куда вообще лезу, я же такой слабый по сравнению с ними».

Было прямо непросто сначала. Скорости другие, сила ударов другая, все другое – залетало будто бы все. Мне казалось, что тренируюсь в замедленном действии. Плюс волнение. Вы представьте: ты им мячи подавал в прошлом сезоне, а сейчас на равных тренируешься. Тяжело перестроиться.

Мне очень помог Андрей Дикань. Поддерживал, подсказывал, подбадривал. На первый сбор можно было семью взять, поэтому Андрей был с женой и сыном. На выходных они ездили гулять, брали меня с собой. Выглядело так, будто я его старший сын, ха-ха.

Перед этим сбором случился самый запоминающийся диалог с Галицким. 11-й класс, зима, впереди ЕГЭ, я лечу с командой в Эмираты. Не могу сказать, что классно учился, так что экзамены меня беспокоили.

Спросил Галицкого: «Сергей Николаевич, как быть? Если поеду, всю школу пропущу. Как ЕГЭ сдавать?» Он ответил: «Не переживай, тренируйся, ни о чем не думай, мы тебя подготовим». Специально для меня разработали индивидуальный план, после тренировок по скайпу созванивался с учителями и занимался русским, математикой и обществознанием.

Адамов мог перейти в «Зенит». Даже приехал в Санкт-Петербург и прошел медосмотр, но клубы не договорились

Сильные эмоции были, когда впервые вышел в РПЛ против «Динамо» после удаления Матвея. Было приятно: дебют на нашем стадионе, понимал, что и следующий матч буду играть. По моим ощущениям, с «Динамо» отыграл хорошо, выручал, потом в 30-м туре со мной в воротах победили «Ахмат» – 4:0. «Краснодар» тогда впервые вышел в Лигу чемпионов. В отпуск уходил с ощущением, что останусь, закреплюсь. Сиял от восторга – просто топ-эмоции.

В межсезонье купили Жеку Городова. Приезжаю из отпуска, а мне говорят: «Возвращайся в «Краснодар-2». Я не ожидал, потому что настраивался совсем на другое. Нет, понятно, я не рассчитывал играть в старте, но точно не думал, что могу в «Краснодар-2» вернуться. «Я же сыграл за основу хорошо, проявил себя, как так-то?» – такие были мысли.

Что делать: поехал в «Краснодар-2», продолжил играть в ФНЛ. Через некоторое время появился вариант с «Зенитом», я даже съездил в Санкт-Петербург и прошел медосмотр. Уже вроде бы попрощался со всеми, осталось дождаться финального подтверждения.

Я сидел два-три дня, ждал решения. Не самое приятное ожидание – постоянно смотришь на телефон и думаешь, когда это случится. В итоге долгожданный звонок случается, а ты слышишь совсем не то. В общем, клубы не договорились: я поехал из Питера в молодежную сборную, а из нее вернулся в Краснодар.

Дальше зима, у Матвея травма была, он сборы пропустил. Впереди Лига Европы, матчи с «Загребом». Мы с Жекой Городовым готовились, тренировались. Честно, это были лучшие сборы в моей карьере – очень хорошо и плодотворно поработал. Не знаю, на каком фоне, но форма была просто невероятная, проявил себя в контрольных матчах.

Только начался сезон – я и с «Загребом» в запасе, и на Кубок с «Сочи». В итоге от «Сочи» вскоре предложение и поступило. Там был интересный выбор. Помните, на второй матч с «Загребом» вышел Агкацев? Если бы я остался, то сыграл бы в старте. Но понимал, что Матвей уже восстанавливается, несколько игр – и все. В общем, сделал выбор в пользу «Сочи» – несмотря на Лигу Европы и то, что в клубе десять лет.

Да, в «Сочи» есть Сослан Джанаев, есть опытный Коля Заболотный, но в перспективе этот вариант казался мне удачным. Был уверен, что когда-нибудь получу шанс, главное – им воспользоваться. Тогда сомневался, а сейчас убежден, что сделал все правильно.

Дебют в «Сочи» получился так себе: играли с «Локомотивом», проигрывали 1:2, я побежал гол на 95-й забивать. И даже был близок, но не дотянулся после прострела. В итоге они нам забили третий.

Дальше должен был играть против «Зенита» в РПЛ, но поймал какой-то ротовирус: два дня лежал дома и умирал просто. После этого вообще не играл, только в следующем сезоне получилось закрепиться.

Адамов страшно влетел головой в землю после столкновения с Руденко из «Химок». Потерял сознание, а когда очнулся, ноги не слушались

Когда узнали, что тренером «Сочи» будет Курбан Бердыев, я немного испугался. В детстве с отцом на машине ездили на матчи «Рубина» в Лиге чемпионов. Я эти моменты хорошо помню, поэтому было волнительно: такой человек приходит, легенда!

Бердыев оказался очень спокойным и сосредоточенным. На теории он говорит даже не полушепотом, а реально шепотом. Все сидят – тишина! Мне понравился этот метод: чтобы его услышать, надо концентрироваться, быть внимательным, не упускать ничего. В итоге прислушиваешься и впитываешь каждое слово.

При этом на тренировках спокойно мог повысить голос – и это тоже эффект давало, потому что очень неожиданно. Бердыев даже на вратарские теории приходил – это редкость для футбола. Спрашивал, как нам удобнее располагаться при стандартах, при розыгрыше мяч от ворот. Было прикольно. Даже немного обидно, что не получилось подольше поработать.

Забавное совпадение: в РПЛ взял три пенальти, и все – от воспитанников «Краснодара». Фомин, Уткин, Комличенко – но это просто случайность.

Пенальти же не натренируешь. И в любом случае ты гадаешь. Точнее, не гадаешь, а предугадываешь. Конечно, слышал мнения, что надо реагировать по удару. Нас, например, в академии «Краснодара» так учили. Говорили, что надо ждать плохой удар и стараться тащить его. Вдруг бьющий оступится, паненкой ударит – что-то такое.

Честно, мне не близок такой подход. Чаще все же случаются хорошие удары, а если их брать по мячу, то ты просто с опозданием в секунду прыгаешь и ничего не отбиваешь. К тому же пенальти идут бить те, кто бьет их в команде лучше всего. И какая вероятность ошибки? Странно ее ждать.

Столкновение с Руденко – страшный эпизод. Я упал и отключился на несколько секунд. Открываю глаза и понимаю, что сильно болит бок. Дальше почувствовал какой-то тремор по всему телу. Хочу встать, но не могу, ноги не слушаются. Стало просто жутко. Я испугался, что со спиной что-то, но вскоре начал ногами дергать.

Бок продолжал очень сильно болеть. Я подумал: вдруг с органами что-то не так, вдруг там что-то разорвалось. Очень переживал, попросил скорее скорую вызвать. К счастью, обошлось – диагностировали сильный ушиб ребер. Я с ними еще долго мучился, пару месяцев падать нормально не мог. Общался потом с человеком, который легкой атлетикой занимается. Говорит: «Ты хорошо группировался, чуть-чуть бы докрутил – и сальто бы получилось, встал бы просто на ноги».

Не могу сказать, что в футболе среди вратарей есть какие-то ориентиры. Больше в детстве следил, увлекался, смотрел нарезки. Восхищался Буффоном – даже не игрой, а скорее поведением. Как он праздновал сэйвы, голы, какой заряженный был. Всегда кайфовал от него!

Даже сейчас ничего не изменилось. Человек в 45 лет в Серии Б феерит, тащит, орет. Я подписан на его фан-аккаунт, какие-то арабы его ведут. Смотрю каждую нарезку и поражаюсь, как можно в 45 лет быть таким заряженным и выходить на поле с тем же настроением, как и в 18.

Хотелось бы так же.

По просьбе Sports.ru Денис Адамов рассказывает о неловкой ситуации с Игорем Рабинером

Контекст от редакции: весной 2021-го легенда «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер договорился с «Сочи» об интервью с Денисом Адамовым. Журналист рассчитывал на личную встречу, но вратарь предложил ответить на вопросы в мессенджере. На этом история заглохла. Спустя два года Адамов отбил пенальти, а Рабинер вспомнил о сорвавшемся интервью в телеграм-канале. Опубликовал переписку с Адамовым и сопроводил такой претензией: «Мальчик, ты кто такой? 2,5 матча в РПЛ – да ты должен быть счастлив, что вообще кому-то нужен! У Пеле время нашлось. Скотти Боумэн 4 часа у себя дома принимал. А Адамов «на личную встречу не договаривался». Вскоре Рабинер признал ошибку, извинился и удалил пост.

Объяснение Дениса Адамова: «Это случилось как раз в момент той игры с «Локомотивом», когда я отравился. У меня первый матч за «Сочи», готовлюсь, вдруг мне пишут про интервью. Какие еще интервью? Ладно, сыграл, отравился, выбыл. У меня депрессняк, что снова играть не буду, а тут опять про интервью. Вообще не до интервью было. Если честно, даже не знал, кто такой Игорь Рабинер. Но пресс-атташе попросил, я не стал отказывать. Предложил прислать вопросы, хотел записать голосовые или как-нибудь по телефону ответить. И да, уточнил, что на личную встречу не договаривался. Я даже не допускал, что это можно воспринять как-то не так. Вроде не грубил, не посылал, корректно ответил. В итоге через два года он вдруг вспомнил о той истории. Зачем?»

Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov; РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф, Виталий Тимкив, Дмитрий Коробейников, Нина Зотина