Карпин вызвал его в сборную.

Артем Макарчук красиво ворвался в РПЛ в 26 лет: за полтора года левый латераль прошел путь от «Балтики» и интереса «Спартака» (и шуток в духе «когда Руй попросил подписать Миранчука») до серебряных медалей РПЛ и лидерства в «Сочи» по сыгранным минутам. Прошлой весной Макарчук неожиданно заиграл в основе команды Федотова и забил важный гол ЦСКА (1:0), а осенью дебютировал за сборную России против Киргизии (с Ираном и Ираком не сыграл из-за болезни).

В чем его сила?

Многому научился у Калешина и Игнашевича. Сергей даже подарил ему футболку Азара за классную работу на тренировках

Незадолго до попадания в «Балтику» Макарчук отслужил в армии, но в упрощенном формате: в Калининграде сохранилась система армейских скаутов, поэтому Артема отправили в спортивную роту для игры в чемпионате области – так он попал в «Олимпию» из Гвардейска.

«Меня пригласили на просмотр в «Балтику», понравился, предложили контракт. И сразу же доверили место в основном составе, в летне-осенней части сезона-2015/16 я сыграл в 22 матчах из 24», – рассказывал Макарчук о начале карьеры.

После удачного старта Макарчук перенес операцию на паховых кольцах, но из-за устаревших методик реабилитация затянулась на четыре месяца – это сильно усложнило набор формы. К тому же в клубе сменился тренерский штаб, который не был заинтересован в продлении контракта.

Макарчук вернулся в «Балтику» через два года (поиграл за «Луч» и «Факел») – и был невероятно счастлив: «Я пробовал во Владивостоке и Воронеже, но совсем другие эмоции, когда играешь дома. Вы не представляете, как я хотел в «Балтику». Заканчивался чемпионат и я думал: «В «Балтике» сейчас есть все: инфраструктура, стадион». В итоге все само произошло. Я смотрел областную игру на трибуне, мне позвонил спортивный директор. Сказал, что хочет видеть в «Балтике». После обсуждения условий я сказал, что пару часиков подумаю, расскажу все родным, но перезвонил уже через полчаса».

Макарчук вернулся в Калининград в 2019 году – тогда же команду возглавил Евгений Калешин. Он сильно изменил клуб: сезоном ранее «Балтика» закончила 16-й, а при нем вошла в топ-6. Калешин экспериментировал : тренировал персональную опеку, даже использовал ложного фулбека и добивался от игроков универсализма. Артем закрепился в старте, привык к дисциплине (в том числе к питанию) и выходил на обоих флангах защиты. Следующий сезон стал для Макарчука самым результативным в родном клубе: Артем сделал 5 ассистов, а «Балтика» остановилась совсем рядом с РПЛ.

Летом 2021-го «Балтика» серьезно обновилась, но тренерский штаб не справился с новой задачей: ни разу не выиграл в стартовых 6 турах, а к 14-му накопил всего 3 победы – это привело к назначению Сергея Игнашевича в октябре.

«Мы летели на сборы и встретили ребят, которые уже работали с Игнашевичем. Мне рассказали, что он дарит футболки за игровые упражнения – кто за сбор получает больше всех плюсов, тот получает футболку. В «Торпедо» он подарил за первое место футболку Криштиану Роналду с подписью. У нас были игровые упражнения, а я получил за первое место Эдена Азара с Евро, второе – Модрича в «Реале», третье – Косьельни за «Арсенал», – рассказывал Макарчук о мотивации от легенды.

В том сезоне Макарчук пропустил только один матч из-за дисквалификации, а летом 2021-го Артема звали в «Спартак», но стороны не договорились. В итоге Артем доиграл до зимы, забил «Краснодару-2» шикарный гол (единственный после возвращения), а потом ушел в «Сочи». Возможно, Макарчука не считают легендой «Балтики», но он точно запомнился: 6-й в истории по голевым передачам, в топ-20 по матчам в Первой лиге и 25-й по играм за клуб.

Пересекался с Григоряном в «Луче»: мучился из-за перелетов и видел, как в тренера бросили петуха

После ухода из «Балтики» в 2017-м Макарчук заинтересовал «Луч». Артем рванул на сбор в Минск и через неделю подписал контракт. Но карьера на Дальнем Востоке заглохла: 411 минут в 12 матчах (всего 3 в старте) и постоянная текучка (5 тренеров за сезон).

Во Владивостоке Макарчук столкнулся с новым тренировочным подходом. На сборах Александр Григорян устраивал боксерские спарринги: «Я думал, что выходишь и делаешь пару ударов, но на сборах мы заходили в круг, надевали перчатки и шлемы, а он ставил друзей, тихонь или заводил. Все думали, что будет не больно, но когда попадали по лицу, то заводились. Григоряну это нравилось, но, когда начинали рубиться, он заканчивал. Периодически вместо бокса была борьба. Мне кажется, это было для развития бойцовских качеств».

Григорян быстро покинул «Луч» из-за конфликта с болельщиками. Активные фанаты не простили тренеру старые обиды: в 2013-м он возглавил «Луч» после неудачной работы в хабаровском СКА (самый принципиальный соперник Владивостока), выводил команду в полуфинал Кубка России-2013/14 (проиграли «Ростову» 1:3), но из-за проблем с финансированием в 2015-м уехал в «Тосно».

Александр хотел возглавить «Луч» еще раз, но неожиданно вернулся в СКА. Конфликт разгорался: фанаты скандировали «Григорян – петух», придумывали оскорбительные баннеры, узнали его номер телефона и распространяли в специальных чатах. После возвращения Григоряна болельщики не сжалились и даже бросили в тренера настоящего петуха на выезде в Воронеже. Через пять дней тренер покинул команду.

«У него были неприятности с болельщиками. Его долбили, постоянно звонили, кричали с трибуны, но когда кинули петуха, не смешно было даже нам. Это было странно. Григорян сначала руководил, затем сел, замолчал и расстроился – он рассказывал, что его жена и дети смотрят футбол», – вспоминал Макарчук.

Макарчук выделял сложную адаптацию на Дальнем Востоке: «Очень напрягает, когда ты ложишься спать в четыре часа утра, просыпаешься ближе к четырем часам дня, завтракаешь и сразу едешь на тренировку. И перестройка организма постоянная происходит. Лично у меня по-разному бывало: иногда прилетал во Владивосток, и практически сразу организм принимал местное время, а иногда – наоборот, ни в какую, на улице день, а у организма – глубокая ночь».

Слова Макарчука намекают, что «Луч» скорее не играл, а выживал в сложных условиях: «Владивосток – самый сложный этап в карьере. Мы очень редко летали прямыми рейсами. Однажды прилетели из Владивостока в Москву, а у нас еще не было билетов в Воронеж. Нам сказали погулять 5-6 часов, пока разбираются с билетами. После игры в Воронеже нас в 12 часов выселили из гостиницы, потому что не было обратных билетов в Москву. Уже не помню, как мы нашли билеты до Москвы, но из нее мы 7 часов летели в Хабаровск. Утром после прибытия мы на автобусе 6 часов ехали до Комсомольска-на-Амуре и опоздали на игру. Вышли без разминки, но отыграли 120 минут и выиграли по пенальти, а потом ехали домой 12,5 часов на автобусе».

Во Владивостоке Макарчук так и не закрепился.

В «Сочи» Макарчук стал важным игроком слева: опасно подключается, лидирует по ассистам и лучший по минутам в этом сезоне

«Доводилось играть на разных позициях: и левым защитником был, и центральным полузащитником, и центральным защитником за сборную ФНЛ играл в 2015 году. При этом в детстве начинал именно там, где действую сейчас – на левом краю полузащиты», – рассказывал Макарчук во время выступлений за «Факел».

При Калешине позиция Макарчука немного изменилась: Артем рассказывал, что ему очень комфортно играть слева в защите, периодически его использовали в оборонительной тройке слева для поддержания атак. Тренер объяснял, что вбегания и рывки – это методы раскачки насыщенных оборонительных блоков.

После перехода в «Сочи» Макарчук говорил, что он готов к конкуренции. Его сильные качества совпадали с принципами Федотова: качественно закрыл левый фланг (физически развит, может забросить или коротко начать атаку), высоко подключался благодаря свободной роли Юсупова и периодически замыкал подачи с правого фланга.

В сочетании с переводом Терехова на позицию крайнего центрального защитника «Сочи» кренило налево: интеллект тройки Нобоа-Цаллагов-Юсупов позволял не замечать центр поля соперника, а Макарчук агрессивно подключался вперед. Весной гол Артема помог разгромить «Динамо» в матче за серебро (5:1), а еще он забил победный ЦСКА после подключения в штрафную (1:0, выиграл позицию у Марио) и почти вырвал ничью с «Крыльями» (2:3).

В этом сезоне важность Макарчука возросла. После ухода Родригао и Прохина обязанности на мяче перераспределились (были проблемы с правым центральным защитником), а Заика и Маргасов выпадали из-за травм (периодически там играли инсайд Бурмистров или опорник Цаллагов). В итоге Терехов и Макарчук стали наиболее стабильным звеном в атаках «Сочи».

Желание Вадима Гаранина играть в доминирующий футбол привело к более радикальным принципам, чем философия последнего комбинационного сезона Владимира Федотова. В РПЛ-2021/22 «Сочи» тоже играл ярко, но сохранял баланс, тогда как осенью 2022-го команда Гаранина была слишком смелой: разыгрывала коротко даже под жестким прессингом и атаковала почти всем составом. Сочинцы выдавали очень симпатичные отрезки, но их часто наказывали в переходах, а лидеры не видели смысла в такой открытой системе.

Внутри своей роли Макарчук обладал большой свободой: атаковал вместе с Юсуповым, Нобоа и Тереховым (стеночки, поиск свободных зон), высоко подключался и тоже заполнял штрафную. Благодаря такой активности Макарчук в топ-3 «Сочи» по передачам под удар, прямому (xGChain) и косвенному (xGBuildup) вкладам в создание опасных моментов.

При лучшей реализации Макарчук уступал бы только Нобоа по «гол+пас»: опасно пробил головой против «Динамо» (2:1), не попал в пустые после прострела Заики с «Химками» (2:0), удар с правой ноги заблокировал защитник «Ростова» (2:2) – каждый раз он пробивал практически с угла вратарской.

Удары Макарчука с игры

Макарчук лидирует по голевым передачам вместе с Бурмистровым (4), но пик Артема пришелся на лето, когда «Сочи» был в порядке. Самый интересный пример, отражающий качества, – включение против «Торпедо» (3:1). Макарчук классно увидел вариант в середине и сразу ускорился по флангу.

А затем забежал под притормозившего Юсупова и прострелил на Сарвели – на взлом защиты понадобилось менее 10 секунд.

С «Ростовом» (2:2) и «Оренбургом» (1:4) он снова высоко поддерживал атаку.

С «Ахматом» (2:1) помогло исполнение Нобоа, но интересна зона голевой передачи: после аута Макарчук забежал в штрафную, а Крис заполнил его зону. Подобное Макарчук и Маргасов исполняли против «Динамо» (2:1) и «Химок» (4:1): врывались в штрафную, подыгрывали и реагировали на навесы.

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Артем Макарчук здорово адаптировался в РПЛ после Первой лиги. В прошлом сезоне он вписался в команду Владимира Федотова, забил важный гол ЦСКА и стал одним из лучших новичков весны.

В начале РПЛ-2022/23 Макарчук был продуктивен. Отчасти – из-за проблем «Сочи» справа, но с другой стороны, активность слева была продолжением трендов при Владимире Федотове. Макарчук выполнял большой объем работы, а подключения сочинских латералей стали одной из самых смелых задумок в начале сезона.

Курбан Бердыев частично продолжает наработки Вадима Гаранина: да, команда стала сбалансированнее, но латерали высоко подключаются, есть эпизодический прессинг, осталась свобода Нобоа, игра на третьего и стеночки. Скорее всего, Макарчук останется важной частью «Сочи», а более сбалансированный подход поможет прогрессировать дальше.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; ФК «Луч» Владивосток; ФК «Балтика» Калининградская область